Από εβδομάδα τα self tests στα φαρμακεία - Πώς θα διαβάζουμε το αποτέλεσμα

Από την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται ο εφοδιασμός των περίπου 10.000 φαρμακείων της επικράτειας με την πρώτη παρτίδα των 10 εκατ. self test που θα φτάσουν στην χώρα, τα οποία και θα διανέμονται δωρεάν στους πολίτες με την επίδειξη του αριθμού ΑΜΚΑ.

Άμεσα συνδεδεμένη με την αλυσίδα τροφοδοσίας των φαρμακείων με τα self test είναι και η εξέλιξη για το επικείμενο άνοιγμα των σχολείων που πρέπει να γίνει σε συνθήκες απόλυτης ασφαλείας με την πρόταση της επιτροπής εμπειρογνωμόνων να μεταθέτει την πιθανή ημερομηνία ανοίγματος για τις τάξεις του λυκείου αρχικώς στις 12 Απριλίου ώστε να έχουν φτάσει τα self test στα φαρμακεία και να μπορούν γονείς και παιδιά να τα προμηθευτούν.

Θυμίζουμε ότι κάθε γονέας μπορεί να προμηθευτεί και για το παιδί του με το ΑΜΚΑ του παιδιού του self test, ενώ όπως έχει ήδη φανεί από την πρώτη πρακτική επίδειξη της χρήσης των self test στην τηλεόραση, πρόκειται για μία πολύ εύκολη διαδικασία. Τα self test θυμίζουν τα τεστ εγκυμοσύνης κι αν η αρχική γραμμή δεν εμφανιστεί στο κιτ του τεστ τότε ή πρέπει να επαναληφθεί το τεστ ή υπάρχει κάποια βλάβη στο προϊόν.

Στο μεταξύ ο πρόεδρος της ελληνικής πνευμονολογικής εταιρείας καθηγητής πνευμονολογίας Στέλιος Λουκίδης από το νοσοκομείο «Αττικόν» που εργάζεται θυμίζει ότι πρέπει οπωσδήποτε να δηλώνονται τα θετικά τεστ. «Πρέπει να λειτουργήσουμε σαν μία ομάδα και όχι να αποκρύπτονται τα αποτελέσματα και η επιβεβαίωση του πρώτου θετικού αποτελέσματος πρέπει να γίνεται με μοριακό τεστ PCR» λέει ο καθηγητής.

Θυμίζουμε ότι μοριακά τεστ υπάρχουνε δύο ειδών: τα rapid μοριακά και τα απλά.

Πολίτης με το θετικό self test, αφού δηλώσει τη θετική απάντηση στην ειδική πλατφόρμα θα πρέπει να επιβεβαιώνει οπωσδήποτε το θετικό αποτέλεσμα σε ένα από τα 386 σημεία εξέτασης του ΕΟΔΥ που μπορεί να κάνει δωρεάν ή μπορεί να το κάνει σε διαγνωστικό κέντρο ή νοσοκομείο πληρώνοντας το.

Βέβαια, επειδή μέχρι να ανοίξουν τα σχολεία θα έχει ήδη ανοίξει το λιανεμπόριο από την Δευτέρα 5/4 για να υπάρχει αίσθημα ασφάλειας στους εργαζόμενους και τους πελάτες, τα φαρμακεία με ειδική νομοθετική ρύθμιση θα πωλούν rapid test αντιγόνου.

Τις νομοθετικές βελτιώσεις κατέθεσε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η διάταξη σύμφωνα με την οποία τα self test δε θα γίνονται στο φαρμακείο, Καθώς για το ζήτημα αυτό υπήρξε βροχή αντιδράσεων από τον πανελλήνιο φαρμακευτικό σύλλογο και τον φαρμακευτικό σύλλογο Αττικής.

Συνεπώς, το self test ο πολίτης θα το προμηθεύεται ένα τη βδομάδα για τον εαυτό του και ένα για το ανήλικο τέκνο του και θα το κάνει στο σπίτι ακολουθώντας τις οδηγίες -είναι πάρα πολύ εύκολο- ενώ εάν θελήσει να αγοράσει rapid test τότε, Θα αγοράζει από το φαρμακείο το rapid test που πωλείται, στη συνέχεια θα συνεννοείται με τον γιατρό του και θα το κάνει στον γιατρό του.

Πώς θα γίνονται τα self tests - Ο τρόπος ανάγνωσης του αποτελέσματος

Για τη διαδικασία των self test μίλησε στην ΕΡΤ ο Κώστας Μαριάκης, εισαγωγέας ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Όπως εξήγησε, η διαδικασία είναι αρκετά απλή και πρέπει να ακολουθηθούν τα εξής βήματα:

Απολυμαίνουμε χέρια και κατεβάζουμε τη μάσκα Εισχωρούμε τη «μπατονέτα» γύρω στα 4-5 εκατοστά μέσα στη μύτη (μέχρι το σημείο που βρίσκει αντίσταση) Περιστρέφουμε για 5-6 φορές και επαναλαμβάνουμε και στο άλλο ρουθούνι Ανοίγουμε το σωληνάριο με το υγρό που περιέχεται στη διαδικασία και βάζουμε μέσα τη μπατονέτα Περιστρέφουμε τη μπατονέτα για 15 δευτερόλεπτα Πιέζουμε στη μέση ώστε να «τραβήξει» από τη μπατονέτα όλο το υλικό Μετά πετάμε τη μπατονέτα στο ειδικό σακουλάκι (όχι «χύμα» στα σκουπίδια) Ανοίγουμε τον φάκελο όπου περιέχεται η βάση (μια πλάκα) του τεστ Ανοίγουμε το μπουκαλάκι με το υγρό και ρίχνουμε 4 σταγόνες στην πρώτη οπή της βάσης Πετάμε και το μπουκαλάκι στην ειδική σακούλα

Σύμφωνα με τον κ. Μαριάκη, σε 15 περίπου λεπτά βγαίνει το αποτέλεσμα του self test. «Αν έχει βγει μια γραμμή είναι αρνητικό. Αν είναι δύο οι γραμμές, είναι θετικό. Σε περίπτωση θετικού κάνουμε επιβεβαίωση με μοριακό», σημείωσε.