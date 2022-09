Αναστασιάδης: Χαιρετίζει την απόφαση των ΗΠΑ για την Κύπρο

Με αναρτήσεις στο Twitter, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, καθώς και τα υπουργεία Άμυνας και Εξωτερικών χαιρετίζουν την απόφαση του State Department για την πλήρη άρση του εμπάργκο όπλων των ΗΠΑ στην Κύπρο.

«Με μεγάλη ικανοποίηση χαιρετίζω την ανακοίνωση του State Department για την πλήρη άρση του εμπάργκο όπλων των ΗΠΑ στην Κύπρο», αναφέρει ο Πρόεδρος Ν. Αναστασιάδης και επισημαίνει: «Πρόκειται για μια απόφαση - ορόσημο, η οποία αντικατοπτρίζει την αναπτυσσόμενη στρατηγική σχέση μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της ασφάλειας».

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο κ. Αναστασιάδης στον γερουσιαστή των Δημοκρατικών Ρόμπερτ Μενέντεζ, τον οποίο και ευχαριστεί δημόσια: «Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω δημόσια τον Γερουσιαστή Μενέντεζ για όλη την δουλειά που έκανε δυνατή την σημερινή αυτή απόφαση, η οποία είναι σύμφωνη με εκείνη του 2019 για την Ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο και την Ενεργειακή Συνεργασία. Χτες συνομίλησα με τον Γερουσιαστή και για μια ακόμη φορά του εξέφρασα την ευγνωμοσύνη μου για την φιλία του».

I also wish to publicly thank @SenatorMenendez for all his work making possible today’s decision, which is in accord with his East Med Security and Energy Partnership Act of 2019. Yesterday I spoke to the Senator and once again expressed my gratitude for his friendship. — Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) September 17, 2022

Την ικανοποίησή του για την απόφαση των ΗΠΑ εκφράζει και ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος σε ανάρτησή του σημειώνει ότι αποτελεί δείγμα της αναβαθμισμένης διμερούς συνεργασίας.

«Μεγάλη ικανοποίηση για την απόφαση ΗΠΑ να προχωρήσει στην ολική άρση των περιορισμών στις εξαγωγές όπλων στην Κύπρο. Ακόμα ένα απτό δείγμα της αναβαθμισμένης διμερούς συνεργασίας, τα θεμέλια της οποίας οικοδομήσαμε με σταθερά βήματα την τελευταία δεκαετία», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Μεγάλη ικανοποίηση για την απόφαση ΗΠΑ να προχωρήσει στην ολική άρση των περιορισμών στις εξαγωγές όπλων στην Κύπρο 🇨🇾 |

Ακόμα ένα απτό δείγμα της αναβαθμισμένης διμερούς συνεργασίας 🇨🇾🇺🇸, τα θεμέλια της οποίας οικοδομήσαμε με σταθερά βήματα την τελευταία δεκαετία. pic.twitter.com/1P47NIEbn6 — Ioannis Kasoulides (@IKasoulides) September 17, 2022

Ευχαριστίες και εκτίμηση εκφράζει μέσα από ανάρτησή του το κυπριακό υπουργείο Άμυνας. «Αυτό ενισχύει τη συνεργασία μας και εγκαινιάζει μια νέα εποχή στις διμερείς μας σχέσεις, καθώς προωθούμε σταθερά μια μη αναστρέψιμη εταιρική σχέση ασφάλειας και άμυνας», σημειώνεται.

Following @StateDept's decision for the total lifting of ITAR restrictions we express our thanks and appreciation.



This strengthens our cooperation and ushers a new era in our bilateral relations, as we are steadfastly promoting an irreversible security & defence partnership. pic.twitter.com/zI5UYHLQPc — Ministry of Defence (@DefenceCyprus) September 17, 2022

Το κυπριακό υπουργείο Εξωτερικών, αναφέρει ακόμα: «Χαιρετίζουμε την απόφαση του State Department να προχωρήσει στην πλήρη άρση του εμπάργκο όπλων του 1987 κατά της Κύπρου: Ένα πολιτικό ορόσημο που δείχνει τη συνεχή εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας ΗΠΑ-Κύπρου στην Ασφάλεια και Άμυνα ως αναπόσπαστο μέρος του μωσαϊκού περιφερειακής σταθερότητας».