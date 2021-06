Απόλυτο για την Ιταλία, πρόκριση για την Ουαλία και ελπίδες για την Ελβετία

Η απόφαση του κόουτς Ρομπέρτο Μαντσίνι να παρατάξει την Ιταλία με οκτώ αλλαγές σε σχέση με τα δύο πρώτα ματς επηρέασε ελαφρώς τον εξαιρετικό ρυθμό της ομάδας του, αλλά όχι και την αποτελεσματικότητά της. Η «Σκουάντα Ατζούρα» νίκησε το βράδυ της Κυριακής (20/6) με 1-0 την Ουαλία στο «Ολίμπικο» της Ρώμης και πέτυχε το απόλυτο στον 1ο όμιλο του Euro 2020, διευρύνοντας το αήττητο σερί της στα 30 ματς και κρατώντας το μηδέν στην άμυνα για 11ο διαδοχικό (νικηφόρο) παιχνίδι!

Με μόνο τους Ντοναρούμα, Μπονούτσι και Ζορζίνιο να μένουν στο βασικό σχήμα, η Ιταλία δεν δέχθηκε μεγάλη πίεση από τους Ουαλούς, πήρε τη νίκη με γκολ του Πεσίνα στο 39΄ και κατέκτησε την πρωτιά στο γκρουπ. Το έργο των γηπεδούχων έγινε πιο εύκολο μετά την αποβολή του Αμπάντου στο 55΄ για σκληρό μαρκάρισμα στον Μπερναντέσκι. Οι Ουαλοί, αν και δεν κατάφεραν να απειλήσουν παρά μόνο με ένα σουτ του Μπέιλ στο 76΄, κατέλαβαν έστω και ηττημένοι τη 2η θέση στην ισοβαθμία με την Ελβετία και την πρόκριση στα νοκ -άουτ.

ΙΤΑΛΙΑ: Ντοναρούμα (89΄ Σιρίγκου), Τολόι, Μπονούτσι (46΄ Ατσέρμπι), Μπαστόνι, Έμερσον, Βεράτι, Ζορζίνιο (75΄ Κριστάντε), Πεσίνα (87΄ Καστροβίλι), Μπερναρντέσκι (75΄ Ρασπαντόρι), Μπελότι, Κιέζα.

ΟΥΑΛΙΑ: Γουόρντ, Κ. Ρόμπερτς, Γκάντερ, Ρόντον, Αμπάντου, Ν. Γουίλιαμς (86΄ Ντέιβις), Μορέλ (60΄ Μουρ), Άλεν (86΄ Λέβιτ), Ράμσεϊ, Μπέιλ (86΄ Μπρουκς), Τζέιμς (74΄ Ουίλσον).

Την ίδια ώρα στο Μπακού, στο άλλο ματς του 1ου ομίλου, η Ελβετία επιβλήθηκε με 3-1 της Τουρκίας όμως αυτό δεν στάθηκε αρκετό για να την στείλει απευθείας στους «16». Οι νικητές πέτυχαν την πρώτη νίκη τους στη διοργάνωση και ισοβάθμησαν μεν με την Ουαλία στους 4β., ωστόσο υστέρησαν στη διαφορά τερμάτων (4-5 και -1, έναντι του 3-2 των Ουαλών) και θα χρειαστεί να περιμένουν τα άλλα γκρουπ ώστε να «χωρέσουν» στις τέσσερις καλύτερες 3ες που θα συνεχίσουν στην επόμενη φάση.

