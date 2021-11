Απάντηση Τσιάρα για τη βιομηχανία μηνύσεων του Παναγιώτη Δημητρά

Περισσότερες από… τετρακόσιες μηνύσεις έχει συνολικά υποβάλει την τελευταία πενταετία ο Παναγιώτης Δημητράς, εκ των οποίων περισσότερες από τις μισές έχουν ήδη μπει στο αρχείο, όπως αναφέρει ο υπουργός Δικαιοσύνης Κ.Τσιάρας, απαντώντας στη σχετική ερώτηση που είχε καταθέσει ο βουλευτής Χρ. Μπουτσικάκης. Ερώτηση που είχε ως θέμα τη «Αντιμετώπιση της υποβολής αβάσιμων μηνύσεων κατ’ εξακολούθηση και με τα ίδια προσχήματα» από τον λερναίο μηχανισμό του κ. Π. Δημητρά στις 19.10.2021.

Στην απάντηση του ο κ. Τσιάρας, παραθέτει την πρόβλεψη του Ποινικού Κώδικα (άρθρο 229, παρά Ι) ότι «αν κάποιος καταμηνύσει εν γνώσει του ψευδώς άλλον ή αναφέρει για αυτόν ενώπιον της αρχής ότι τέλεσε αξιόποινη πράξη ή πειθαρχική παράβαση με σκοπό να προκαλέσει την καταδίωξή του για αυτήν, ο υπαίτιος τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους».

Με φόντο τα παραπάνω, ο διευθυντής της Athens Review of Books Μανώλης Βασιλάκης, τον οποίο ο κ. Δημητράς έχει μηνύσει τρεις (3) φορές γιατί υπερασπίστηκε τη Σώτη Τριανταφύλλου, τον Τάκη Θεοδωρόπουλο και τη Λώρη Κέζα, οι οποίοι αθωώθηκαν από το δικαστήριο, παραθέτει κάποια σημεία που διαφωτίζουν την δράση του «Εθνικού Μηνυτή» Π. Δημητρά:

«1. Υπέβαλε 409 μηνύσεις και μηνυτήριες αναφορές (ψευδείς καταμηνύσεις στην πλειονότητά τους) από τις οποίες οι 263 αρχειοθετήθηκαν ως προφανώς αβάσιμες.

2. Οι υπόλοιπες 146 βρίσκονται σε εκκρεμότητα, δηλαδή είτε στο στάδιο «για μελέτη και επεξεργασία» είτε στο στάδιο «προκαταρκτικής εξέτασης», ενώ ελάχιστες πρόκειται να εκδικαστούν. Δηλαδή και αυτές οι 146 θα καταλήξουν στο αρχείο ή στις ελάχιστες περιπτώσεις που οι μηνυθέντες θα οδηγηθούν στο ακροατήριο θα αθωωθούν όπως η Σώτη Τριανταφύλλου.

3. Έχει συγκροτήσει τέτοιο λερναίο μηχανισμό για να υποβάλλει τέτοιους αριθμούς ψευδών καταμηνύσεων στα πρωτοδικεία όλης της χώρας και κανείς δεν αναρωτήθηκε για τίποτε, ούτε καν για το ζήτημα των απαιτούμενων οικονομικών πόρων: έχει υποβάλει μηνύσεις στα πρωτοδικεία Αθηνών, Αιγαίου, Αν. Κρήτης, Β. Αιγαίου, Δ. Μακεδονίας, Δωδεκανήσου, Εύβοιας, Θεσσαλονίκης, Θράκης, Ιωαννίνων, Καλαμάτας, Κέρκυρας, Κρήτης, Λαμίας, Λάρισας, Ναυπλίου, Πατρών, Πειραιά…. Παντού! Καθ’ άπασαν την επικράτειαν!

4. Μια μηνυτήρια αναφορά μπορεί να στρέφεται λ.χ. κατά 34 προσώπων, οπότε ο αριθμός 409 των ανθρώπων που ταλαιπωρεί μπορεί να είναι και 5πλάσιος.

5. Όλες υπηρετούν ένα συγκεκριμένο πολιτικό πρόγραμμα του επαγγελματία μηνυτή: όλοι όσοι διαφωνούν με τις ακραίες απόψεις του είναι δήθεν «ρατσιστές», «ακροδεξιοί», «εθνικιστές», «ισλαμοφοβικοί», κ.ο.κ. Υπενθυμίζουμε ότι έχει χαρακτηρίσει την αείμνηστη Φώφη Γεννηματά «ακροδεξιά εθνικίστρια», το ίδιο και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ τη Νέα Δημοκρατία «ναζιστικό κόμμα», το Protagon «ρατσιστικό»,….

6. Έχει μηνύσει τον Υπουργό Δικαιοσύνης, την Υπουργό Παιδείας (δυο φορές για ρατσισμό), τον Υπουργό Ναυτιλίας και πολλούς άλλους πρώην και νυν υπουργούς, μόνο της Νέας Δημοκρατίας.

7. Προσφάτως εμήνυσε τους κ. Αλέξη Παπαχελά, Διονύση Γουσέτη, Τάκη Θεοδωρόπουλο (2η φορά) της Καθημερινής και Μανώλη Βασιλάκη (3η φορά) της Athens Review of Books.

Καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματά τους (άρθρο 10 ΕΣΔΑ) στο όνομα του… ανθρωπισμού – καθότι επικεφαλής και της… Ένωσης Ουμανιστών Ελλάδας (!). Επιδιώκει να φιμώσει τον Τύπο διά των μηνύσεων και σε ένα μεγάλο βαθμό έχει κατορθώσει οι δημοσιογράφοι να αυτολογοκρίνονται και να αποφεύγουν αναφορές στην αχαρακτήριστη δράση του από τον φόβο των ταλαιπωριών που θα υποστούν. Υπερασπίστηκε όμως σθεναρά τα ανθρώπινα δικαιώματα του Κουφοντίνα κατά την πρόσφατη ψευδοαπεργία πείνας που δήθεν παραβίαζε η δημοκρατική κυβέρνηση.

8. Μερικές λυσσώδεις και ψευδείς καταγγελίες του σε μια μέρα κατά του Πρωθυπουργού:

«Η πολιτική αλητεία του ασύστολα ψευδόμενου Μητσοτάκη»: «Mitsotakis and Rutte two liars and apologists of mass crimes of tortures, rapes, robberies and illegal push backs», «κάνουμε push backs με χρήση βασανιστηρίων, βιασμών και ληστειών», «Υπερήφανοι απολογητές βασανιστηρίων, βιασμών, ληστειών και επαναπροωθήσεων»,…

9. Η παράνοια αυτών των προφανώς αβάσιμων και καταχρηστικών μηνύσεων φαίνεται από το παρακάτω παράδειγμα: Έκανε μηνυτήρια αναφορά εναντίον του προέδρου του Ολυμπιακού κ. Β. Μαρινάκη γιατί η ομάδα του χαρακτήρισε «φιλοξενούμενο» τον Ιβάν Σαββίδη και αυτό είναι... ρατσισμός. Δεν είναι μόνο Μάστιγα των Δικαστηρίων, είναι και Μάστιγα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που δήθεν υπερασπίζεται επαγγελματικά.».

Η ερώτηση του βουλευτή Μπουτσικάκη



Στην ερώτηση του προς τον υπ. Δικαιοσύνης Κ.Τσιάρα ο κ. Μπουτσικάκης επεσήμαινε ότι όπως είναι γνωστό τοις πάσι, και κυρίως στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ο κ. Παναγιώτης Δημητράς συμμετέχει σε διάφορες ΜΚΟ, όπως «Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι» (ΕΠΣΕ), «Ένωση Ουμανιστών Ελλάδας», «Παρατηρητήριο Ρατσιστικών Εγκλημάτων», «Ελληνική Ομάδα για τα Δικαιώματα των Μειονοτήτων» (ΕΟΔΜ), «Συνεργαζόμενες Οργανώσεις και Κοινότητες για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Ρομά στην Ελλάδα» (ΣΟΚΑΔΡΕ).

Σύμφωνα με την ερώτηση, ο κ. Δημητράς, «έχει καταθέσει, όπως προκύπτει από τις σχετικές ανακοινώσεις του αλλά και τις ανακοινώσεις των εγκαλουμένων από αυτόν, σωρεία μηνύσεων, μεταξύ άλλων, κατά δημοσιογράφων, δημοσίων προσώπων, υπουργών, δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών. Αντικείμενο όλων αυτών, όπως ισχυρίζεται, είναι η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η καταπολέμηση των ρατσιστικών διακρίσεων και άλλοι ουμανιστικοί σκοποί.

Στην πράξη ωστόσο έχει αναπτύξει μια βιομηχανία μηνύσεων έναντι προσώπων που έχουν διαφορετικές απόψεις από τις δικές του, απασχολώντας έτσι τα δικαστήρια αλλά και τους εκάστοτε μηνυόμενους συμπολίτες μας, οι οποίοι κατά κανόνα αθωώνονται ή απαλλάσσονται».

Ο βουλευτής της ΝΔ ζητούσε από τον υπουργό να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Πόσες μηνύσεις έχει υποβάλει ο κ. Παναγιώτης Δημητράς, ατομικά ή μέσω των ΜΚΟ στις οποίες συμμετέχει, εναντίον εισαγγελέων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών

Αθηνών τα τελευταία πέντε χρόνια και ποια η τύχη των μηνύσεων αυτών;

2. Πόσες μηνύσεις έχει υποβάλει κατά υπουργών (εξ όσων γνωρίζουμε από δημοσιεύματα του Τύπου έχει υποβάλει κατά των Υπουργών Παιδείας, Ναυτιλίας, Ανάπτυξης, ακόμη και κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης);

3. Πόσες εκατοντάδες μηνύσεις ή μηνυτήριες αναφορές έχει υποβάλει, κατ’ έτος, τα τελευταία πέντε χρόνια, είτε μέσω των ΜΚΟ στις οποίες συμμετέχει (όπως με τα αρκτικόλεξα ΕΤΕΠΕ/ΕΠΣΕ) είτε ατομικά, και ποια η τύχη τους;

4. Εφόσον όλα σχεδόν τα «θύματά» του αθωώνονται ή απαλλάσσονται, όπως οι συγγραφείς Σώτη Τριανταφύλλου, Τάκης Θεοδωρόπουλος κ.ά., αφού όμως έχει παραβιαστεί το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης –προστατευόμενο επίσης από το άρθρο 10 της ΕΣΔΑ– και έχουν υποβληθεί σε απίστευτα παράλογες και ντροπιαστικές ταλαιπωρίες οι αδίκως μηνυθέντες, για ποιο λόγο η Εισαγγελία Πρωτοδικών εξακολουθεί να ταλαιπωρεί εκατοντάδες πολίτες και δεν αρχειοθετεί κατευθείαν τις αντίστοιχες μηνύσεις, όπως συμβαίνει με ένα σωρό άλλες παντελώς αβάσιμες μηνύσεις αντιεμβολιαστών, οπαδών του Σώρρα και πάσης φύσεως συνωμοσιολόγων;

5. Πώς προτίθεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης να αντιδράσει στην καταστρατήγηση του νόμου, ώστε να τεθεί ένας φραγμός στην υποβολή αβάσιμων μηνύσεων κατ’ εξακολούθηση και με τα ίδια πάντα προσχήματα (π.χ. «ισλαμοφοβία»);

Αναλυτικά η απάντηση του Κώστα Τσιάρα