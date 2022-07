Πόλεμος στην Ουκρανία: Αντιδράσεις για τη ρωσική επίθεση στην Οδησσό, μια μέρα μετά τη συμφωνία για τα σιτηρά

AP

Τρεμοπαίζει ο «φάρος της ελπίδας» που άναψε στη Μαύρη Θάλασσα ο συμβιβασμός Ρωσίας - Ουκρανίας και η συμφωνία για την εξαγωγή σιτηρών. Οι ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις στο λιμάνι της Οδησσού μόλις μια μέρα μετά την υπογραφή της συμφωνίας χαμηλώνουν τις προσδοκίες για ανακούφιση από την επισιτιστική κρίση.

Για «εξωφρενική» ενέργεια έκανε λόγο η Αμερικανίδα πρέσβης στο Κίεβο. Απερίφραστα καταδίκασε την επίθεση ο γγ των Ηνωμένων Εθνών. Απόλυτη περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου «είδε» η ΕΕ. «Φτύσιμο» του ΟΗΕ χαρακτήρισε την ενέργεια η Ουκρανία.

Ζελένσκι: Η Μόσχα θα βρει τρόπους να μην εφαρμοστεί η συμφωνία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η σημερινή ρωσική πυραυλική επίθεση έδειξε ότι η Μόσχα θα βρει τρόπους για να μην εφαρμοστεί η συμφωνία για την εξαγωγή των σιτηρών που επιτεύχθηκε με τα Ηνωμένα Έθνη, την Τουρκία και την Ουκρανία.

«Αυτό δεν αποδεικνύει παρά ένα πράγμα: ό,τι και να λέει και να υπόσχεται η Ρωσία, θα βρει τρόπους για να μην το εφαρμόσει», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο του μήνυμα που αναρτήθηκε στο Telegram.

«Το μελάνι δεν πρόλαβε να στεγνώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μικαήλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, κάνοντας λόγο για «δύο άθλιες προκλήσεις». «Επίθεση σε θαλάσσιο λιμάνι στην Οδησσό και δήλωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας ότι τα λιμάνια είναι 'επικίνδυνα για τη ναυτιλία'. Μια υπενθύμιση στον κόσμο του τι αξίζει η ρωσική 'επιδίωξη της ειρήνης'», προσθέτει ο Ποντόλιακ σε μήνυμά του στο Twitter.

RF is predictably worthless. The ink has not had time to dry out, yet there are two vile provocations: attack on a sea port in Odessa and a statement by 🇷🇺 Defense Ministry that 🇺🇦 ports are "dangerous for shipping". A reminder to the world of what ru-"pursuit of peace" is worth. pic.twitter.com/bxIvMQqXxu — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 23, 2022

Πλήγμα σε υποδομές του λιμανιού

Ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις έπληξαν το λιμάνι της Οδησσού στη νότια Ουκρανία, μόλις μία ημέρα αφότου η Ουκρανία και η Ρωσία υπέγραψαν συμφωνία που θα επέτρεπε την επανέναρξη των ζωτικών εξαγωγών σιτηρών από την περιοχή.

Ο Σέρχι Μπράτσουκ, εκπρόσωπος της στρατιωτικής διοίκησης της Οδησσού, ανέφερε ότι δύο πύραυλοι έπληξαν υποδομές του λιμανιού και δύο καταρρίφθηκαν από την αεράμυνα της Ουκρανίας.

Τουλάχιστον έξι εκρήξεις ακούστηκαν στην Οδησσό, σύμφωνα με τον Ουκρανό βουλευτή Ολέξιι Γκοντσαρένκο.

Η επίθεση έρχεται μία ημέρα αφότου υπουργοί της Ουκρανίας και της Ρωσίας υπέγραψαν συμφωνία - με μεσολάβηση των Ηνωμένων Εθνών και της Τουρκίας στην Κωνσταντινούπολη - για να επιτραπούν οι εξαγωγές σιτηρών από τα ουκρανικά λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας με στόχο την άμβλυνση της παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης που πυροδότησε ο πόλεμος.

«Αυτό είναι το μόνο που πρέπει να ξέρετε για τις "συμφωνίες" με τους Ρώσους. Εκρήξεις στο λιμάνι της Οδησσού. Μια μέρα μετά την υπογραφή της συμφωνίας με την Τουρκία και τον ΟΗΕ για την επανεξαγωγή των σιτηρών της Ουκρανίας βάσει των οποίων έχει δεσμευτεί η Ρωσία να μην βομβαρδίσει το λιμάνι», έγραψε στο Twitter η βουλευτής του Ουκρανικού κοινοβουλίου Σολομία Μπομπρόβσκα.

This is all you have to know about "agreements" with the Russians. Explosions in the seaport of #Odesa. One day after the agreement with #Turkey and #UN was signed re export of #Ukraine's #grain under which #Russia has committed not to shell the port. #Russiaisaterroriststate pic.twitter.com/YawDZg2zF5 — Solomiia Bobrovska (@Bobrovska_MP) July 23, 2022

Ο Μπράτσουκ συμβούλευσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια, καθώς συνεχίζονται οι αεροπορικές επιδρομές.

«Εξωφρενική» η επίθεση

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ουκρανία, Μπρίτζετ Α. Μπρινκ, χαρακτήρισε «εξωφρενική» τη ρωσική πυραυλική επίθεση στο λιμάνι της Οδησσού, λέγοντας ότι το Κρεμλίνο συνεχίζει να χρησιμοποιεί τα τρόφιμα σαν όπλα και πρέπει να λογοδοτήσει.

Outrageous. Russia strikes the port city of Odesa less than 24 hours after signing an agreement to allow shipments of agricultural exports. The Kremlin continues to weaponize food. Russia must be held to account. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 23, 2022

Η συμφωνία της Παρασκευής δημιούργησε προσδοκίες για την άρση του μπλόκου στα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας και την ασφαλή διέλευση σιτηρών και ηλιελαίου - από τις σημαντικότερες εξαγωγές της Ουκρανίας.

Η Ρωσία έχει μέχρι στιγμής μπλοκάρει τη θαλάσσια πρόσβαση στα λιμάνια, πράγμα που σημαίνει ότι εκατομμύρια τόνοι ουκρανικών σιτηρών δεν έχουν εξαχθεί στις πολλές χώρες που βασίζονται σε αυτά.

«Σήμερα, υπάρχει ένας φάρος στη Μαύρη Θάλασσα. Ένας φάρος ελπίδας -- ένας φάρος πιθανότητας -- ένας φάρος ανακούφισης -- σε έναν κόσμο που τον χρειάζεται περισσότερο από ποτέ», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες την Παρασκευή στην τελετή υπογραφής, στην οποία παρευρέθηκαν υπουργοί της Ουκρανίας και της Ρωσίας.

Απερίφραστη καταδίκη της ρωσικής ενέργειας

Μια μόλις μέρα μετά, ο Γκουτέρες αναγκάστηκε να καταδικάσει «απερίφραστα» τη ρωσική πυραυλική επίθεση κατά του λιμανιού της Οδησσού, προσθέτοντας ότι όλες οι πλευρές του πολέμου έχουν διατυπώσει τη δέσμευσή τους ως προς τη συμφωνία η οποία υπογράφηκε χθες για την εξαγωγών των σιτηρών από τα ουκρανικά λιμάνια και τονίζοντας ότι η πλήρης εφαρμογή της συμφωνίας από τη ρωσική ομοσπονδία, την Ουκρανία και την Τουρκία αποτελεί επιταγή.

«Τα προϊόντα αυτά είναι απολύτως απαραίτητα για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης και για την άμβλυνση των δεινών εκατομμυρίων ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη σε ολόκληρο τον πλανήτη», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του Οργανισμού, Φαρχάν Χακ.

Νωρίτερα, η πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κίεβο δήλωσε ότι η ρωσική πυραυλική επίθεση κατά του λιμανιού της Οδησσού είναι «αποτρόπαιη» και ότι η Ρωσία πρέπει να λογοδοτήσει.

«Έφτυσε κατά πρόσωπο» ΟΗΕ και Τουρκία

Η Ουκρανία κατηγόρησε τον Πούτιν ότι με την επίθεση κατά του λιμανιού της Οδησσού «έφτυσε κατά πρόσωπο» τον ΟΗΕ και την Τουρκία. Το Κίεβο προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα φέρει ακέραια την ευθύνη σε περίπτωση αποτυχίας της συμφωνίας για τις εξαγωγές των σιτηρών και κάλεσε τα Ηνωμένα Έθνη και την Τουρκία να πιέσουν τη Ρωσία ώστε να τηρήσει τις υποχρεώσεις της για την ασφαλή λειτουργία των θαλάσσιων διαδρόμων για την εξαγωγή των σιτηρών στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με ανακοίνωση του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Εκτοξεύοντας πυραύλους κατά του λιμανιού της Οδησσού, ο Ρώσος πρόεδρος «έφτυσε στο πρόσωπο τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ερντογάν, οι οποίοι κατέβαλαν τεράστιες προσπάθειες για την επίτευξη της συμφωνίας αυτής», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας Όλεγκ Νικολένκο.

«Δεν χρειάστηκαν παρά 24 ώρες στη Ρωσική Ομοσπονδία για να αμφισβητήσει, με πυραυλικές επιθέσεις στο έδαφος του λιμανιού της Οδησσού, τις συμφωνίες και τις υποσχέσεις που έδωσε στο ΟΗΕ και την Τουρκία στο πλαίσιο του εγγράφου που υπογράφηκε στην Κωνσταντινούπολη», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

«Αν η συμφωνία δεν τηρηθεί, η Ρωσία θα φέρει ακέραια την ευθύνη για την επιδείνωση της παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης», προειδοποίησε ο Όλεγκ Νικολένκο.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν υποδομές στο λιμάνι της Οδησσού, μία ημέρα μετά την υπογραφή από την Ρωσία και την Ουκρανία της συμφωνίας για την άρση του αποκλεισμού των ουκρανικών λιμανιών της Μαύρης Θάλασσας για την επανάληψη των εξαγωγών σιτηρών.

«Ο εχθρός επετέθη κατά του εμπορικού λιμανιού της Οδησσού με πυραύλους Cruise Kalibr. Δύο πύραυλοι καταρρίφθηκαν από τις δυνάμεις της αντιαεροπορικής άμυνας. Δύο έπληξαν υποδομές στο λιμάνι», διευκρίνισε η ουκρανική Επιχειρησιακή Διοίκηση του Νότιου Τομέα στο Telegram.

Η συμφωνία της Κωνσταντινούπολης έχει ως στόχο την ανακούφιση των χωρών που εξαρτώνται για την τροφοδοσία τους από την ουκρανική και την ρωσική αγορά σιτηρών, Οι δύο χώρες καλύπτουν το 30% του παγκόσμιου εμπορίου σιτηρών.