Αναστέλλουν τη χρήση του εμβολίου AstraZeneca Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία

Μετά την Ολλανδία, Γαλλία, Ιταλία και Γερμανία ανακοίνωσαν σήμερα ότι αναστέλλουν τους εμβολιασμούς με AstraZeneca, για προληπτικού λόγους εν αναμονή της γνωμοδότησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) , αύριο, αλλά και για πραγματοποίηση περαιτέρω ερευνών ύστερα από τις νέες αναφορές θρόμβωσης σε Γερμανία και Ευρώπη.

Ο Γερμανός υπουργός Υγείας τονίζει ότι το «φρένο» στη χρήση του εμβολιασμού με AstraZeneca γίνεται εξαιτίας περιστατικών θρομβώσεων.

Την απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης μεταδίδουν όλα τα γερμανικά ειδησεογραφικά μέσα, με την DW να σημειώνει ότι ελήφθη προληπτικά και μετά από σύσταση του γερμανικού εθνικού ρυθμιστή για τα εμβόλια, που ζήτησε περισσότερη διερεύνηση των περιστατικών.

Σε δήλωσή του το υπουργείο παραπέμπει στην τελική απόφαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, που θα αποφασίσει αν και κατά πόσο οι νέες πληροφορίες θα επηρεάσουν την έγκριση του εμβολίου.

