Ανησυχία για εκατόμβη νεκρών στο Μικολάιφ - Μαίνονται οι οδομαχίες στη Μαριούπολη

Μαίνονται οι οδομαχίες στο κέντρο της Μαριούπολης στη νότια Ουκρανία, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις κάνουν εντατικές προσπάθειες για να πάρουν τον έλεγχο της πόλης. Η κατάσταση στο εσωτερικό της πόλης είναι απελπιστική, καθώς υπάρχουν περίπου 300.000 άμαχοι που έχουν εγκλωβιστεί. Ο δήμαρχος της πόλης λέει ότι οι ουκρανικές δυνάμεις κάνουν ό,τι μπορούν για να αποτρέψουν τις επιθέσεις.

Την ίδια στιγμή, στη Ζαπορίζια έχει ξεκινήσει μια 38ωρη απαγόρευση κυκλοφορίας, από τις 16.00 ώρα Ελλάδας έως νωρίς το πρωί της Δευτέρας, όπως ανακοίνωσε ο αντιδήμαρχος Ανατόλι Κούρτιεφ.

Στο διπλωματικό πεδίο ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάλεσε το Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν να προχωρήσουν σε ουσιαστικές συνομιλίες, υπογραμμίζοντας ότι είναι η μοναδική ευκαιρία της Ρωσίας να μειώσει τις συνέπειες των λαθών στα οποία υπέπεσε.

Από πλευράς της η Ρωσία ανέφερε ότι χρησιμοποίησε για πρώτη φορά, την 24η ημέρα του πολεμου, υπερσύγχρονους υπερηχητικούς πυραύλους για να πλήξει μια υπόγεια αποθήκη οπλισμού στη δυτική Ουκρανία.

Η Ουκρανία από πλευράς της κάνει λόγω για περίπου 14.000 Ρώσους στρατιώτες που έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία.

Οι απώλειες αμάχων ανέρχονται τουλάχιστον στις 847, από την έναρξη της Ρωσικής εισβολής, ενώ οι τραυματίες ανέχονται στους 1.399, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ. Μάλιστα, 31 από τα θύματα είναι παιδιά, ενώ 78 περιλαμβάνονται στους τραυματίες.

Μάλιστα, οι ουκρανικές αρχές μιλούν για 228 νεκρούς αμάχους, μεταξύ των οποίων και τέσσερα παιδιά, στο Κίεβο από την αρχή της εισβολής.

Παράλληλα, περισσότεροι από 1.000 φαίνεται να βρίσκονται παγιδευμένοι στο εσωτερικό ενός θεάτρου στο Ντονέτσκ. Όπως πιστοποιεί η παρακάτω δορυφορική φωτογραφία, το εν λόγω θέατρο έχει δεχθεί σημαντικές ζημιές.

Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού και απεγκλωβισμού διασωθέντων, τη στιγμή που σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, 130 έχουν ήδη διασωθεί.

Την ίδια στιγμή μαίνονται οι προσπάθειες διάσωσης στο Μικολάιφ, παρά τους φόβους για μια ενδεχόμενο νέα επίθεση. Σύμφωνα τον Βέλγο δημοσιογράφο Ρόμπιν Ράμεκερς, που βρίσκεται στο σημείο, τουλάχιστον 80 πτώματα έχουν ανασυρθεί από τα χαλάσματα.

Μέχρι και 200 στρατιώτες εκτιμάται ότι βρίσκονταν μέσα στο στρατώνα βόρεια του Μικολάιφ, στο νότιο τμήμα της Ουκρανίας, όταν έγινε στόχος ρωσικής επίθεσης την Παρασκευή.

Οι Ρώσοι «πραγματοποίησαν δειλά πλήγματα κατά στρατιωτών την ώρα του ύπνου. Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται», ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ο κυβερνήτης του Μικολάι Βιτάλι Κιμ σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Facebook, διευκρινίζοντας ότι περιμένει πληροφορίες για τις ουκρανικές απώλειες.

«Δεν γνωρίζουμε πόσοι άλλοι βρίσκονται στα ερείπια», δήλωσε Ουκρανός στρατιωτικός στο πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Η εικόνα από τα μέτωπα στην Ουκρανία

Σύμφωνα με το BBC, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καθηλωθεί στις ίδιες θέσεις σε πολλές περιοχές, καθώς οι Ουκρανοί αντιστέκονται και εκτοξεύουν αντεπιθέσεις.

Στο βορειοανατολικό τομέα, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει το Σούμι, αλλά έχουν αποτύχει οι προσπάθειες αποκοπής της πόλης από τον νότο.

Επίσης, δεν έχουν καρποφορήσει οι προσπάθειες των Ρώσων να καταλάβουν το Χάρκοβο, ενώ η προώθηση των ρωσικών στρατευμάτων προς το Κίεβο έχει αντιμετωπίσει ισχυρή ουκρανική αντίσταση.

21:22 Κινέζος αν. υπουργός Εξωτερικών: Οι κυρώσεις στη Ρωσία γίνονται όλο και πιο εξοργιστικές

«Ολοένα και πιο εξοργιστικές» χαρακτηρίζει ο Κινέζος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Λε Γιουσένγκ τις κυρώσεις που επιβάλλονται από τη Δύση στη Ρωσία.

Ενώ επισήμανε ότι το ΝΑΤΟ δεν θα πρέπει να επεκταθεί προς τα ανατολικά, στριμώχνοντας μια πυρηνική δύναμη όπως η Ρωσία «στη γωνία».

Σημειώνεται ότι η Κίνα δεν έχει καταδικάσει την ρωσική εισβολή (δεν την έχει αποκαλέσει «εισβολή»), αλλά έχει εκφράσει τη βαθιά της ανησυχία για τον πόλεμο. Επίσης, έχει αντιταχθεί στις κυρώσεις εναντίον της Μόσχας.

«Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας γίνονται όλο και πιο εξωφρενικές» δήλωσε ο Λε Γιουσένσκ σε φόρουμ ασφαλείας στο Πεκίνο, σύμφωνα με το Reuters, ενώ σημείωσε ότι Ρώσοι πολίτες στερούνται περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό «χωρίς λόγο».

«Η Ιστορία έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι οι κυρώσεις δεν μπορούν να λύσουν προβλήματα. Οι κυρώσεις θα βλάψουν μόνο τους απλούς ανθρώπους, θα επηρεάσουν το οικονομικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα και θα επιδεινώσουν την παγκόσμια οικονομία», επισήμανε.

21:04 Ουκρανικό ΥΠΕΞ: Περίπου 14.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία

Περίπου 14.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία από την έναρξη της εισβολής μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τον ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών, ενώ στα χέρια των ουκρανικών δυνάμεων έχουν πέσει μεγάλες ποσότητες ρωσικού στρατιωτικού υλικού.

Σύμφωνα με ανάρτηση του ουκρανικού ΥΠΕΞ, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν χάσει από την έναρξη της εισβολής 95 ρωσικά μαχητικά, 115 ελικόπτερα, 1.470 τεθωρακισμένα οχήματα, 213 πυροβόλα και άλλο στρατιωτικό υλικό.

Information on Russian invasion



Losses of the Russian armed forces in Ukraine, March 19 pic.twitter.com/7igTs8lFa9 — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 19, 2022

Η ρωσική πλευρά δεν δημοσιοποιηθεί τις απώλειες της. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας στις 2 Μαρτίου, 498 Ρώσοι στρατιώτες είχαν χάσει τη ζωή τους από την αρχή της εισβολής.

Σύμφωνα με αμερικανικές εκτιμήσεις, οι ρωσικές απώλειες υπολογίζονται από 3.000 έως 10.000 άνδρες.

20:01 Ζελένσκι σε Ελβετία: Λάβετε σκληρότερα μέτρα κατά των Ρώσων ολιγαρχών

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε την Ελβετία να πάρει αυστηρότερα μέτρα κατά των Ρώσων ολιγαρχών, οι οποίοι, όπως είπε, βοηθούν στον πόλεμο κατά της χώρας του από την ασφάλεια «όμορφων ελβετικών πόλεων».

«Στις τράπεζές σας βρίσκονται τα χρήματα των ανθρώπων που εξαπέλυσαν αυτόν τον πόλεμο. Αυτό είναι οδυνηρό. Αυτό είναι επίσης ένας αγώνας κατά του κακού, ότι οι λογαριασμοί τους είναι παγωμένοι. Αυτό θα ήταν επίσης ένας αγώνας και μπορείτε να το κάνετε αυτό», είπε μέσω μεταφραστή.

«Οι Ουκρανοί βλέπουν τι είναι όταν καταστρέφονται πόλεις. Καταστρέφονται με εντολή ανθρώπων που ζουν σε ευρωπαϊκές, σε όμορφες ελβετικές πόλεις, που απολαμβάνουν ιδιοκτησία στις πόλεις σας. Θα ήταν πραγματικά καλό να τους αφαιρέσουμε αυτό το προνόμιο».

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε επίσης και στις επιχειρήσεις με έδρα την Ελβετία που συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται στη Ρωσία.

19:52 ΟΗΕ: Τουλάχιστον 847 άμαχοι νεκροί από τη ρωσική εισβολή

Η Ύπατη Αρμοστεία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 847 άμαχοι είχαν σκοτωθεί και 1.399 τραυματιστεί στην Ουκρανία, από την αρχή του πολέμου.

Οι περισσότερες απώλειες προήλθαν από εκρηκτικά όπλα, όπως βομβαρδισμούς από βαρύ πυροβολικό και πυραυλικά συστήματα πολλαπλών εκτοξεύσεων, καθώς και από πυραυλικές και αεροπορικές επιδρομές, ανέφερε η OHCHR.

Ο πραγματικός απολογισμός πιστεύεται ότι είναι σημαντικά υψηλότερος, καθώς η OHCHR, το οποίο διαθέτει μια μεγάλη ομάδα παρακολούθησης στη χώρα, δεν έχει ακόμη καταφέρει να επαληθεύσει τις αναφορές θυμάτων από πολλές πόλεις που έχουν πληγεί σοβαρά.

19:29 Ρωσία: Ουκρανικές νάρκες στη Μαύρη Θάλασσα μπορεί να παρασυρθούν μέχρι τη Μεσόγειο

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι οι νάρκες που πόντισαν οι ουκρανικές δυνάμεις στην Μαύρη Θάλασσα υπάρχει κίνδυνος να παρασυρθούν λόγω των θαλάσσιων ρευμάτων και να φτάσουν στα Στενά του Βοσπόρου και στη συνέχεια μέχρι τη Μεσόγειο.

«Μετά την έναρξη της ρωσικής ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης, οι ουκρανικές ναυτικές δυνάμεις έχουν ποντίσει φράγματα ναρκών στα λιμάνια της Οδησσού, του Οσάκοφ, του Τσερνομόρσκ και Γιούζνι», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ρωσική υπηρεσία πληροφοριών FSΒ, επισημαίνοντας ότι οι νάρκες είναι παλιές καθώς έχουν κατασκευαστεί το πρώτο μισό του 20ου αιώνα.

Λόγω των καταιγίδων στην περιοχή έχουν αποκοπεί τα καλώδια πόντισης με αποτέλεσμα οι νάρκες να πλέουν ελεύθερα στη δυτική Μαύρη Θάλασσα, καθώς παρασύρονται από τους ανέμους.

19:19 Ουκρανός υπ. Οικονομικών: Το 30% της οικονομίας μας δε λειτουργεί λόγω της εισβολής

Η ρωσική εισβολή ανάγκασε το 30% της οικονομίας της Ουκρανίας να σταματήσει να λειτουργεί, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Σεργκί Μαρσένκο σε τηλεοπτική του συνέντευξη.

«Τα φορολογικά μας έσοδα δεν μας επιτρέπουν να καλύψουμε τις ανάγκες μας, επομένως η κύρια ροή εσόδων είναι ο δανεισμός», είπε ο Μαρσένκο.

18:46 Ρωσία: Η Ιταλία ξέχασε τις διμερείς μας σχέσεις στο πλαίσιο της αντιρωσικής υστερίας

Σε δηλώσεις του στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Ria Novosti, o Αλεξέι Παραμάνοφ, υπεύθυνος του τομέα Ευρωπαϊκών Θεμάτων του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, επιτέθηκε στον υπουργό Άμυνας της κυβέρνησης Ντράγκι.

«Ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Λορέντσο Γκουερίνι μας είχε αποστείλει αίτημα για παροχή βοήθειας στην αντιμετώπιση του κορονοϊού και τώρα είναι ένα από τα μεγαλύτερα γεράκια που εμπνέουν την αντιρωσική εκστρατεία της ιταλικής κυβέρνησης», δήλωσε ο Παραμάνοφ.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «στο πλαίσιο μιας αντιρωσικής υστερίας, οι ιταλικές αρχές ξαφνικά δείχνουν να έχουν ξεχάσει τα πάντα: τις συνθήκες, τις διμερείς συμφωνίες, τις ιδιαίτερες σχέσεις των δυο χωρών, τις παραδόσεις αιώνων και την εμπειρία συνεργασίας Ιταλίας και Ρωσίας».

Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών απάντησε υπογραμμίζοντας ότι «πρόκειται για απειλητικές δηλώσεις, τις οποίες απορρίπτει με αποφασιστικότητα» και ζήτησε και πάλι «την άμεση λήξη της βάρβαρης και παράνομης επίθεσης κατά της Ουκρανίας», την οποία η ιταλική κυβέρνηση «καταδικάζει απερίφραστα».

18:28 Ο πόλεμος στην Ουκρανία σε χάρτες - Η εικόνα από τα μέτωπα κατά την 24η ημέρα της ρωσικής εισβολής

Η Ρωσία συνεχίζει τις επιχειρήσεις για την κατάληψη της Μαριούπολης, κατά την 24η ημέρα της εισβολής της στην Ουκρανία.

«Δεν υπάρχει κανένα τμήμα της πόλης που μην έχει τα σημάδια του πολέμου», δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Βαντίμ Μποϊτσένκο κι ενώ το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις «σφίγγουν τη θηλιά» στην περιοχή.

Αλλά σύμφωνα με το BBC, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καθηλωθεί στις ίδιες θέσεις σε πολλές περιοχές, καθώς οι Ουκρανοί αντιστέκονται και εκτοξεύουν αντεπιθέσεις.

Στο βορειοανατολικό τομέα, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει το Σούμι, αλλά έχουν αποτύχει οι προσπάθειες αποκοπής της πόλης από τον νότο.

Επίσης, δεν έχουν καρποφορήσει οι προσπάθειες των Ρώσων να καταλάβουν το Χάρκοβο, ενώ η προώθηση των ρωσικών στρατευμάτων προς το Κίεβο έχει αντιμετωπίσει ισχυρή ουκρανική αντίσταση.

18:13 Ο Τζόνσον συγκρίνει το Brexit με την αντίσταση των Ουκρανών

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον δήλωσε σήμερα ότι το Brexit δείχνει ότι ο βρετανικός λαός αγαπά την ελευθερία με τον ίδιο τρόπο που οι Ουκρανοί μάχονται κατά της ρωσικής εισβολής, σχόλιο που χαρακτηρίσθηκε κακόγουστο από αντιπολίτευση και πολιτικούς σχολιαστές.

Ο Μπόρις Τζόνσον δήλωσε, παρουσία του πρεσβευτή της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια συνεδρίου του Συντηρητικού Κόμματος ότι είναι το ένστικτο του βρετανικού λαού, όπως και των Ουκρανών, να επιλέγουν κάθε φορά την ελευθερία.

«Πρόκειται για τελείως διεστραμμένο επιχείρημα», δήλωσε ο βουλευτής του Εργατικού Κόμματος Κρις Μπράιαντ. «Η Ουκρανία θέλει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Οι λαοί της Γαλλίας και της Ισπανίας είναι επίσης ελεύθεροι».

17:47 Εάν η Ρωσία δεν τιμωρηθεί τώρα, άλλοι επιδρομείς στον κόσμο θα ξεκινήσουν νέους πολέμους

«Εάν η Ρωσία δεν σταματήσει τώρα, εάν δεν τιμωρηθεί τώρα, κι άλλοι επιδρομείς στον κόσμο θα ξεκινήσουν άλλους πολέμους. Σε άλλες περιοχές του κόσμου. Σε διαφορετικές ηπείρους. Όπου μια χώρα ονειρεύεται να κατακτήσει τις γειτονικές της», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι σε νέο του μήνυμα.

🔊 The President of Ukraine @ZelenskyyUa :



If Russia is not stopped now, if Russia is not punished now, other aggressors in the world will start other wars. In different regions of the world. On different continents. Wherever a state dreams of conquering its neighbors. pic.twitter.com/Z7JWzXgnOm — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 19, 2022

17:32 Ουκρανός σύμβουλος: Καλεί την Κίνα να καταδικάσει τη ρωσική βαρβαρότητα

Ο σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Μιχαΐλο Ποντολιάκ κάλεσε, μέσω ανάρτησής του, την Κίνα να ενωθεί με τους Δυτικούς και «να καταδικάσει την ρωσική βαρβαρότητα» στην Ουκρανία.

«Η Κίνα μπορεί να είναι ένα σημαντικό στοιχείο του παγκόσμιου συστήματος ασφαλείας, αν λάβει τη σωστή απόφαση να υποστηρίξει τον συνασπισμό των πολιτισμένων χωρών και καταδικάσει τη ρωσική βαρβαρότητα», έγραψε στο Twitter ο Μιχάιλο Ποντόλιακ, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας και μέλος της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας στις διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα.

🇨🇳 can be the global security system’s important element if it makes a right decision to support the civilized countries’ coalition & condemn 🇷🇺 barbarism. It is a chance to sit at the table as equals. The West must explain to Beijing how $1.6 trillion differs from $150 billion — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 19, 2022

«Είναι ευκαιρία να καθίσουμε στο τραπέζι ως ίσοι» πρόσθεσε, ενώ υπογράμμισε ότι «η Δύση πρέπει να εξηγήσει στο Πεκίνο πώς διαφέρουν 1.6 τρισεκατομμύρια δολάρια από 150 δισεκατομμύρια.»

17:10 Καλίν: Ο Πούτιν ενημέρωσε τον Ερντογάν για τις θέσεις του για την επίτευξη εκεχειρίας

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έθεσε μια σειρά ζητημάτων προκειμένου να υπάρξει κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της τουρκικής Προεδρίας.

Ο Τούρκος πρόεδρος προσκάλεσε στην Τουρκία τον Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι για διαπραγματεύσεις για να τερματιστούν οι εχθροπραξίες, όπως δήλωσε ο Ιμπραχίμ Καλίν σε συνέντευξή του στην τουρκική εφημερίδα «Hurriyet».

Όπως επισήμανε, ο Β. Ζελένσκι δήλωσε έτοιμος να συναντήσει τον Ρώσο πρόεδρο, ο οποίος όμως έθεσε μια σειρά ζητημάτων, που θα πρέπει να λυθούν πριν την διεξαγωγή συνομιλιών σε επίπεδο κορυφής.

«Το πρώτο ζήτημα είναι η ουδετερότητα της Τουρκίας, δηλαδή η αποκήρυξη της ένταξής της στο ΝΑΤΟ. Δεύτερον, ο αφοπλισμός και οι αμοιβαίες εγγυήσεις ασφάλειας στο πλαίσιο του αυστριακού μοντέλου. Τρίτον, η διαδικασία στην οποία η ρωσική πλευρά αναφέρεται ως "αποναζιστικοποίηση". Τέταρτον, η άρση των εμποδίων στην ευρεία χρήση της ρωσικής γλώσσας στην Ουκρανία. Είναι κατανοητό ότι κάποια πρόοδος έχει γίνει στους πρώτους τέσσερις γύρους των συνομιλιών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Είναι πολύ νωρίς να πούμε ότι υπάρχει πλήρης συμφωνία ή πως πρόκειται να υπογραφεί μια συμφωνία», υπογράμμισε ο Καλίν.

16:51 ΟΗΕ: Περισσότερα από 3,3 εκατ. πρόσφυγες έχουν εγκαταλείψει την Ουκρανία

Περισσότερα από 3,3 εκατομμύρια πρόσφυγες έχουν διαφύγει από την Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, ανακοίνωσε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, ενώ περί τα 6,5 εκατομμύρια έχουν μετακινηθεί εντός της Ουκρανίας.

«Οι άνθρωποι συνεχίζουν να φεύγουν διότι φοβούνται τις βόμβες, τις αεροπορικές επιδρομές και τις τυφλές καταστροφές», δήλωσε ο επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας Φιλίππο Γκράντι.«Η βοήθεια είναι ζωτικής σημασίας, αλλά δεν μπορεί να βάλει τέλος στον φόβο. Αυτό μπορεί να το κάνει μόνο ο τερματισμός του πολέμου».

Το 90% των ουκρανών προσφύγων είναι γυναίκες και παιδιά. Οι άνδρες ηλικίας 18 έως 60 ετών μπορούν να επιστρατευθούν και οφείλουν να παραμείνουν στη χώρα τους.

Έξι στους δέκα ουκρανούς πρόσφυγες διασχίζουν τα σύνορα με την Πολωνία. Ο συνολικός αριθμός των Ουκρανών που έχει φθάσει μέχρι σήμερα στη χώρα έχει ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια.

Περί τις 500.000 Ουκρανοί έχουν φθάσει στη Ρουμανία, στους οποίους περιλαμβάνονται πρόσφυγες που διέσχισαν τα σύνορα της Ουκρανίας με τη Μολδαβία και κατευθύνθηκαν προς τη Ρουμανία.

Τα σύνορα με τη Μολδαβία, τα πλησιέστερα στην Οδησσό, έχουν διασχίσει περισσότεροι από 350.000 ουκρανοί πρόσφυγες, οι οποίοι κατευθύνονται μέσω του μολδαβικού εδάφους προς άλλες χώρες.

Περί τις 300.000 πρόσφυγες έχουν εισέλθει στην Ουγγαρία, 240.000 Ουκρανοί κατευθύνθηκαν προς τη Σλοβακία, περί τις 185.000 στη Ρωσία και 2.500 στη Λευκορωσία.

16:27 Τζόνσον: Καταστροφικό λάθος για τον Πούτιν η εισβολή στην Ουκρανία

Μιλώντας από το βήμα του συνεδρίου του κυβερνώντος Συντηρητικού κόμματος σήμερα στο Μπλάκπουλ, ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον υποστήριξε πως «είναι ξεκάθαρο πως ο Πούτιν έκανε ένα καταστροφικό λάθος» εισβάλλοντας στην Ουκρανία.

Ο ίδιος συνέχισε, υπογραμμίζοντας πως η βρετανική πλευρά πρέπει να δώσει ένα τέλος στην εξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο.

«Δεν πιστεύω ότι οι δημοκρατικές ελευθερίες πρόκειται να βρουν πρόσφορο έδαφος σύντομα στο Κρεμλίνο, βρισκόμαστε πολύ μακριά από αυτό. Αλλά με κάθε μέρα που περνά, νομίζω ότι ο Πούτιν γίνεται μια πιο κραυγαλέα διαφήμιση του συστήματος που μισεί, και γίνεται όλο και πιο προφανές γιατί πρέπει να στηρίξουμε την Ουκρανία.»

«Αν είχε ελεύθερη, αμερόληπτη και υπεύθυνη δημοσιογραφία, επιτρέψτε μου να το θέσω έτσι, τότε θα γνώριζε την αλήθεια: ότι οι Ουκρανοί είναι περήφανοι, ένα περήφανο έθνος με έναν χαρισματικό ηγέτη. Και θα ήξερε, πριν ξεκινήσει αυτό το καταστροφικό και απάνθρωπο εγχείρημα, ότι θα πολεμούσαν για να υπερασπιστούν την πατρίδα τους, θα το ήξερε.»

15:58 Bild: Ο Ερντογάν θέλει να εισβάλλει στη ρωσική αγορά

Η στάση που κρατάει ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αναφορικά με την εισβολή στην Ουκρανία, έχει επιτρέψει στη χώρα του να εισβάλλει στη ρωσική αγορά, μετά την αποχώρηση της Δύσης από αυτήν. Συγκεκριμένα η μη συμμετοχή του στις ρωσικές κυρώσεις, έχει αφήσει την Turkish Airlines να πραγματοποιεί δρομολόγια προς τη Ρωσία, ενώ η αλυσίδα ταχυφαγείων Chitir Chicken επιδιώκει να «αντικαταστήσει» τα McDonald's, κινήσεις που θα ενισχύσουν την τουρκική οικονομία.

Ήδη, όπως αναφέρει η Bild, η Τουρκία και ο Ερντογάν επωφελούνται ήδη από τον μεσολαβητικό αυτό ρόλο με διάφορους τρόπους.

Συγκεκριμένα, την ώρα που πολλές δυτικές αεροπορικές εταιρείες έχουν σταματήσει τις πτήσεις τους προς τη Ρωσία, η Turkish Airlines συνεχίζει κανονικά τα δρομολόγια.

Ρωσικά εμπορικά κέντρα έχουν ήδη ανακοινώσει ότι είναι έτοιμα να αντικαταστήσουν με τουρκικές τις δυτικές μάρκες ρουχισμού.

Παράλληλα, τουρκικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται στη χώρα και κάποιες ετοιμάζονται να εισέλθουν στη ρωσική αγορά. Η αλυσίδα ταχυφαγείων Chitir Chicken, επιδιώκει να ανοίξει υποκαταστήματα, από πεντακόσια έως εξακόσια σε περίπτωση που ανάψουν το πράσινο φως οι ρωσικές Αρχές. Μάλιστα ρωσικά εμπορικά κέντρα εμφανίζονται διατεθειμένα να παραχωρήσουν στην τουρκική επιχείρηση τα παραρτήματα των McDonald’s που έχουν κλείσει.

Μολαταύτα ο πόλεμος που εξαπέλυσε ο Πούτιν στην Ουκρανία έχει καταφέρει δεινό πλήγμα και στην οικονομία της Τουρκίας, που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη Ρωσία σε τομείς όπως ο τουρισμός, η ενέργεια και οι προμήθειες τροφίμων.

Η Τουρκία καλύπτει με εισαγωγές από τη Ρωσία περίπου το 40% των αναγκών της σε φυσικό αέριο και περίπου το 25% σε πετρέλαιο, με το κόστος να εκτινάσσεται στα ύψη, αφού φέτος η Άγκυρα αναμένει να καταβάλει κάπου 40 δις δολάρια μόνον για το ρωσικό φυσικό αέριο, ποσό περίπου διπλάσιο σε σύγκριση με την περασμένη χρονιά.

Η Ρωσία είναι εξάλλου ο σημαντικότερος προμηθευτής σιτηρών για την Τουρκία, αφού το 2021 το 70% των εισαγωγών της προήλθαν από εκεί. Κι ο περιορισμός, τώρα, των εξαγωγών σιτηρών από τη Μόσχα μπορεί να έχει δραματικές επιπτώσεις για πολλούς Τούρκους που θα δουν τις τιμές του ψωμιού, των αρτοσκευασμάτων και των ζυμαρικών να εκτοξεύονται στα ύψη.

15:54 Λαβρόφ: Οι ΗΠΑ περιορίζουν την Ουκρανία στις ειρηνευτικές συνομιλίες

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι περιορίζουν την Ουκρανία στις ειρηνευτικές συνομιλίες και την εμποδίζουν να συμφωνήσει με τις ρωσικές απαιτήσεις.

Είναι διαρκώς αισθητό ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία κρατιέται από το χέρι, πιθανότατα από τους Αμερικανούς, οι οποίοι δεν της επιτρέπουν να συμφωνήσει με τις απαιτήσεις μας που πιστεύω ότι είναι οι ελάχιστες», ανέφερε χαρακτηριστικά, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Πάντως, ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας δεν δημοσιοποίησε αποδείξεις για το πώς οι ΗΠΑ επηρεάζουν τις θέσεις του Κιέβου.

15:16 Λαβρόφ: Η συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Κίνας θα ενισχυθεί

Η συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Κίνας θα ενισχυθεί μόνο υπό τις παρούσες συνθήκες, δήλωσε το Σάββατο το πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλούμενο τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

«Αυτή η συνεργασία θα ενισχυθεί, γιατί σε μια εποχή που η Δύση υπονομεύει κατάφωρα όλα τα θεμέλια στα οποία βασίζεται το διεθνές σύστημα, φυσικά εμείς - ως δύο μεγάλες δυνάμεις - πρέπει να σκεφτούμε πώς να συνεχίσουμε σε αυτόν τον κόσμο», φέρεται να είπε ο Λαβρόφ.

O ίδιος τόνισε πως δεν βλέπει κανένα λόγο να πιστεύει ότι ο μηχανισμός του ΟΠΕΚ+ θα διαλυθεί καθώς κανείς δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ο Λαβρόφ είπε ότι η μορφή του ΟΠΕΚ+ θα εξακολουθεί να είναι απαραίτητη μόλις εμφανιστούν νέοι συμμετέχοντες στην παγκόσμια αγορά προμήθειας πετρελαίου, ανέφερε το Interfax.

14:41 Ρώσοι κοσμοναύτες φορούν στολές στα χρώματα της Ουκρανίας

Οι τρεις Ρώσοι κοσμοναύτες που έφθασαν την Παρασκευή στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, φορούσαν κίτρινες και μπλε στολές στα χρώματα της ουκρανικής σημαίας.

Πρόκειται για τους Σεργκέι Κορσακοφ, Όλεγκ Αρτέμιεφ και Ντενις Ματιέγιεφ.

Οι τρεις κοσμοναύτες, που φορούσαν μπλε στολές κατά την αναχώρησή τους για το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, αλλά τις άλλαξαν στη συνέχεια, δεν προέβησαν σε πολιτικά σχόλια ή δηλώσεις.

O Όλεγκ Αρτέμιεφ ρωτήθηκε για την επιλογή των στολών, και απάντησε ότι κάθε πλήρωμα επιλέγει το δικό του χρώμα για να μην είναι ίδια. «Ήταν η σειρά μας να διαλέξουμε ένα χρώμα. Αλλά στην πραγματικότητα, είχαμε τόσα πολύ στοκ από κίτρινο ύφασμα που έπρεπε να κάνουμε κάτι με αυτό. Γι' αυτό έπρεπε να φοράμε κίτρινα», είπε.

Три российских космонавта, только что пристыковавшиеся к Международной космической станции, прибыли в украинском желтом!



Three Russian cosmonauts who just docked with the ISS arrive in Ukrainian yellow! pic.twitter.com/mJGRKuzV5v — Scott Kelly (@StationCDRKelly) March 18, 2022

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο, κυκλοφόρησαν πολλές θεωρίες για το χρώμα των στολών, με τις περισσότερες να μιλούν για υποστήριξη της Ουκρανίας στον πόλεμο.

14:30 Απειλητική προς την Ιταλία δήλωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών

«Η Ρώμη πρέπει να συνέλθει, για να μη φτάσουμε σε μη αντιστρέψιμες συνέπειες», διαμήνυσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με δημοσίευμα της La Repubblica.

Σε απειλητική δήλωση προς την Ιταλία προχώρησε ο Αλεξέι Παραμόνοφ, υπεύθυνος του τομέα ευρωπαϊκών θεμάτων του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Οι κυρώσεις δεν είναι δική μας επιλογή. Δε θέλουμε, η λογική του Γάλλου υπουργού οικονομικών Μπρούνο Λε Μερ, ο οποίος κήρυξε ολικό χρηματοοικονομικό πόλεμο στη Ρωσία, να βρει θιασώτες στην Ιταλία, προκαλώντας μια σειρά από μη αντιστρέψιμες συνέπειες», δήλωσε ο Παραμόνοφ.

14:23 Μήνυμα Ουκρανού συμβούλου στη Δύση: Ενθαρρύνετε τη σφαγή

Την ενόχλησή του με τη Γερμανία και τη Δύση εξέφρασε δημόσια ο σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Μιχαΐλο Ποντολιάκ, αφού η υπουργός Άμυνας της Γερμανίας Κριστίνε Λάμπρεχτ επανέλαβε την πάγια θέση της Δύσης ότι το ΝΑΤΟ δεν θα δημιουργήσει ζώνη απαγόρευσης πτήσεων στην Ουκρανία.

«Η Γερμανίδα υπουργός Λάμπρεχτ είπε ανοιχτά: ‘Το ΝΑΤΟ δεν θα παρέμβει στη σύγκρουση και δεν θα δημιουργήσει ζώνη απαγόρευσης πτήσεων στην Ουκρανία’. Κάθε τέτοια δήλωση από Ευρωπαίους πολιτικούς ενθαρρύνει τη Ρωσία σε σφαγή στην Ουκρανία. Αν δεν αναγνωρίζετε τον πόλεμο και φοβάστε τον Πούτιν, τουλάχιστον μην κάνετε προκλητικές δηλώσεις» ανέφερε χαρακτηριστικά στο Twitter ο Ποντολιάκ.

🇩🇪 minister #Lambrecht openly said: "NATO won’t intervene in the conflict & won’t create a no-fly zone in 🇺🇦". Each such statement by 🇪🇺 politicians encourages 🇷🇺 to massacre in 🇺🇦. If you don’t recognize the war & are afraid of Putin, at least don’t make provocative statements. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 19, 2022

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο διαφώνησε με τον Όλαφ Σολτς, καθώς ο Γερμανός καγκελάριος υποστήριξε τον ρωσικό λαό.

14:00 Λουκασένκο: Η Δύση έσπρωξε την Ουκρανία σε έναν πόλεμο

«Η Δύση ώθησε την ουκρανική κυβέρνηση προς αυτόν τον πόλεμο», ανέφερε ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο σε συνέντευξή του.

Ο Λευκορώσος ηγέτης είπε ότι το Κίεβο επέβαλε κυρώσεις στη Λευκορωσία ακόμη και πριν από τη Δύση. «Μας έκλεισαν την ευκαιρία να πετάξουμε πάνω από την Ουκρανία, δηλαδή έκλεισαν τον ουρανό, περιόρισαν όλες τις πτήσεις», είπε.

«Ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει πολύ γρήγορα αν ο Μπάιντεν κάνει ένα τηλεφώνημα, αν οι ΗΠΑ πάρουν θέση υπέρ της εγκαθίδρυσης της ειρήνης στο ουκρανικό έδαφος. Ωστόσο, είναι απίθανο να κάνει ένα τέτοιο τηλεφώνημα. Ο λόγος είναι ότι η τρέχουσα κατάσταση στην Ουκρανία είναι επωφελής για τους Αμερικανούς. Αυτό είναι που χρειάζεται η Αμερική», επεσήμανε ο Λουκασένκο.

13:52 Συγκλονιστικές εικόνες από την κατεστραμμένη στρατιωτική βάση στο Μικολάιφ

Βαρύς αναμένεται ο απολογισμός των θυμάτων από την ρωσική αεροπορική επιδρομή σε στρατόπεδο στο Μικολάιφ της νότιας Ουκρανίας.

Σύμφωνα τον Βέλγο δημοσιογράφο Ρόμπιν Ράμεκερς, που βρίσκεται στο σημείο, τουλάχιστον 80 πτώματα έχουν ανασυρθεί από τα χαλάσματα.

Το στρατόπεδο που βρίσκεται βόρεια της πόλης Μικολάιφ επλήγη από έξι ρωσικούς πυραύλους το πρωί της Παρασκευής. Καμία πληροφορία για απολογισμό θυμάτων δεν έχει δοθεί στην δημοσιότητα από τις ουκρανικές αρχές.

Οι Ρώσοι «πραγματοποίησαν δειλά πλήγματα κατά στρατιωτών την ώρα του ύπνου. Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται», ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ο κυβερνήτης του Μικολάι Βιτάλι Κιμ σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Facebook, διευκρινίζοντας ότι περιμένει πληροφορίες για τις ουκρανικές απώλειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες στρατιωτικού που βρισκόταν επί τόπου, περί τους 200 νεαροί στρατιώτες βρίσκονταν στο στρατόπεδο την ώρα της επίθεσης. Δεκάδες έχουν σκοτωθεί, δήλωσε άλλος Ουκρανός στρατιώτης.

«Συνεχίζουμε να μετράμε, αλλά είναι αδύνατον να ξέρουμε λόγω της κατάστασης των πτωμάτων», δήλωσε ένας διασώστης.

Ο δήμαρχος του Μικολάιφ Ολεξάντρ Σένκεβιτς δήλωσε, σύμφωνα με τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, ότι αυτή η πόλη, που αριθμούσε μισό εκατομμύριο κατοίκους πριν από τον πόλεμο, βομβαρδίσθηκε από την γειτονική της περιοχή της Χερσώνας, που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο.

«Ο βομβαρδισμός γίνεται με μεγάλη ταχύτητα για να ενεργοποιηθεί το σύστημα του αντιαεροπορικού συναγερμού», δήλωσε σύμφωνα με την ηλεκτρονική σελίδα της Ukraïnska Pravda. Το Μικολάιφ και η περιοχή του αποτελούν θέατρο σφοδρών συγκρούσεων και ρωσικών βομβαρδισμών. Η πόλη είναι στρατηγικής σημασίας διότι είναι ο τελευταίος κόμβος πριν από την Οδησσό.

er wordt volop verder gezocht naar lichamen hier in #Mykolaiv, tegelijk opnieuw luchtalarm, iedereen naar de schuilkelders… #vtmnieuws pic.twitter.com/ycfblo5Mvp — Robin Ramaekers (@ramaekers_robin) March 19, 2022

13:24 Η Πολωνία προτείνει ολικό εμπορικό αποκλεισμό της Ρωσίας

Η Πολωνία προτείνει ολικό εμπορικό αποκλεισμό της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα ο Πολωνός πρωθυπουργός Ματέους Μοραβιέτσκι ζητώντας σκληρότερες κυρώσεις κατά της Μόσχας για την εισβολή της στην Ουκρανία.

«Η Πολωνία προτείνει την προσθήκη του εμπορικού αποκλεισμού στο πακέτο αυτό των κυρώσεων το συντομότερο δυνατόν, περιλαμβανομένων των λιμανιών... αλλά επίσης και των χερσαίων ανταλλαγών. Η ολική διακοπή των εμπορικών συναλλαγών θα ωθήσει ακόμη περισσότερο τη Ρωσία να σκεφτεί αν θα ήταν καλύτερα να σταματήσει αυτό τον βάρβαρο πόλεμο», δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός.

12:51 Η Ουκρανία ανακοίνωσε θάνατο Ρώσου στρατηγού

Το Γενικό Επιτελείο του Ουκρανικού Στρατού ανακοίνωσε ότι ο Ρώσος στρατηγός Αντρέι Μορντίτσεφ, διοικητής της 8ης Στρατιάς Μεικτών Όπλων, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια μαχών.

Η είδηση δεν έχει επιβεβαιωθεί, αναφέρει ο Guardian.

💥Внаслідок нанесення вогневого ураження по противнику, знищено командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил російської федерації генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева. 🦾 pic.twitter.com/gNfSCMIpkw — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) March 19, 2022

12:50 Τι είναι οι υπερηχητικοί πύραυλοι «στιλέτο»

Υπερηχητικούς πυραύλους «στιλέτο» χρησιμοποίησαν οι ρωσικές δυνάμεις εισβολής για να πλήξουν υπόγεια αποθήκη οπλισμού στη δυτική Ουκρανία το Σάββατο κατά την 24η ημέρα του πολέμου.

Πρόκειται για τους υπερηχητικούς αερο-βαλλιστικούς πυραύλους αέρους-εδάφους Kh-47M2 Kinzhal («Στιλέτο»)

▫️Destruction of a weapons depot of the Armed Forces of Ukraine by high-precision missile weapons strike. We can see the exact hit of an underground hangar with weapons and ammunition. pic.twitter.com/sKTF46Tdb0 — Минобороны России (@mod_russia) March 19, 2022

Το BBC παρουσιάζει τι ακριβώς είναι οι υπερηχητικοί πύραυλοι.

Οι υπερηχητικοί πύραυλοι μπορούν να πετάξουν στην ανώτερη ατμόσφαιρα με πέντε φορές μεγαλύτερη ταχύτητα από αυτήν του ήχου.

Θεωρούνται πιο ευέλικτοι από τους συμβατικούς πολέμους και πιο ικανοί να αποφύγουν αναχαίτιση από την αεράμυνα.

12:08 Δεκάδες νεκροί από ρωσικό «πλήγμα» σε στρατιωτική βάση στο Μικολάιβ

Τουλάχιστον 40 Ουκρανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν μετά από ρωσική αεροπορική επιδρομή σε στρατιωτική βάση στη νότια πόλη Μικολάιβ την Παρασκευή, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο δήμαρχος του Μικολάιβ Ολεξάντρ Σένκεβιτς είπε στο Facebook την Παρασκευή ότι πολλά χωριά στην περιοχή έχουν καταληφθεί και η πόλη δέχθηκε σφοδρά πυρά, αποκαλώντας την «δύσκολη μέρα».

Ο ίδιος επιβεβαίωσε το «πλήγμα», προσθέτοντας πως «έγινε από κοντινή απόσταση, προφανώς από τη Χερσώνα, επομένως δεν υπήρχε χρόνος να ηχήσουν οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής». «Δεν είχαμε αεροπορικό συναγερμό, επειδή μας επιτέθηκαν από την περιοχή Χερσώνα, και απλά δεν είχαμε χρόνο να ενεργοποιήσουμε το σύστημα προειδοποίησης» υπογράμμισε.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως οι Ρώσοι βομβάρδισαν στρατώνες στην ουκρανική βάση της 79ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας, όπου βρίσκονταν στρατιώτες και πολίτες που εκπαιδεύονταν, με συνέπεια να σκοτωθούν δεκάδες άνθρωποι.

12:06 Δήμαρχος Κιέβου: Έκκληση στη Δύση για τη συνέχεια αποστολής οπλισμού

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο έκανε έκκληση στους συμμάχους της Δύσης να συνεχίσουν την αποστολή οπλισμού στην Ουκρανία στον πόλεμό της κατά της Ρωσίας.

«Σας παρακαλώ, στηρίξτε μας», δήλωσε ο πρώην επαγγελματίας πυγμάχος σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera που δημοσιεύεται σήμερα. «Είμαστε σε θέση να κλείσουμε μόνοι μας τον εναέριο χώρο μας», δήλωσε,«αλλά σίγουρα χρειάζεται να έχουμε τα σωστά όπλα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, στο Κίεβο έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 200 άμαχοι. Περίπου 2 εκατ. κάτοικοι παραμένουν στην πόλη, δήλωσε ο Κλίτσκο.

«Μην ξεχνάτε ότι υπερασπιζόμαστε τη χώρα μας αλλά και την ίδια στιγμή υπερασπιζόμαστε τις θεμελιώδεις αξίες της ευρωπαϊκής δημοκρατίας», δήλωσε ο ίδιος. «Το μήνυμά μου είναι σαφές: σας παρακαλώ σταματήστε κάθε οικονομική σχέση με τη Ρωσία διότι ο Πούτιν χρησιμοποιεί κάθε ευρώ για να ενισχύσει τον στρατό του, ο οποίος κινείται προς εμάς», δήλωσε.

11:16 Βρετανία: Η Ρωσία αλλάζει στρατηγική

Στη νεότερη ενημέρωσή του για την κατάσταση στα μέτωπα της Ουκρανίας, το Βρετανικό Υπουργείο Αμύνης προειδοποιεί για αλλαγή στην τακτική του ρωσικού στρατού, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περισσότερους θανάτους αμάχων.

«Το Κρεμλίνο έχει μέχρι στιγμής αποτύχει στους αντικειμενικούς του στόχους», αναφέρουν οι Βρετανοί, προσθέτοντας ότι η Ρωσία έχει εκπλαγεί από την κλίμακα και την αγριότητα της ουκρανικής αντίστασης.

Εκτιμά δε ότι: «η Ρωσία έχει αναγκασθεί να αλλάξει την επιχειρησιακή της προσέγγιση και τώρα επιδιώκει μία στρατηγική φθοράς.»

«Αυτό είναι πιθανόν να εμπλέκει την χρήση πυρών αδιακρίτως οδηγώντας σε περισσότερες απώλειες αμάχων, καταστροφές ουκρανικών υποδομών και ένταση της ανθρωπιστικής κρίσης».

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/iXd9G8IiA0



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/6fYJwelqMP — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 19, 2022

10:51 Ελπίδες για απομάκρυνση αμάχων μέσω 10 ανθρωπιστικών διαδρόμων σήμερα

Η Ουκρανία ελπίζει να απομακρύνει σήμερα αμάχους μέσω 10 ανθρωπιστικών διαδρόμων από πόλεις στην πρώτη γραμμή των συγκρούσεων με τις ρωσικές δυνάμεις, δήλωσε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ.

Η ίδια δήλωσε ότι συμφωνήθηκε να ανοίξει ανθρωπιστικός διάδρομος για τη Μαριούπολη, αν και οι προηγούμενες προσπάθειες των αρχών για να απομακρύνουν αμάχους από εκεί στο πλαίσιο προσωρινής κατάπαυσης πυρός απέτυχαν σε μεγάλο βαθμό, με τις δύο πλευρές να κατηγορούν η μία την άλλη.

10:33 Απαγόρευση κυκλοφορίας για 38 ώρες στη Ζαπορίζια

Ο ουκρανικός στρατός επέβαλε απαγόρευση κυκλοφορίας για 38 ώρες στην πόλη Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, από τις 16.00 ώρα Ελλάδας σήμερα έως νωρίς το πρωί της Δευτέρας, όπως ανακοίνωσε ο αντιδήμαρχος Ανατόλι Κούρτιεφ.

«Μην βγείτε έξω το διάστημα αυτό!», ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο.

10:24 Ρωσικό ΥΠΑΜ: Χρησιμοποιήθηκαν υπερηχητικοί πύραυλοι Kinzhal

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι χρησιμοποιήθηκαν υπερηχητικοί πύραυλοι Kh-47M2 Kinzhal (το προσωνύμιό τους σημαίνει «εγχειρίδιο», ή «στιλέτο») προκειμένου να καταστραφεί υπόγεια αποθήκη πυραύλων και πυρομαχικών για αεροσκάφη στη δυτική Ουκρανία.

Ανέφερε επίσης ότι καταστράφηκαν εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνιών και κέντρα αναγνώρισης κοντά στο λιμάνι της Οδησσού, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Οι υπερηχητικοί πύραυλοι, με σχεδιασμό που τους επιτρέπει να εκτελούν περίπλοκους ελιγμούς καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης και να φθάνουν ταχύτητες ως ακόμη και 10 Mach, είναι αδύνατο σήμερα να καταρριφθούν από οποιοδήποτε σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας, τουλάχιστον σύμφωνα με τη Μόσχα.

Η χρήση τους στον πόλεμο στην Ουκρανία έγινε για πρώτη φορά, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει ότι είναι αδύνατο να επαληθεύσει τις ανακοινώσεις αυτές με ανεξάρτητο τρόπο.

10:18 Η Halliburton ακυρώνει κάθε μελλοντική δραστηριότητα στη Ρωσία

Η αμερικανική εταιρεία Halliburton ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι ακύρωσε κάθε μελλοντική δραστηριοποίησή της στη Ρωσία, ιδίως την προσφορά των υπηρεσιών της σε ρωσικές κρατικές επιχειρήσεις πετρελαίου.

Η εταιρεία, που παρέχει υπηρεσίες για την εκμετάλλευση κοιτασμάτων πετρελαίου, διαβεβαίωσε ότι δεν συμμετέχει επί του παρόντος σε καμία κοινοπραξία στη Ρωσία και προχώρησε στην αναστολή των εξαγωγών ανταλλακτικών και προϊόντων της προς τη χώρα αυτή πριν από εβδομάδες.

9:47 Ουκρανία: 112 παιδιά έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο

Η γενική εισαγγελία της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι έως τώρα έχουν σκοτωθεί 112 παιδιά στον πόλεμο.

Παράλληλα, η εισαγγελία ανέφερε μέσω Telegram ότι άλλα 140 παιδιά έχουν τραυματιστεί.

9:40 Φανταστείτε 14.000 πτώματα σε αυτό το στάδιο

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απάντησε σήμερα με το δικό του μήνυμα στη χθεσινή εμφάνιση του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν σε στάδιο της Μόσχας.

Οι δηλώσεις του έγιναν μια ημέρα αφού ο Πούτιν εξήρε την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία, κάνοντας λόγο για «ηρωική» αποστολή του ρωσικού στρατού κατά τη διάρκεια πατριωτικής συγκέντρωσης στο στάδιο Λουζνικί της Μόσχας ενώπιον ενθουσιώδους πλήθους δεκάδων χιλιάδων Ρώσων.

Οι 100.000 μπροστά από το στάδιο, μαζί με τους 95.000 στην ίδια την αρένα αντιστοιχούν περίπου στον αριθμό των Ρώσων στρατιωτών που έχουν εισβάλει στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ζελένσκι σε σημερινό μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του.

«Και τώρα φανταστείτε 14.000 πτώματα σε αυτό το στάδιο, επιπρόσθετα των δεκάδων χιλιάδων και πλέον που έχουν τραυματιστεί και ακρωτηριαστεί», δήλωσε ο ίδιος, συνοψίζοντας τις ουκρανικές εκτιμήσεις για τις ρωσικές απώλειες από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος.

9:23 Κυβερνήτης Λουχάνσκ: Ανοίγει ανθρωπιστικός διάδρομος σήμερα

Ανθρωπιστικός διάδρομος για την απομάκρυνση αμάχων στην περιοχή Λουχάνσκ της Ουκρανίας θα ανοίξει σήμερα το πρωί, όπως ανέφερε στο Telegram ο τοπικός κυβερνήτης Σέρχι Γκαϊντάι.

«Συμφωνήθηκε ένας ανθρωπιστικός διάδρομος, θα προσπαθήσουμε να απομακρύνουμε κόσμο και να φέρουμε τρόφιμα σήμερα. Συμφωνήθηκε «κατάπαυση πυρός» για τις 19 Μαρτίου, ξεκινώντας από τις 9 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας)», δήλωσε ο Γκαϊντάι.

9:12 Ουκρανικό υπ. Άμυνας: Χάσαμε «προσωρινά» την πρόσβαση στην Αζοφική Θάλασσα

Οι ουκρανικές δυνάμεις έχασαν «προσωρινά» την πρόσβαση στην Αζοφική Θάλασσα, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας, καθώς στρατεύματα της Ρωσίας σφίγγουν τον κλοιό γύρω από τη Μαριούπολη, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας που βρέχεται από αυτήν.

«Οι δυνάμεις κατοχής εν μέρει πέτυχαν» τον στόχο τους στον «τομέα επιχειρήσεων του Ντανιέτσκ, στερώντας προσωρινά από την Ουκρανία την πρόσβαση στην Αζοφική Θάλασσα», σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας.

Το υπουργείο δεν διευκρίνισε στην ανακοίνωσή του εάν οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν μπορέσει να ανακτήσουν την πρόσβαση.

9:00 Ζελένσκι: Ώρα για ουσιαστικές συνομιλίες με τη Ρωσία

Ουσιαστικές ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία, ζήτησε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε νέο μήνυμά του, διαμηνύοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση η άλλη πλευρά θα χρειαστεί ολόκληρες γενιές για να συνέλθει από τις απώλειες που υφίσταται από τον πόλεμο.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι το Κίεβο πάντα προσέφερε λύσεις για την ειρήνη και τασσόταν υπέρ ουσιαστικών και έντιμων διαπραγματεύσεων για την ειρήνη και την ασφάλεια χωρίς καθυστέρηση.

«Θέλω να με ακούσουν όλοι τώρα, ειδικά στη Μόσχα. Είναι ώρα για μια συνάντηση, είναι ώρα να μιλήσουμε», είπε.

«Έχει έρθει η ώρα να αποκατασταθεί η εδαφική ακεραιότητα και να αποδοθεί δικαιοσύνη για την Ουκρανία. Σε διαφορετική περίπτωση οι απώλειες της Ρωσίας θα είναι τέτοιες που θα σας πάρει αρκετές γενιές να συνέλθετε», πρόσθεσε.

Οι δύο πλευρές διεξάγουν συνομιλίες εδώ και εβδομάδες, αλλά δεν υπάρχει καμία ένδειξη σημαντικής προόδου, πέρα από τις επιμέρους συμφωνίες για την απομάκρυνση αμάχων από πολιορκούμενες ουκρανικές πόλεις.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ζελένσκι κατηγόρησε τις ρωσικές δυνάμεις ότι εμποδίζουν εσκεμμένα την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας σε αστικά κέντρα που έχουν βάλει στο στόχαστρο.

«Αυτή είναι εσκεμμένη τακτική», υποστήριξε, «πρόκειται για έγκλημα πολέμου και (οι Ρώσοι) θα λογοδοτήσουν για αυτό, 100%», επέμεινε.

Ηγέτες της Δύσης κατηγορούν τις τελευταίες ημέρες τη Ρωσία και προσωπικά τον ρώσο πρόεδρο για «εγκλήματα πολέμου», κάτι που η Μόσχα απορρίπτει ως «απαράδεκτο».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο Ζελένσκι δεν υπάρχουν ακόμη σαφείς πληροφορίες για το πόσοι είναι οι νεκροί σε θέατρο της πόλης της Μαριούπολης που καταστράφηκε την Τετάρτη. Οι δύο εμπόλεμες πλευρές αλληλοκατηγορούνται για την καταστροφή του θεάτρου, όπου είχαν καταφύγει εκατοντάδες άνθρωποι.

Έχουν διασωθεί πάνω από 130 άνθρωποι ως τώρα, είπε πάντως ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους.