Ζαπορίζια: Αποφασισμένη να φτάσει στον πυρηνικό σταθμό η διεθνής αποστολή

Η αποστολή της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια που ελέγχεται από τη Ρωσία βρίσκεται σε αναμονή σε σημείο ελέγχου μετά τους νέους βομβαρδισμούς γύρω από το εργοστάσιο σήμερα Πέμπτη, ωστόσο είναι αποφασισμένη να φτάσει στο εργοστάσιο σήμερα, δήλωσε εκπρόσωπος στο Reuters.

Ο επικεφαλής της ΔΟΑΕ, Ραφαέλ Γκρόσι, είχε δηλώσει νωρίς το πρωί ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας συνεχούς παρουσίας στον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής.

Η κρατική πυρηνική εταιρεία της Ουκρανίας Energoatom επιβεβαίωσε ότι η αυτοκινητοπομπή της ΔΟΑΕ βρίσκεται σε ουκρανικό σημείο ελέγχου περίπου 20 χιλιόμετρα (12,4 μίλια) από την πρώτη γραμμή και περιμένει να γίνει ασφαλέστερη η κατάσταση κοντά στο εργοστάσιο.

Έκλεισε αντιδραστήρας εξαιτίας βομβαρδισμού

Νωρίτερα, έκλεισε ένας από τους δύο λειτουργικούς αντιδραστήρες στο υπό ρωσική κατοχή πυρηνικό εργοστάσιο εξαιτίας του βομβαρδισμού από τους Ρώσους, όπως ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία Energoatom.

Ukraine’s military claiming Russia staging false flag ops in and around Enerhodar atomic station to coincide with international factfinding mission. Some reports say they firing from helicopters (which would almost 100pc be Russian). Hard to verify. pic.twitter.com/2M8F5NKCbX