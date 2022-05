Αντιδρά το Κίεβο στην παρέμβαση Κίσινγκερ υπέρ της εκχώρησης εδαφών στη Ρωσία

Την έντονη αντίδραση του Μιχαήλο Ποντόλιακ, συμβούλου του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προκάλεσε η παρέμβαση του βετεράνου Αμερικανού δπλωμάτη και πρώην υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Χένρι Κίσινγκερ, ο οποίος πρότεινε η Ουκρανία να εκχωρήσει εδάφη στη Ρωσία με στόχο μια ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Ποντόλιακ απάντησε με ανάρτηση στο Twitter: «Με την ευκολία που ο κ. Κίσινγκερ προτείνει να δοθεί στη Ρωσία κομμάτι της Ουκρανίας για να σταματήσει ο πόλεμος, η Ρωσία θα μπορούσε να πάρει και την Πολωνία ή τη Λιθουανία. Πάλι καλά που οι Ουκρανοί στα χαρακώματα δεν έχουν χρόνο για να ακούνε ''αυτούς που σπέρνουν τον πανικό στο Νταβός''. Είναι λίγο απασχολημένοι υπερασπιζόμενοι την Ελευθερία και τη Δημοκρατία».

As easily as Mr. #Kissinger proposes to give 🇷🇺 part of 🇺🇦 to stop the war, he would allow to take Poland or Lithuania away. It's good that Ukrainians in the trenches do not have time for listening to “Davos panickers". They’re a little bit busy defending Freedom and Democracy. pic.twitter.com/2zraPDummx