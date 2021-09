Ανοιχτά σχολεία: Το μεγάλο στοίχημα κυβέρνησης, εκπαιδευτικών, γονέων και... οικονομίας

Σε μεγάλο στοίχημα της κυβέρνησης και των εκπαιδευτικών αναδεικνύεται ο στόχος να παραμείνουν ανοιχτά τα σχολεία και να μην ξανά κλείσουν εξαιτίας της έξαρσης του κορονοϊού. Το στοίχημα αυτό, εφόσον επιτευχθεί, θα έχει ευεργετικές επιπτώσεις στην ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία, στα παιδιά, στους καθηγητές και τους εργαζόμενους γονείς. Ενώ η μη έξαρση των κρουσμάτων στα σχολεία, μειώνει τις πιθανότητες ενός γενικευμένου lockdown, το οποίο θα είχε αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία γενικότερα και στους...οικογενειακούς προϋπολογισμούς ειδικότερα.

Τα παιδιά, εφόσον παραμείνουν ανοιχτά τα σχολεία, θα μπορέσουν να βρίσκονται διά ζώσης στα θρανία, να κοινωνικοποιούνται με τους συμμαθητές τους, να οργανώσουν το πρόγραμμα και τον χρόνο τους και να μην ξαναγυρίσουν σε καθεστώς τηλεκπαίδευσης. Το ενδεχόμενο αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει μεγάλες δυσκολίες στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ διεθνείς έρευνες δείχνουν πως τα παιδιά που «εγκλωβίζονται» στο σπίτι, δεν περνούν ευχάριστα τον ελεύθερό τους χρόνο.

Τα ανοιχτά σχολεία όμως δημιουργούν θετικές προσδοκίες και για τους εκπαιδευτικούς. Με αυτό τον τρόπο κάμπτονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζονται στην τηλεκπαίδευση, επανέρχεται η κανονικότητα και τους δίνεται η δυνατότητα να λειτουργήσουν παιδαγωγικά, ευρισκόμενοι δίπλα στα παιδιά.

Το στοίχημα είναι κρίσιμο όμως και για τους γονείς. Η τηλεκπαίδευση συνεπάγεται δυσκολίες στον τρόπο οργάνωσης της εργασίας και του καθημερινού προγράμματος των εργαζομένων.

Τέλος, η μη μετάδοση του κορονοϊού στα σχολεία μειώνει τις πιθανότητες γενικού lockdown. Το οποίο θα περιορίσει την οικονομική δραστηριότητας και θα επηρεάσει αρνητικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, αφού το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων θα μειωθεί, εξαιτίας του μέτρου αναστολής εργασίας.

Τα μέτρα που ισχύουν

Χιλιάδες μαθητές εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στα σχολεία επιδεικνύοντας στις εισόδους ή στις τάξεις τους τις αρνητικές βεβαιώσεις των self tests, τα οποία θα γίνονται δύο φορές την εβδομάδα. Από τα τεστ ανίχνευσης κορονοϊού απαλλάσσονται μαθητές κι εκπαιδευτικοί με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης του τελευταίου εξαμήνου, ωστόσο αν εμφανιστεί κρούσμα θα πρέπει να κάνουν δύο self tests σε διάστημα μιας εβδομάδας. Οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί εκτός από τα δύο rapid tests που είναι υποχρεωμένοι να κάνουν κάθε εβδομάδα με δικά τους έξοδα, εάν εμφανιστεί κρούσμα στην τάξη τους θα κάνουν δωρεάν σε σταθερά σημεία του ΕΟΔΥ, άλλα δύο rapid tests μέσα στο διάστημα των 7 ημερών όπως και οι ανεμβολίαστοι μαθητές. Όσοι μαθητές κάθονται κοντά σε παιδί που νόσησε θα κάνουν self test καθημερινά για το ίδιο διάστημα εκτός από τα δύο εργαστηριακά τεστ.

Καινοτόμα πλατφόρμα από το Υπουργείο Παιδείας

Με στόχο τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού στους μαθητές, το υπουργείο Παιδείας με τη συνεργασία της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας, διαμόρφωσε ένα ψηφιακό εργαλείο επιτήρησης των κρουσμάτων στα σχολεία.

Πρόκειται για μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει ως στόχο την καταγραφή των κρουσμάτων και τον έλεγχο της διασποράς του κορονοϊού στην εκπαιδευτική κοινότητα. Η νέα αυτή πλατφόρμα θα περιλαμβάνει όχι μόνο τις εστίες διασποράς στα σχολεία, αλλά και την εξέλιξή τους, μέσω των δευτερογενών λοιμώξεων.