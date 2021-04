Από ανεπιθύμητος στην ΤΣΣΚΑ, στη Λίγκα που... δεν τον ενδιαφέρει

Οι ικανότητες και τα κατορθώματά του τον τοποθετούν ψηλά στη λίστα πολλών ομάδων, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική. Ο «εκρηκτικός», αυθόρμητος και παρορμητικός χαρακτήρας του, όμως, τον «διαγράφει» από πολλές από αυτές. Η προσωρινή λύση για τον Μάικ Τζέιμς, ωστόσο, ώστε να ολοκληρώσει τη σεζόν στο παρκέ και να αποφύγει τις πρόωρες διακοπές, είναι ένα μέρος το οποίο ο ίδιος έλεγε με στόμφο πως έχει «σβήσει» από τη δική του λίστα...

Το περασμένο καλοκαίρι, όταν υπέγραψε την τριετή επέκταση του συμβολαίου του με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ο 30χρονος γκαρντ - έλεγε με τη βεβαιότητα που του πρόσφερε μία «κλειστή» συμφωνία με έναν αγωνιστικό και οικονομικό «κολοσσό» του ευρωπαϊκού μπάσκετ-, πως «έχω πάει στο ΝΒΑ και είναι πια κάτι που δεν με ενδιαφέρει καθόλου...». Η αβεβαιότητα, από την άλλη, του δικού του ταπεραμέντου, τον στέλνει και πάλι για εργασία στην πατρίδα του, καθώς σύμφωνα με αναφορές, ο Τζέιμς είναι έτοιμος να υπογράψει συμβόλαιο ως το τέλος της χρονιάς με τους Μπρούκλιν Νετς,

Mike James is signing a deal with the Brooklyn Nets, h/t @Eurohoopsnet.



Glad to see him back in the league. pic.twitter.com/b7Mb9puiHt