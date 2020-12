Αναστάτωση στη Νέα Υόρκη από φάρσα τηλεφώνημα για βόμβα στο Empire State Building

Σε συναγερμό τέθηκαν οι αμερικανικές αρχές στη Νέα Υόρκη μετά από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στο Empire State Building, το οποίο μετά από έρευνα ειδικής ομάδας εντοπισμού εκρηκτικών μηχανισμών, αποδείχθηκε ότι επρόκειτο για φάρσα.

Σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου της Αστυνομίας, κάποιος κάλεσε το 911 και δήλωσε ότι υπάρχει βόμβα στο κτίριο και ότι είναι προγραμματισμένη να εκραγεί το βράδυ.

After an investigation by patrol officers, @NYPDCT Critical Response and Bomb Squad, at this time there are no credible threats to the Empire State Building. pic.twitter.com/jhAPHT3WTQ