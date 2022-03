Ανασυντάσσονται οι Ρώσοι κατά Κιέβου, βομβαρδίζονται Χάρκοβο, Ντνίπρο

Αναδιατάσσονται οι ρωσικές δυνάμεις στα περίχωρα του Κιέβου, καθώς κλιμακώνεται η προσπάθεια των ρωσικών δυνάμεων να περικυκλώσουν την ουκρανική πρωτεύουσα και άλλες πόλεις- «κλειδιά» (Χαρκίβ, Τσερνιγκίβ, Μαριούπολη). Φιλορώσοι αυτονομιστές αντάρτες κατέλαβαν την πόλη Βολνοβάχα που βρίσκεται βόρεια της Μαριούπολης, ενώ ισχυρές εκρήξεις από βομβαρδισμούς - για πρώτη φορά - σημειώνονται σε Λούτσκ, που βρίσκεται βορειοδυτικά της Ουκρανίας και στο Ντνίπρο, σημαντική πόλη στα κεντροανατολικά.

Σύμφωνα με αξιωματούχους του αμερικανικού Πενταγώνου οι Ρωσικές δυνάμεις εντείνουν τις προσπάθειές τους να περικυκλώσουν τις πόλεις που έχουν στοχοποιήσει. Το «ίδιο είδος» κινήσεων παρατηρείται γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα, με «πολλές γραμμές προώθησης» των ρωσικών στρατευμάτων, πρόσθεσε. Ο ρωσικός στρατός προέλασε «περίπου 5 χιλιόμετρα» τις προηγούμενες 24 ώρες, υπολόγισε. Έχει επομένως αποκτήσει κάποια «ορμή», πάντως «όχι πολλή», σημείωσε. Διαβεβαίωσε ότι το Κίεβο έχει «ισχυρή άμυνα».

Παραδέχθηκε ότι είναι αδύνατον να προβλεφθεί αυτή τη στιγμή πότε ο ρωσικός στρατός θα εισβάλει στο Κίεβο. Σε ορισμένα σημεία, οι μονάδες του βρίσκονται μόλις 15 χιλιόμετρα από το κέντρο της πρωτεύουσας, αναγνώρισε.

Στο μεταξύ δορυφορικές φωτογραφίες που δημοσιοποίησε η αμερικανική ιδιωτική εταιρεία Maxar δείχνουν ότι η μεγάλη ρωσική οχηματοπομπή που βρισκόταν βορειοδυτικά του Κιέβου, κοντά στο αεροδρόμιο Αντόνοφ, διασκορπίστηκε και αναδιατάχθηκε.

Η Maxar εξήγησε ότι οι εικόνες δείχνουν ίλες τεθωρακισμένων να ελίσσονται μέσα σε πόλεις και διαμέσου πόλεων κοντά στο αεροδρόμιο. Ορισμένα από τα στοιχεία της γιγαντιαίας οχηματοπομπής έλαβαν θέσεις κοντά στη Λουμπιάνκα, με πολλά ρυμουλκούμενα πυροβόλα να έχουν πλέον τοποθετηθεί σε θέσεις βολής.

Το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας στην τελευταία του έκθεση πληροφοριών για την κατάσταση στην Ουκρανία σήμερα το πρωί, σημειώνει ότι παραμένει «πολύ απίθανο» η Ρωσία να πετύχει τους στόχους που είχε πριν από την εισβολή.

Η έκθεση αναφέρει:

- Παραμένει εξαιρετικά απίθανο η Ρωσία να ολοκληρώσει με επιτυχία τους στόχους που περιγράφονται στο προ-εισβολικό της σχέδιο.

- Οι ρωσικές χερσαίες δυνάμεις συνεχίζουν να σημειώνουν περιορισμένη πρόοδο. Τα υλικοτεχνικά προβλήματα που εμπόδισαν τη ρωσική προέλαση εξακολουθούν να υφίστανται, όπως και η ισχυρή ουκρανική αντίσταση.

- Η Ρωσία πιθανότατα επιδιώκει να επαναφέρει και να επανατοποθετήσει τις δυνάμεις της για ανανεωμένη επιθετική δραστηριότητα τις επόμενες ημέρες. Αυτό θα περιλαμβάνει πιθανώς επιχειρήσεις εναντίον της πρωτεύουσας Κιέβου.

Τελευταία ενημέρωση

Δύο στρατιώτες σκοτώθηκαν από τον βομβαρδισμό αεροπορικής βάσης

Δύο Ουκρανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν σήμερα κατά τον βομβαρδισμό από τον ρωσικό στρατό της αεροπορικής βάσης Λουτσκ, στη βορειοδυτική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

«Στις 05:45 [τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας] τέσσερις ρουκέτες εκτοξεύθηκαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, από ένα βομβαρδιστικό του ρωσικού στρατού στην αεροπορική βάση Λουτσκ», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ο Γιούριι Ποχουλιάικο, αξιωματούχος της περιφερειακής διοίκησης, ο οποίος διευκρίνισε πως υπάρχουν «δύο νεκροί στρατιώτες και έξι τραυματίες».

Λίγο νωρίτερα ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας Ίγκορ Κονασένκοφ, είχε ανακοινώσει πως «τα στρατιωτικά αεροδρόμια του Λουτσκ και του Ιβάνο-Φρανκίβσκ (δυτικά) τέθηκαν εκτός λειτουργίας».

«Εκρήξεις από την πλευρά του αεροδρομίου. Όλοι στα καταφύγια. Μην δημοσιοποιείτε καμία φωτογραφία, διευθύνσεις ή συντεταγμένες», είχε προειδοποιήσει από την πλευρά του στο Facebook ο Ίλχορ Πολιτσχούκ, δήμαρχος της πόλης Λουτσκ.

Οι δημοτικές υπηρεσίες θέρμανσης ανακοίνωσαν διακοπές «λόγω των εκρήξεων».

Η ρωσική εισβολή έχει προκαλέσει απώλειες 119 δισεκ. δολαρίων

Στο μεταξύ, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει προκαλέσει ζημιές ύψους 119 δισεκ. δολαρίων στην ουκρανική οικονομία, δήλωσε σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Ντενίς Κουντίν.

Όπως είπε, το 75% των επιχειρήσεων σε περιοχές που έχουν πληγεί από τον πόλεμο σταμάτησαν τη λειτουργία τους και οι περισσότερες μεταλλουργικές επιχειρήσεις στην ανατολική Ουκρανία δεν λειτουργούν.

«Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε λιγότερες εξαγωγές μετάλλων», είπε και πρόσθεσε πως οι εξαγωγές μετάλλων αντιπροσωπεύουν ένα «σημαντικό μερίδιο» των συνολικών εξαγωγών της Ουκρανίας.

Δεν υπήρξαν θύματα από την επίθεση στο ψυχιατρείο

Ρωσική αεροπορική επίθεση σε ψυχιατρικό νοσοκομείο στην περιοχή Χάρκιβ (Χάρκοβο) της ανατολικής Ουκρανίας σήμερα δεν προκάλεσε θύματα, ανέφερε ανακοίνωση των ουκρανικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. «Και οι 30 εργαζόμενοι και οι 330 ασθενείς ήταν σε καταφύγιο την ώρα του χτυπήματος», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Χωρίς ρεύμα σχεδόν ένα εκατομμύριο Ουκρανοί

Περισσότεροι από 954.000 Ουκρανοί έμειναν χωρίς ρεύμα από την Πέμπτη λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, δήλωσε την Παρασκευή η κρατική εταιρεία παροχής πυρηνικής ενέργειας της Ουκρανίας Energoatom. «Σχεδόν 228.000 καταναλωτές έχουν μείνει χωρίς φυσικό αέριο», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Βομβαρδίζεται το Χάρκοβο

Το Χάρκοβο βρίσκεται υπό «ασταμάτητα βομβαρδισμό» καθώς κατοικημένες περιοχές βομβαρδίζονται 89 φορές μέσα σε μια μέρα.

Ο δήμαρχος είπε ότι η βορειοανατολική πόλη βρίσκεται υπό «ασταμάτητο βομβαρδισμό» από τις ρωσικές δυνάμεις. Ο Ιχόρ Τερέχοφ είπε ότι περίπου 48 σχολεία καταστράφηκαν από τους βομβαρδισμούς από την έναρξη της εισβολής, προσθέτοντας ότι κατοικημένες περιοχές της πόλης έχουν βομβαρδιστεί ακόμα και 89 φορές μέσα σε μια μέρα.

Χθες, είπε ότι οι ρωσικές επιθέσεις στην ουκρανική πόλη του δεν μπορούν να χαρακτηριστούν τίποτα άλλο από «γενοκτονία».

ΟΗΕ: Περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι εγκατέλειψαν την Ουκρανία

Περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει μέχρι σήμερα την Ουκρανία, ανέφερε σήμερα στην ιστοσελίδα της η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.

Αυτό μεταφράζεται σε περίπου 200.000 επιπλέον πρόσφυγες από την τελευταία αναφορά του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης που αφορούσε στην περίοδο μέχρι χθες, 10 Μαρτίου.

Ξεχωριστά, το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ ανέφερε σήμερα ότι τουλάχιστον 1,85 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί εντός της Ουκρανίας.

Ρωσικές δυνάμεις πλήττουν ψυχιατρικό νοσοκομείο στην ανατολική Ουκρανία



Ρωσικές δυνάμεις έπληξαν σήμερα ψυχιατρικό νοσοκομείο κοντά στην πόλη Ίζιουμ της ανατολικής Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσαν τοπικές αρχές.

Ο Όλεχ Σινεχούμποφ, κυβερνήτης της περιφέρειας του Χάρκιβ (Χάρκοβο), ανακοίνωσε ότι 330 άνθρωποι ήταν στο νοσοκομείο και ότι 73 είχαν απομακρυνθεί. Ο αριθμός των θυμάτων εξακριβώνεται, δήλωσε, κάνοντας λόγο για μια «βάναυση επίθεση κατά αμάχων».

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να εξακριβώσει από ανεξάρτητη πηγή την αναφορά αυτή.

Πούτιν: Οι εθελοντές ευπρόσδεκτοι να βοηθήσουν ενάντια στις ουκρανικές δυνάμεις

Την πρόθεσή του να επιτρέψει στους εθελοντές να πολεμήσουν εναντίον των ουκρανικών δυνάμεων εξέφρασε ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ο οποίος ενέκρινε την παράδοση δυτικών πυραυλικών συστημάτων που κατέλαβαν οι ρωσικές δυνάμεις σε αντάρτες που υποστηρίζονται από τη Ρωσία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το skynews ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σόιγκου πρότεινε την παράδοση αντιαρματικών συστημάτων αμερικανικής κατασκευής όπως το Javelin και το Stinger σε μαχητές από τις ανταρτικές περιοχές του Λουχάνσκ και του Ντόνετσκ. Μιλώντας σε συνεδρίαση του ρωσικού συμβουλίου ασφαλείας, ο κ. Πούτιν εξέφρασε την υποστήριξή του σε μια τέτοια ιδέα.

Είπε επίσης ότι θα πρέπει να τους επιτραπεί σε όσους ήθελαν να πολεμήσουν εθελοντικά με δυνάμεις που υποστηρίζονται από τη Ρωσία.

Ο κ. Σόιγκου σημείωσε ότι υπήρχαν 16.000 εθελοντές στη Μέση Ανατολή που ήταν έτοιμοι να έρθουν να πολεμήσουν με δυνάμεις που υποστηρίζονται από τη Ρωσία.

Ποντόλιακ: Ο καταστροφικός πόλεμος συνεχίζεται

Σε ανάρτησή του στο twitter ο σύμβουλος του Ουκρανό προέδρου, Μιχαήλο Ποντόλιακ ανέφερε ότι « «Οι μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας δέχονται και πάλι καταστροφικά πλήγματα. 1η έκρηξη σημειώθηκε στο Λούτσκ κλείνοντας 2 λεβητοστάσια. Ιβάνο-Φρανκίβσκ - 3 ισχυρές εκρήξεις. Ο καταστροφικός πόλεμος της Ρωσίας εναντίον αμάχων και μεγάλων πόλεων συνεχίζεται».

Σκοτώθηκαν στην Μαρχαλίβκα όσοι έφυγαν από Κίεβο

Σε ανάρτησή του το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας υποστηρίζει ότι ομάδα 12 συγγενικών ατόμων που εγκατέλειψε το Κίεβο για να σωθεί, σχεδόν ξεκληρίστηκε στο χωριό Μαρχαλίβκα, όταν ρουκέτα έπληξε το σπίτι όπου είχε καταφύγει.

Marhalivka.



This man and his family left Kyiv to be safe. The rocket hit his house, there were 12 people: children (two grandchildren and two nieces), wife, daughter, sister...



Ο αριθμός νεκρών των αμάχων ξεπέρασε των Ουκρανών στρατιωτών

Οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις που έχουν εισβάλει στην Ουκρανία έχουν σκοτώσει περισσότερους ουκρανούς αμάχους σε σχέση με στρατιώτες, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Ολέξιι Ρέζνικοφ. "Θέλω να ακουστεί αυτό όχι μόνο στο Κίεβο, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο", είπε ο ίδιος.

Η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία για την αποτυχία να δημιουργηθούν "ανθρωπιστικοί διάδρομοι" και αρνείται ότι βάζει στο στόχαστρο αμάχους. Η Μόσχα χαρακτηρίζει τις ενέργειές της στην Ουκρανία "ειδική επιχείρηση" που έχει στόχο τον αφοπλισμό της Ουκρανίας και την εκδίωξη ηγετών τους οποίους χαρακτηρίζει νεοναζί.

Κατάληψη Βολνοβάχα

Σήμερα το πρακτορείο RIA επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, μετέδωσε ότι οι φιλορώσοι αυτονομιστές αντάρτες κατέλαβαν την ουκρανική πόλη Βολνοβάχα που βρίσκεται βόρεια της Μαριούπολης, μια πόλη-λιμάνι στην Αζοφική θάλασσα που πολιορκείται εδώ και ημέρες από τον ρωσικό στρατό, μετέδωσε το πρακτορείο RIA επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

Η Βολνοβάχα θεωρείται στρατηγικής σημασίας καθώς αποτελεί τη βόρεια πύλη εισόδου προς τη Μαριούπολη.

Βομβαρδισμοί σε Ντνίπρο -Λούτσκ

Περιοχές όπου ζουν άμαχοι στην πόλη Ντνίπρο, στην κεντρική Ουκρανία, επλήγησαν από ρωσικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του, σύμφωνα με τις ουκρανικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, νωρίς το πρωί βομβαρδίστηκαν «παιδικός σταθμός», «πολυκατοικία», καθώς και διώροφη «βιοτεχνία υποδημάτων», που έχει πάρει φωτιά. «Ένας άνθρωπος είναι νεκρός». Η πόλη αυτή παρέμενε μέχρι σήμερα –συγκριτικά– αλώβητη από τα πλήγματα των ρωσικών δυνάμεων.

Ο ρωσικός στρατός εξαπέλυσε μια υψηλής ακρίβειας, μεγάλου βεληνεκούς επίθεση εναντίον δύο στρατιωτικών αεροπορικών βάσεων στις πόλεις Λουτσκ και Ιβάνο-Φρανκίβσκ στην Ουκρανία και τις κατέστησε μη επιχειρησιακές, ανακοίνωσε ο Ιγκόρ Κονασένκοφ εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι από την αρχή της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταστρέψει περισσότερες από 3.210 στρατιωτικές υποδομές και εξοπλισμό της Ουκρανίας.

Εξάλλου το πρακτορείο TASS, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή, μετέδωσε ότι περίπου 222.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την Ουκρανία προς τη Ρωσία και τις δύο αποσχισθείσας επαρχίες στην ανατολική Ουκρανία, το Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ.

Ζελένσκι: Η Ρωσία εμποδίζει την απομάκρυνση αμάχων

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε σήμερα τον ρωσικό στρατό ότι εμπόδισε την απομάκρυνση αμάχων από τις πολιορκούμενες πόλεις Μαριούπολη και Βολνοβάχα (νοτιοανατολικά) και ότι εξαπέλυσε «επίθεση» στην προβλεπόμενη τροχιά ανθρωπιστικού διαδρόμου.

«Τα ρωσικά στρατεύματα δεν έπαυσαν πυρ», κατήγγειλε. «Παρ? όλα αυτά, αποφάσισε να στείλω οχηματοπομπή προς τη Μαριούπολη με τρόφιμα, νερό, φάρμακα (...). Όμως οι δυνάμεις κατοχής εξαπέλυσαν επίθεση με άρμα μάχης ακριβώς εκεί από όπου θα πέρναγε ο (ανθρωπιστικός) διάδρομος», πρόσθεσε.

Σε βίντεο που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης από τις υπηρεσίες του, ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους είπε επίσης πως περίπου 100.000 άμαχοι μπόρεσαν να φύγουν τις δύο τελευταίες ημέρες από άλλες ουκρανικές πόλεις όπου μαίνονται εχθροπραξίες.

Πάνω από 30 άμαχοι νεκροί στις περιοχές των αυτονομιστών

Πάνω από τριάντα άμαχοι έχουν σκοτωθεί στις περιοχές οι οποίες βρίσκονται υπό τον έλεγχο των φιλορώσων αυτονομιστών στην ανατολική Ουρανία τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, δήλωσε αξιωματούχος της αυτοανακηρυγμένης Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Ραντιόν Μιρόσνικ, αξιωματούχος των αυτονομιστών αρχών, είπε πως έχουν χάσει τη ζωή τους 34 άμαχοι και έχουν τραυματιστεί άλλοι σχεδόν 180 μέσα σε 22 ημέρες, κάνοντας λόγο για «κλιμάκωση» των επιθέσεων των ουκρανικών ένοπλων δυνάμεων στο Λουγκάνσκ και στο Ντανιέτσκ.

Στο στόχαστρο των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων βρέθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης το Ινστιτούτο Φυσικής και Τεχνολογίας στο Χάρκοβο, όπου βρίσκεται ένας πειραματικός πυρηνικός αντιδραστήρας, όπως δήλωσε ουκρανός αξιωματούχος. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αντιδραστήρας είναι απενεργοποιημένος, ενώ το κτίριο υπέστη ζημιές από την επίθεση.

Λίγα λεπτά νωρίτερα το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο κοινοβουλευτικές πηγές από την Ουκρανία, μετέδωσε ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε ξενώνα που βρίσκεται στην ίδια περιοχή.