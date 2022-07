Από ώρα σε ώρα η πτώση του κινεζικού πυραύλου

Προειδοποίηση για πιθανή πτώση συντριμμιών κινεζικού πυραύλου σε 7 χώρες της Νότιας Ευρώπης, εξέδωσε ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, o πύραυλος Long March 5B κατά την ανεξέλεγκτη επανείσοδό του στην ατμόσφαιρα θα διαλυθεί και πιθανόν τα συντρίμμια του να επηρεάσουν Ελλάδα, Βουλγαρία, Γαλλία, Ιταλία, Μάλτα, Πορτογαλία και Ισπανία.

Σύμφωνα με το Aerospace Corporation η πιθανότερη ώρα εισόδου είναι στι 8:24 μ.μ. ώρα Ελλάδος (17:24 UTC) με απόκλιση μιας ώρας πριν και μετά, ενώ η πιθανότερη τροχιά είναι εκείνη που φαίνεται στο σχετικό tweet.

Our latest prediction for #CZ5B rocket body reentry is:

🚀30 Jul 2022 17:15 UTC ± 1 hour

Reentry will be along one of the ground tracks shown here. It is still too early to determine a meaningful debris footprint. Follow this page for updates: https://t.co/SxrMtcrMrs pic.twitter.com/R5CHOAQl3w