Apollo Remastered: Η αποστολή ενός μεσίτη να μάς δείξει τη Σελήνη

«Πάντα ήθελα να δω αυτό που είδαν. Να ανέβω στο διαστημικό τους όχημα, να κοιτάξω μέσα από το ίδιο παράθυρο και να δω ό,τι είδαν όταν περπάτησαν στη Σελήνη». Η διακαής αυτή επιθυμία του Άντι Σόντερς είχε ως αποτέλεσμα το Apollo Remastered, τις «πειραγμένες» φωτογραφίες της διαστημικής αποστολής Apollo

COVER REVEAL! Delighted to finally share the UK cover for #ApolloRemastered and I'm so happy with it!

I can also confirm that Apollo Remastered, the exhibition, will land at London's iconic @RoyalAlbertHall on Sept 21st! Details to follow.



Pre-order link https://t.co/WNj2nqqZjF pic.twitter.com/kk7CtX4lvT