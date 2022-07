Αντίστροφη μέτρηση για την υπογραφή της συμφωνίας

Η Ρωσία και η Ουκρανία θα υπογράψουν συμφωνία σήμερα Παρασκευή που θα επιτρέψει το άνοιγμα των λιμανιών της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα για να ξεκινήσουν και πάλι οι εξαγωγές σιτηρών, σύμφωνα τουλάχιστον με δηλώσεις από την τουρκική πλευρά, αυξάνοντας τις ελπίδες ότι η διεθνής επισιτιστική κρίση που προκλήθηκε από τη ρωσική εισβολή θα μπορούσε να αμβλυνθεί.

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι θα έχει καλά νέα για τον κόσμο για τις εξαγωγές σιτηρών. «Σύντομα, θα μπουν οι υπογραφές με την συμμετοχή Ρωσίας, Ουκρανίας και του γενικού γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ξεπερνώντας τα προβλήματα για τα σιτηρά και θα δώσουμε καλά νέα στον κόσμο τότε», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού έφθασε, σύμφωνα με απευθείας τηλεοπτικά πλάνα, στην Κωνσταντινούπολη, όπου η Ρωσία και η Ουκρανία θα υπογράψουν αργότερα σήμερα μια συμφωνία προκειμένου να διευκολύνουν την εξαγωγή σιτηρών.

Ο Σοϊγκού θα έχει επίσης διμερή συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του Χουλουσί Ακάρ, μετέδωσε το πρακτορείο Ria Novosti, επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

Από την πλευρά του, το ουκρανικό υπουργείο Υποδομών ανακοίνωσε ότι έφθασε στην Κωνσταντινούπολη η αντιπροσωπεία του Κιέβου στις συνομιλίες με τη Μόσχα που αποσκοπούν στην αποδέσμευση των εξαγωγών σιτηρών που παραμένουν στην Ουκρανία εξαιτίας του πολέμου.

"Η ουκρανική αντιπροσωπεία υπό τον υπουργό Υποδομών, Ολεξάντρ Κουμπράκοφ, έφθασε στην Κωνσταντινούπολη προκειμένου να διαπραγματευθεί μια λύση στο θέμα των σιτηρών", ανέφερε το υπουργείο σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram.

Ceremony of the grain shipment agreement set to be held at the Dolmabahce Palace with the participation of Turkish President Erdogan, UN Secretary-General Guterres, and delegations from Russia and Ukraine https://t.co/PhDODC2aa3 pic.twitter.com/114ZM41fIS

Η συμφωνία, σύμφωνα με το γραφείο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επρόκειτο να υπογραφεί σήμερα στις 4.30 μμ ώρα Ελλάδας,

Ο αποκλεισμός από τον ρωσικό στόλο της Μαύρης Θάλασσας μείωσε τις προμήθειες στις αγορές σε όλο τον κόσμο και εκτόξευσε τις τιμές των σιτηρών στα ύψη από τότε που ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν διέταξε την εισβολή στη γειτονική Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου με tweet του χθες τόνισε ότι η σημερινή συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη «είναι το πρώτο βήμα για την επίλυση της παρούσας επισιτιστικής κρίσης»

Ο εκπρόσωπος του αμερικανικού Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Νεντ Πράις, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον θα επικεντρωθεί στο να καταστήσει τη Μόσχα υπεύθυνη για την υλοποίηση της συμφωνίας. Τα Ηνωμένα Έθνη και η Τουρκία εργάζονται εδώ και δύο μήνες για να μεσολαβήσουν σε αυτό που ο Γκουτέρες αποκάλεσε μια συμφωνία «πακέτο» για την επανέναρξη των εξαγωγών σιτηρών στη Μαύρη Θάλασσα της Ουκρανίας και τη διευκόλυνση των ρωσικών αποστολών σιτηρών και λιπασμάτων.

Τι θα προβλέπει η συμφωνία

Το Κίεβο με μια σειρά από tweets του συμβούλου της ουκρανικής προεδρίας, Μιχαίλο Ποντόλιακ, ξεκαθάρισε ότι η Ουκρανία δε θα υπογράψει έγγραφα απευθείας με τη Ρωσία και ότι οι δύο χώρες θα υπογράψουν παράλληλες συμφωνίες με τα Ηνωμένα Έθνη. Προειδοποίησε δε ότι «σε περίπτωση προκλήσεων, θα υπάρξει άμεση στρατιωτική αντίδραση». Τέλος, υπογράμμισε ότι δε θα υπάρχει συνοδεία των σιτηρών που θα φεύγουν από την Ουκρανία από ρωσικά πλοία.

Regarding the Istanbul agreement "on the export of 🇺🇦 grain". Previously.



1. Ukraine does not sign any documents with Russia. We sign an agreement with Turkey and the UN and undertake obligations to them. Russia signs a mirror agreement with Turkey and the UN. 1/2