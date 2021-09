Αναστασιάδης: Να ανανεώσουμε την αποφασιστικότητά μας κατά της τρομοκρατίας

Καθώς σηματοδοτούμε την 20ή επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου, ορόσημο όχι μόνο για τις ΗΠΑ αλλά για ολόκληρο τον κόσμο, είναι σημαντικό να ανανεώσουμε τη σταθερή μας αποφασιστικότητα στον παγκόσμιο αγώνα κατά της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

As we mark the 20th anniversary of 9/11, a milestone not only for the USA but for the whole world, it is important to renew our firm determination in the global fight against terrorism and radicalization.