Ανήσυχοι οι δικηγόροι του Οτσαλάν - Δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί του

Οι δικηγόροι του φυλακισμένου ηγέτη του ΡΚΚ Αμπντουλάχ Οτσαλάν δήλωσαν τη Δευτέρα ότι ανησυχούν για τη ζωή του εν μέσω φημολογιών στα κοινωνικά δίκτυα πως έχει πεθάνει, ενώ σε ανακοίνωση που εξέδωσαν αναφέρουν ότι δεν έχει καταστεί εφικτό εδώ και μήνες να επικοινωνήσουν μαζί του, μετέδωσε το TR Haber, επικαλούμενο το πρακτορείο ειδήσεων Mezopotamya.

Τελευταία φορά που επικοινώνησαν μαζί του, μέσω τηλεφώνου ήταν στις 27 του περασμένου Απριλίου τονίζουν σε ανακοίνωσή τους, ενώ δια ζώσης επαφή με τον Οτσαλάν είχαν τον Αύγουστο του 2019. «Στις 14 Μαρτίου εμφανίστηκαν ισχυρισμοί για τη ζωή του κ. Οτσαλάν, σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» συνεχίζουν και προσθέτουν πως:

«Δεν είμαστε σε θέση να επικοινωνήσουμε με τους πελάτες μας στην εν λόγω φυλακή για μεγάλο χρονικό διάστημα, και ως εκ τούτου διερευνούμε πολύ σοβαρά τυχόν ισχυρισμούς ή νέα που διαδίδονται σχετικά με την κατάστασή τους, και κάνουμε ό, τι μπορούμε για αυτό το θέμα. Δεν γνωρίζουμε την πηγή των ισχυρισμών που κυκλοφορούν κατά καιρούς»

Επίσης, ο αδερφός του Οτσαλάν παραπονέθηκε επίσης για την έλλειψη επικοινωνίας με τον αρχηγό του PKK για σχεδόν ένα χρόνο, λέγοντας: «Ανησυχούμε. Η ευθύνη βαρύνει το κράτος (αν συμβεί κάτι σε αυτόν)».

