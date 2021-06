ΗΠΑ: Αναγκαστική προσγείωση επιβατικού αεροπλάνου καθώς επιβάτης προσπάθησε να εισβάλει στο πιλοτήριο

Μια πτήση της αεροπορικής εταιρείας Delta, που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Λος Άντζελες προς το Νάσβιλ, έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Αλμπουκέρκη της Πολιτείας του Νέου Μεξικού χθες Παρασκευή, επειδή ένας επιβάτης προσπάθησε να εισβάλει στο θάλαμο διακυβέρνησης του αεροσκάφους.

Συγκεκριμένα πτήση της Delta προσγειώθηκε στις 14:20 το μεσημερί, τοπική ώρα, στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αλμπουκέρκη, όπου οι αρχές απομάκρυναν τον επιβάτη από το αεροπλάνο και τον συνέλαβαν, δήλωσε ένας εκπρόσωπος του αεροδρομίου. Το FBI της πόλης τόνισε σε ένα tweet του ότι απαντά σε ένα περιστατικό και διαβεβαίωσε πως δεν «υπάρχει καμία απειλή για το κοινό αυτή τη στιγμή».

The #FBI is responding to a report of a diverted flight at @ABQSunport. There is no threat to the public at this time. pic.twitter.com/GmnOdZPact