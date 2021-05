Φ. Αλτούν για ΗΠΑ: Απαράδεκτη η ανακοίνωση για τα περί «αντισημιτικών δηλώσεων» Ερντογάν

Ως απολύτως απαράδεκτη χαρακτήρισε τη χθεσινή ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που καταδίκασε τις «αντισημιτικές δηλώσεις» του Ερντογάν, καλώντας να αποφεύγει «εμπρηστικά σχόλια που μπορεί να υποκινήσουν ακόμη περισσότερη βία» στη Μέση Ανατολή, ο υπεύθυνος επικοινωνίας της τουρκικής κυβέρνησης, Φαχρετίν Αλτούν.

Με αλλεπάλληλα tweet ο εκπρόσωπος της τουρκικής κυβέρνησης επιτέθηκε εναντίον της Ουάσινγκτον απορρίπτοντας κατηγορηματικά «κάθε απόπειρα ψευδούς παρουσίασης των λέξεων του προέδρου μας Ερντογάν».

The attempt to stain our courageous and outspoken leader’s struggle with a despicable charge of anti-Semitism is appalling. It is a cowardly statement to divert the international attention away from Israel’s crimes against humanity. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 19, 2021

«Η δήλωση των ΗΠΑ σχετικά με τις αναφορές του προέδρου Ερντογάν στη βία που ασκεί το Ισραήλ εναντίον Παλαιστινίων αμάχων είναι απολύτως απαράδεκτη. Εκείνοι που δεν έχουν το θάρρος και την ευπρέπεια να καταδικάσουν τη δολοφονία παιδιών, δεν έχουν το ηθικό δικαίωμα να μιλήσουν σε κανέναν» είπε αρχικά ο Αλτούν.

Εν συνεχεία ανέφερε ότι «το να καταδικάζεις έναν Ισραηλινό πρωθυπουργό που εξέφρασε την ευχαρίστησή του να σκοτώνει Μουσουλμάνους δεν είναι αντισημιτισμός. Είναι μια ατυχής πραγματικότητα της νοοτροπίας ορισμένων Ισραηλινών ηγετών για να προσθέσει ότι «ο πρόεδρός μας Ερντογάν έχει καταδικάσει με συνέπεια τον αντισημιτισμό, καθώς και την Ισλαμοφοβία και την ξενοφοβία, ενώ αντιτίθεται στη δίωξη των Παλαιστινίων από το Ισραήλ».

Ο Αλτούν επισημαίνει ακόμα ότι «ο πρόεδρός μας έχει καλέσει και θα συνεχίσουμε να καλούμε τη διεθνή κοινότητα και εκείνους που έχουν σαφή συνείδηση της κατάστασης, ​​να αντισταθούν στην κατοχή του Ισραήλ και τις επιθέσεις εναντίον αθώων πολιτών. Εκείνοι που δεν έχουν το θάρρος να φωνάξουν κατά του Ισραήλ είναι οι πραγματικοί υποκινητές βίας».

Whenever there is justified criticism, Israel and its allies cry anti-Semitism to change the focus away from their occupation, violence, apartheid regime, and crimes against humanity. It is tiresome and stale but it will not stop us from calling out the oppressors. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 19, 2021

Ακολούθως υποστηρίζει ότι «η ενεργοποίηση ενός καθεστώτος απαρτχάιντ σε κατεχόμενα εδάφη και στη συνέχεια η αποφυγή ευθυνών και οι κατηγορίες σε άλλους, αποτελούν την ύψιστη υποκρισία. Απορρίπτουμε κατηγορηματικά κάθε απόπειρα ψευδούς παρουσίασης των λέξεων του προέδρου μας Ερντογάν» και καταλήγει: «Θα σταθούμε δίπλα στην Παλαιστίνη. Θα υπερασπιστούμε τη δικαιοσύνη και την ανθρωπότητα».