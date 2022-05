Απαγόρευση κυκλοφορίας στην Οδησσό - Σε εξέλιξη «σαρωτικές επιχειρήσεις» στο Αζοφστάλ

Το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι ρωσικές δυνάμεις, με τη συνδρομή τεθωρακισμένων και πυροβολικού, διενεργούν «σαρωτικές επιχειρήσεις» στη χαλυβουργία Αζοφστάλ στη Μαριούπολη, όπου έχουν οχυρωθεί οι τελευταίοι υπερασπιστές της Μαριούπολης.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας Ολεξάντρ Μοτουζιάνικ δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες αλλά δήλωσε, χωρίς να δίνει στοιχεία, ότι μπορεί να υπάρξουν μελλοντικές επιθέσεις από ρωσικά βομβαρδιστικά, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων

Η Ρωσία έχει στο παρελθόν αρνηθεί τους ισχυρισμούς Ουκρανών αξιωματούχων ότι έχει προσπαθήσει να κάνει έφοδο στο εργοστάσιο στην Αζοφική Θάλασσα, όπου έχουν βρει καταφύγιο και άμαχοι.

Ουκρανία: Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν την Οδησσό – Συνεχίζονται οι ειρηνευτικές συνομιλίες

Νωρίτερα, οι Ουκρανοί ανακοίνωσαν ότι τέσσερις πύραυλοι υψηλής ακρίβειας Onyx χτύπησαν την Οδησσό, ενώ υπό το φόβο νέου ρωσικού σφυροκοπήματος οι Αρχές επέκτειναν την απαγόρευση κυκλοφορίας μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης.

@eucopresident comes to #Odessa in the only day when there's curfew all day long and nobody can go outside https://t.co/jj1ifyNqq1