Αντίδραση του MLB για τον νέο περιοριστικό νόμο της Τζόρτζια

Τα επαγγελματικά σπορ στις Η.Π.Α. έχουν αποδείξει τον τελευταίο χρόνο ότι απαντούν με πράξεις στην (ρητορική) απορία αν «η πολιτική χωρά στον αθλητισμό;». Ή το αντίθετο... Η λίγκα του μπέιζμπολ το επιβεβαίωσε περίτρανα με την απόφαση να ανακαλέσει τη διοργάνωση του All Star Game του MLB για το 2021 από την Ατλάντα, ως απάντηση στο νέο νομοσχέδιο της πολιτείας της Τζόρτζια που στερεί εκλογικά δικαιώματα σε μαύρους κατοίκους της.

We stand in support of @MLB 's decision to move the 2021 All-Star Game. pic.twitter.com/ESTh4g4bVj

Στο τέλος της περασμένης εβδομάδας, ο κυβερνήτης της Τζόρτζια, Μπράιαν Κεμπ, υπέγραψε νόμο για εκτεταμένη αναθεώρηση των πολιτειακών εκλογών που είχε προταθεί από τους Ρεπουμπλικάνους. Η πρόταση περιλάμβανε νέους περιορισμούς στην ψηφοφορία μέσω ταχυδρομείου και μεγαλύτερο νομοθετικό έλεγχο στον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών. Η πλευρά των Δημοκρατικών και οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα θεωρούν πως στερεί δικαιώματα σε συγκεκριμένες ομάδες ψηφοφόρων.

Ο κομισάριος του MLB, Ρομπ Μάνφρεντ, πήρε ξεκάθαρη θέση σε συνεννόηση με τις ομάδες και την ένωση παικτών μπέιζμπολ, αφαιρώντας από την Ατλάντα τόσο το All Star Game όσο και τη διοργάνωση του ντραφτ της λίγκας. Ο κ. Μάνφρεντ εξήγησε πως «αποφασίσαμε ότι ο καλύτερος τρόπος για να εκφράσουμε τη διαμαρτυρία μας και τις αξίες που έχουμε είναι να ανακαλέσουμε τη διοργάνωση από τη Τζόρτζια».

Μοναδική ομάδα που διαφώνησε ήταν οι τοπικοί Ατλάντα Μπρέιβς, οι οποίοι επιθυμούσαν να φιλοξενήσουν τις δύο εκδηλώσεις και για αγωνιστικούς και για οικονομικούς λόγους. Πολλές επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, εστιατόρια, εταιρίες ενοικίασης οχημάτων) κερδίζουν πολλά από αντίστοιχες διοργανώσεις. Το All Star Game του 2000 στην Ατλάντα είχε φέρει έσοδα 49 εκατομμυρίων δολαρίων στην πόλη, ενώ αυτό του 2019 στο Κλίβελαντ είχε φτάσει στα 65 εκατ. δολάρια.

Την απόφαση της λίγκας του μπέιζμπολ στήριξε η ένωση παικτών, ο Πρόεδρος των Η.Π.Α., Τζο Μπάιντεν αλλά και ο πρώην «πλανητάρχης», Μπαράκ Ομπάμα. Ο τελευταίος, 44ος Πρόεδρος, έγραψε στο Twitter ότι «συγχαίρουμε το MLB για τη στάση που έλαβε σχετικά με το θέμα των εκλογικών δικαιωμάτων για όλους τους Αμερικανούς».

Congratulations to @MLB for taking a stand on behalf of voting rights for all citizens. There’s no better way for America’s pastime to honor the great Hank Aaron, who always led by example.