APimages

Αναφορές για πυραυλικές επιθέσεις σε πολλές πόλεις της Ουκρανίας υπήρξαν το βράδυ της Κυριακής, 32ης ημέρας της ρωσικής εισβολής.

Μετά από σχετική ηρεμία στα πεδία των μαχών, μετά τις 22:00 υπήρξαν αναφορές για σειρήνες και εκρήξεις στο Κίεβο, στο Λβιβ, στο Λουτσκ, στο Ρίβνε, στο Ζιτομίρ και άλλες ουκρανικές πόλεις.

Russian missiles have just hit in different cities around Ukraine. Reportedly, Lutsk, Rivne, Zhytomyr, Kyiv — Iryna Matviyishyn (@IMatviyishyn) March 27, 2022

After a relative calm day air defense sirens sounding all across Ukraine. L'viv, Kyiv, other cities - take cover now! https://t.co/rXeXfvwPLL pic.twitter.com/BmEziPgUZz — Liveuamap (@Liveuamap) March 27, 2022

Στόχος της Ρωσίας είναι, σύμφωνα με την ουκρανική Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών, να χωρίσει την Ουκρανία στα δύο, όπως συμβαίνει στην Κορεατική Χερσόνησο.

Στην Κωνσταντινούπολη θα διεξαχθεί ο νέος γύρος ρωσοουκρανικών συνομιλιών, όπως συμφώνησαν ο Ρ. Τ. Ερντογάν και Β. Πούτιν, ενώ ο Β. Ζελένσκι ξεκαθάρισε σε συνέντευξή του σε Ρώσους δημοσιογράφους ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να συζητήσει καθεστώς ουδετερότητας.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, η πολιορκία της Μαριούπολης συνιστά «ανθρωπιστική καταστροφή», ενώ υποστήριξη ότι περισσότερα 2.000 παιδιά έχουν μεταφερθεί από τις ρωσικές δυνάμεις στη Ρωσία.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, περισσότερα από 2.000 παιδιά έχουν μεταφερθεί στη Ρωσία, αυτό σημαίνει έχουν αρπαγεί», δήλωσε ο Ζελένσκι και επισήμανε πως «η ακριβή τοποθεσία τους είναι άγνωστη. Μπορούν να είναι εκεί με ή χωρίς τους γονείς τους. Συνολικά, είναι μια καταστροφή. Δεν μπορώ να σας πω πώς είναι. Είναι τρομακτικό. Τα κρατούν ως ψυχές για ένα "ταμείο ανταλλαγής"».

23:50 Ο Ρώσος ολιγάρχης Όλεγκ Ντεριπάσκα προειδοποιεί για μακρύ πόλεμο στην Ουκρανία

Ο Ρώσος μεγιστάνας του αλουμινίου Όλεγκ Ντεριπάσκα δήλωσε την Κυριακή ότι η ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στη Βαρσοβία δείχνει πως ενός είδους «διαβολεμένη ιδεολογική κινητοποίηση» βρίσκεται σε εξέλιξη, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε μια μακρά σύρραξη στην Ουκρανία.

Ο Ντεριπάσκα, ιδρυτής του ρωσικού κολοσσού του αλουμινίου Rusal, ο οποίος είχε απευθύνει προηγουμένως έκκληση για ειρήνη, δήλωσε πως η προσωπική άποψή του είναι ότι η σύρραξη στην Ουκρανία είναι μια «τρέλα», η οποία μπορεί να προκαλέσει ντροπή στις επόμενες γενιές.

23:45: Αναφορές για πυραυλικές επιθέσεις

Αναφορές για πυραυλικές επιθέσεις σε πολλές πόλεις της Ουκρανίας υπήρξαν το βράδυ της Κυριακής, 32ης ημέρας της ρωσικής εισβολής.

Μετά από σχετική ηρεμία στα πεδία των μαχών, μετά τις 22:00 υπήρξαν αναφορές για σειρήνες και εκρήξεις στο Κίεβο, στο Λβιβ, στο Λουτσκ, στο Ρίβνε, στο Ζιτομίρ και άλλες ουκρανικές πόλεις.

22:01 #StopWar: Ολοκληρώθηκε η διεθνής συναυλία - τηλεμαραθώνιος για τη στήριξη της Ουκρανίας

Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής η μεγάλη συναυλία-τηλεμαραθώνιος #StopWar για τη στήριξη της Ουκρανίας. Η διεθνής φιλανθρωπική συναυλία-τηλεμαραθώνιος μεταδόθηκε ταυτόχρονα σε 20 πλατείες πρωτευουσών και μεγάλων πόλεων σε όλο τον κόσμο.

Η Ελλάδα συμμετείχε στη δράση, με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για το δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό. Στην πλατεία Κοτζιά στήθηκε από νωρίς μια μεγάλη γιγαντοοθόνη για τη μετάδοση της μεγάλης φιλανθρωπικής συναυλίας.

21:35 Ζελένσκι: Η Ουκρανία έτοιμη να συζητήσει καθεστώς ουδετερότητας

Η Ουκρανία είναι έτοιμη να συζητήσει την υιοθέτηση ενός καθεστώτος ουδετερότητας στο πλαίσιο της ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία, αφού όμως λάβει εγγυήσεις από τρίτους και πραγματοποιήσει δημοψήφισμα για το θέμα, τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε την Κυριακή.

«Εγγυήσεις ασφαλείας και ουδετερότητα, μη πυρηνικό καθεστώς του κράτους μας. Είμαστε έτοιμοι να το συζητήσουμε. Πρόκειται για το σημαντικότερο σημείο», σημείωσε ο Ζελένσκι.

«Αυτό το σημείο των διαπραγματεύσεων (…) βρίσκεται υπό συζήτηση, εξετάζεται εις βάθος», δήλωσε σε μια διαδικτυακή συνέντευξη σε ρωσικά ΜΜΕ, που προβλήθηκε στο κανάλι της ουκρανικής προεδρίας στο Telegram.

21:14 Στην Κωνσταντινούπολη ο νέος γύρος συνομιλιών Ρωσίας - Ουκρανίας

Στην Κωνσταντινούπολη θα διεξαχθεί ο νέος γύρος συνομιλιών Ρωσίας - Ουκρανίας, όπως συμφωνήθηκε κατά την τηλεφωνική συνομιλία που είχαν ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως μεταδίδει το Reuters.

«Ο πρόεδρος Ερντογάν τόνισε τη σημασία της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την εφαρμογή της ειρήνης και τη βελτίωση των ανθρωπιστικών συνθηκών στην περιοχή», αναφέρεται σε ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.

Νωρίτερα, ο Νταβίντ Αρακχάμια, μέλος της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας είχε ανακοινώσει ότι οι διαπραγματεύσεις θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα στην Τουρκία.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής από τη ρωσική πλευρά Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, όπως μεταδίδουν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, ανακοίνωσε επίσης τη διεξαγωγή ενός νέου γύρου διαπραγματεύσεων, λέγοντας, όμως, ότι οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν Τρίτη και Τετάρτη, χωρίς να διευκρινίσει τον τόπο.

20:25 Αντιπρόσωπος ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ: Δεν υπάρχει πολιτική αλλαγής καθεστώτος στη Ρωσία

Η αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Τζούλιαν Σμιθ, δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν κάποια πολιτική αλλαγής καθεστώτος στη Ρωσία, στην τελευταία προσπάθεια να αποσαφηνιστεί η δήλωση του προέδρου Τζο Μπάιντεν ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν μπορεί να παραμείνει στην εξουσία».

Η κα Σμιθ προσπάθησε να ερμηνεύσει τα σχόλια του Μπάιντεν στην Πολωνία χθες, λέγοντας πως ακολούθησαν μια ημέρα κατά την οποία ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους είχε συνομιλήσει με Ουκρανούς πρόσφυγες.

«Εκείνη τη στιγμή, νομίζω πως επρόκειτο για μια ευσυνείδητη ανθρώπινη αντίδραση στις ιστορίες που είχε ακούσει εκείνη την ημέρα», είπε η Σμιθ στην εκπομπή "State of the Union" του CNN, προτού προσθέσει:

«Οι ΗΠΑ δεν έχουν κάποια πολιτική αλλαγής καθεστώτος στη Ρωσία. Τελεία και παύλα».

20:02 Κυρ. Μητσοτάκης: Θα βοηθήσουμε στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, ξεκινώντας από το μαιευτήριο της Μαριούπολης

«Η βοήθεια προς τον ουκρανικό λαό δεν είναι ζήτημα επιλογής για τους Έλληνες. Είναι ζήτημα ανάγκης, ζήτημα αρχής», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του στον διεθνή τηλεμαραθώνιο για την Ουκρανία.

19:54 Ουκρανία: Το Κίεβο φοβάται επιδείνωση της κατάστασης στη Μαριούπολη και στα ανατολικά

Το Κίεβο φοβάται για μια επιδείνωση της κατάστασης στη Μαριούπολη και στην ανατολική Ουκρανία, έπειτα από την ανακοίνωση της Μόσχας, την Παρασκευή, ότι θα «επικεντρωθεί στις προσπάθειές της για την απελευθέρωση του Ντονμπάς», δήλωσε σήμερα ένας σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας.

Αυτή η ανακοίνωση θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια «επιδείνωση» της κατάστασης γύρω από τη Μαριούπολη, στρατηγικού λιμανιού στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρα, που τελεί υπό πολιορκία από τα τέλη Φεβρουαρίου και στο σύνολο του Ντονμπάς, δήλωσε ο Ολέξιι Αρέστοβιτς, σε ένα βίντεο που ανήρτησε στον λογαριασμό της προεδρίας στο Telegram.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ανακοίνωση αυτή επιτρέπει στους Ουκρανούς να ελπίζουν ότι μπορούν να «κυνηγήσουν τον εχθρό» από τις περιοχές του Κιέβου, του Τσερνίχιβ (βόρεια), του Σούμι (βορειοανατολικά) και του Χαρκόβου (ανατολικά) και να ανακοινώσουν τις επόμενες εβδομάδες «νίκες και αντεπιθέσεις».

Αντιθέτως, «σε ορισμένες γραμμές του μετώπου, ιδίως στα ανατολικά, η κατάσταση απέχει πολύ από το να θεωρηθεί απλή. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι ψυχολογικά για αυτό και από πλευράς οργάνωσης», τόνισε ο Ουκρανός αξιωματούχος.

18:43 Δημοσκόπηση: Έτοιμοι να πολεμήσουν οι μισοί Ουκρανοί πολίτες

Σχεδόν οι μισοί Ουκρανοί, ηλικίας από 18 ως 55 ετών, δηλώνουν έτοιμοι να πάρουν άμεσα μέρος στον πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία στη χώρα τους, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση που διενήργησαν ευρωπαίοι ερευνητές παρά τους περιορισμούς που θέτει ο πόλεμος.

Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τους άνδρες το ποσοστό ανέρχεται σε περίπου 70%, ενώ πλησιάζει το 30% το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης του ερευνητικού ινστιτούτου για την ειρήνη του Όσλο με την υποστήριξη της ουκρανικής εταιρείας δημοσκοπήσεων Info Sapiens.

18:09 Στην Τουρκία ο νέος γύρος συνομιλιών Ρωσίας-Ουκρανίας

Στην Τουρκία θα πραγματοποιηθεί ο νέος γύρος των ρωσοουκρανικών συνομιλιών στις 28-30 Μαρτίου, όπως ανακοίνωσε ο Νταβίντ Αρακχάμια, μέλος της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας.

Το πρακτορείο επικαλείται ανάρτηση στο Twitter του Νταβίντ Αρακχάμια, που συμμετέχει στην ουκρανική διαπραγματευτική ομάδα.

«Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών σήμερα, μέσω τηλεδιάσκεψης, αποφασίστηκε να διεξαχθεί ο επόμενος γύρος, πρόσωπο με πρόσωπο, στην Τουρκία, από τις 28 έως τις 30 Μαρτίου», έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook.

17:55 Λεντριάν: Θα υπάρξει συλλογική ενοχή αν δεν γίνει κάτι για τους αμάχους στη Μαριούπολη

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε σήμερα Κυριακή ότι θα υπάρξει «συλλογική ενοχή αν δεν γίνει κάτι για να βοηθηθούν οι άμαχοι στη Μαριούπολη», την πόλη της νοτιοανατολικής Ουκρανίας την οποία έχουν περικυκλώσει οι ρωσικές δυνάμεις.

17:54 ΟΗΕ: Στους 1.119 οι νεκροί άμαχοι από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία

Στους 1.119 ανέρχονται οι άμαχοι που έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή του πολέμου, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ 1.790 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Περί τα 15 κορίτσια και 32 αγόρια, καθώς και 52 παιδιά των οποίων δεν έχει γίνει γνωστό το φύλο, συγκαταλέγονται στους νεκρούς, ανέφεραν τα Ηνωμένα Έθνη σε ανακοίνωσή τους που αφορά την περίοδο από την έναρξη του πολέμου στις 24 Φεβρουαρίου μέχρι τα μεσάνυχτα της 26ης Μαρτίου.

17:26 Ουκρανός αξιωματούχος: Οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να μας περικυκλώσουν στα ανατολικά

Οι ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποιούν μικρής κλίμακας αντεπιθέσεις καθώς ο ρωσικός στρατός προσπαθεί να τις περικυκλώσει στην ανατολική Ουκρανία, όπως δήλωσε την Κυριακή ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Ολεξέι Αρέστοβιτς.

16:34 Καλίν: Η Τουρκία υποστηρίζει την ενότητα και την εθνική κυριαρχία της Ουκρανίας

Η Τουρκία υποστηρίζει την ενότητα και την εθνική κυριαρχία της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του τούρκου προέδρου, Ιμπραήμ Καλίν.

Συγκεκριμένα, δήλωσε στο δίκτυο Qatari TV ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν δικαιολογείται, αλλά ότι θα πρέπει να παραμείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας με τη Ρωσία.

«Η Τουρκία προσπαθεί να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία μέσω του διαλόγου με τη Μόσχα και το Κίεβο», είπε.

Υπενθυμίζεται ότι προηγουμένως είχε αναφέρει ότι η Τουρκία και άλλες χώρες πρέπει να συνεχίσουν να συνομιλούν με τη Ρωσία για να βοηθήσουν να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

16:01 Ουκρανία: Νέα καταγγελία για ρωσικές βόμβες φωσφόρου

Για χρήση βομβών φωσφόρου καταγγέλλει τις ρωσικές δυνάμεις η ουκρανική πλευρά. Με ανάρτησή του στο Twitter ο Αμερικανός δημοσιογράφος Κρίστοφερ Μίλερ καταγγέλλει, επικαλούμενος Ουκρανό αξιωματικό, ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε βόμβες φωσφόρου στην πόλη Αβντίβκα στην ανατολική Ουκρανία.

«Συμβαίνει τώρα στο μέτωπο κοντά στην ανατολική πόλη της Αβντίβκα. Οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποιούν λευκό φώσφορο εναντίον των Ουκρανών. Οι φωτογραφίες ελήφθησαν πριν λίγο, σε πραγματικό χρόνο, από Ουκρανό υπολοχαγό. Που περιγράφει την κατάσταση ως "τρέλα"», έγραψε στην ανάρτησή του ο Κ. Μίλερ. Η καταγγελία έχει αναπαραχθεί και από το πρακτορείο ειδήσεων NEXTA.

#BuzzFeed News correspondent Christopher Miller reports that #Russia is once again using banned weapons in #Ukraine. https://t.co/7SZm29w5MB — NEXTA (@nexta_tv) March 27, 2022

Σημειώνεται ότι προ ημερών το Κρεμλίνο διέψευσε τους ουκρανικούς ισχυρισμούς περί χρήσης απαγορευμένων όπλων από τις ρωσικές δυνάμεις.

O λευκός φωσφόρος είναι χημικό στοιχείο που προκαλεί σοβαρά εγκαύματα. Χρησιμοποιείται συνήθως ως βόμβα καπνού, μπορεί να δημιουργήσει προπέτασμα καπνού στο πεδίο της μάχης. Η χρήση των βομβών φωσφόρου θεωρείται έγκλημα πολέμου και απαγορεύεται εναντίον των αμάχων, σύμφωνα με το πρόσθετο πρωτόκολλο ΙΙΙ της Σύμβασης του ΟΗΕ που υπογράφηκε το 1980 και επικυρώθηκε το 1983.

15:58 Πάπας Φραγκίσκος: Αφήστε τα όπλα να σωπάσουν, διαπραγματευτείτε σοβαρά για την ειρήνη

Η απειλή μιας παγκόσμιας σύρραξης, που έχει προκαλέσει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, θα πρέπει να πείσει τους πάντες ότι ήρθε η ώρα η ανθρωπότητα να καταργήσει τον πόλεμο προτού ο πόλεμος αφανίσει την ανθρωπότητα, είπε σήμερα ο πάπας Φραγκίσκος.

«Πάνω από ένας μήνας έχει περάσει από την εισβολή στην Ουκρανία, από την έναρξη αυτού του απάνθρωπου και παράλογου πολέμου, ο οποίος, όπως κάθε πόλεμος, είναι μια ήττα για όλους, για όλους μας. Πρέπει να αποκηρύξουμε τον πόλεμο, έναν τόπο θανάτου όπου μητέρες και πατέρες θάβουν τα παιδιά τους, όπου άνδρες σκοτώνουν τους αδελφούς τους χωρίς καν να τους βλέπουν, όπου οι ισχυροί αποφασίζουν και οι φτωχοί πεθαίνουν», είπε ο ποντίφικας κατά το σημερινό του κήρυγμα στην πλατεία του Αγίου Πέτρου ενώπιον χιλιάδων πιστών.

«Τέρμα! Σταματήστε! Αφήστε τα όπλα να σιγήσουν. Διαπραγματευτείτε σοβαρά για την ειρήνη», κατέληξε ο πάπας.

15:56 Μακρόν: Αποστάσεις από τη δήλωση Μπάιντεν που αποκάλεσε χασάπη τον Πούτιν

Ο Γάλλος πρόεδρος πρόσθεσε ότι είναι καθήκον του η συμβολή στην «επίτευξη πρώτα κατάπαυσης του πυρός και μετά στην πλήρη αποχώρηση των (ρωσικών) στρατευμάτων με διπλωματικά μέσα. Αν θέλουμε να το κάνουμε αυτό, δεν μπορούμε να κλιμακώσουμε ούτε με λόγια ούτε με πράξεις». Ο Μακρόν διατήρησε επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης στην Ουκρανία και είπε ότι θα μιλήσει με τον Πούτιν τις επόμενες δύο ημέρες για να οργανώσει την απομάκρυνση των αμάχων από τη βομβαρδισμένη πόλη της Μαριούπολης.

Ο Εμμανουέλ Μακρόν είπε χαρακτηριστικά «δεν θα χρησιμοποιούσα αυτές τις λέξεις», προσθέτοντας ότι «πρέπει να γίνουν τα πάντα για να σταματήσει η κλιμάκωση της κατάστασης» εάν υπάρχει ελπίδα να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ο Γάλλος πρόεδρος πρόσθεσε ότι είναι καθήκον του η συμβολή στην «επίτευξη πρώτα κατάπαυσης του πυρός και μετά στην πλήρη αποχώρηση των (ρωσικών) στρατευμάτων με διπλωματικά μέσα. Αν θέλουμε να το κάνουμε αυτό, δεν μπορούμε να κλιμακώσουμε ούτε με λόγια ούτε με πράξεις».

Ο Μακρόν διατήρησε επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης στην Ουκρανία και είπε ότι θα μιλήσει με τον Πούτιν τις επόμενες δύο ημέρες για να οργανώσει την απομάκρυνση των αμάχων από την βομβαρδισμένη πόλη της Μαριούπολης.

15:26 Ρωσία: Περιορίζει την πρόσβαση στην ιστοσελίδα της γερμανικής Bild

Η ρυθμιστική αρχή για τα μέσα επικοινωνίας στη Ρωσία περιόρισε την πρόσβαση στην ιστοσελίδα της γερμανικής ταμπλόιντ εφημερίδας Bild έπειτα από αίτημα του γραφείου του γενικού εισαγγελέα, μετέδωσε σήμερα Κυριακή το Reuters.

Δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες από τη ρυθμιστική αρχή, ούτε η Bild απάντησε αμέσως σε γραπτό αίτημα για σχολιασμό.

15:07 Σον Πεν: Ζητεί να προσκληθεί ο Ζελένσκι στην τελετή Όσκαρ αλλιώς θα καταστρέψει το βραβείο του

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός και σκηνοθέτης Σον Πεν, ορκίστηκε να καταστρέψει το βραβείο του, εάν ο Ζελένσκι δεν προσκληθεί να μιλήσει στην τελετή απονομής των Όσκαρ που θα πραγματοποιηθεί απόψε (τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας).

Ο Σον Πεν παράλληλα, μιλά στο CNN για την εμπειρία του στην Ουκρανία, όταν μετέβη στο Κίεβο για να γυρίσει ντοκιμαντέρ σχετικά με την επίθεση της Ρωσίας, τις πρώτες μέρες της ρωσικής εισβολής.

.

Πριν από λίγες ημέρες, η Daily Mail ανέφερε ότι η Ακαδημία βρίσκεται σε συζητήσεις με Ουκρανό πρόεδρο, προκειμένου να βγάλει λόγο κατά τη διάρκεια της βραδιάς της απονομής των Όσκαρ.

14:42 Μαριούπολη: Τσετσένοι πυροβολούν κτίρια και φωνάζουν «Αλλάχου Ακμπάρ»

Βίντεο στο οποίο εμφανίζονται Τσετσένοι στρατιώτες να πυροβολούν κτίρια στη Μαριούπολη, φωνάζοντας «ο Θεός είναι μεγάλος» («Αλλάχου Ακμπάρ), ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος της Τσετσενίας Ραμζάν Καντίροφ και σύμμαχος του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με τη «Daily Mail» το κανάλι του στο Telegram, o Καντίροφ υποστήριξε πως οι μαχητές του εκκαθάρισαν «το έδαφος των Ναζί». Την Πέμπτη είχε ισχυριστεί ότι οι τσετσενικές μονάδες του ρωσικού στρατού είχαν διαπεράσει την ουκρανική άμυνα για να καταλάβουν το δημαρχείο της Μαριούπολης και να υψώσουν τη ρωσική σημαία. Ισχυρισμός που διαψεύστηκε από την ουκρανική πλευρά.

14:26 Ουκρανή βουλευτής: Άνθρωποι στο Κίεβο λιμοκτονούν - Πίνουν νερό από τους υπονόμους

«Οι άνθρωποι στο Κίεβο λιμοκτονούν και αναγκάζονται να πίνουν νερό από τους υπονόμους, ενώ η κατάσταση σε ολόκληρη τη χώρα επιδεινώνεται», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ουκρανή βουλευτής Λέσια Βασιλένκο.

Οι άνθρωποι «αναγκάζονται να μένουν σε υπόγεια και σταθμούς του μετρό», πρόσθεσε αποτυπώνοντας την κατάσταση που επικρατεί στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Αναφερθείσα στις καταγγελίες για βίαιη μεταφορά αμάχων στη Ρωσία«Στη Μαριούπολη, χιλιάδες άνθρωποι απελαύνονται υποχρεωτικά, αλλά στη συνέχεια αποστέλλονται προς άγνωστη κατεύθυνση και κανείς δεν τους ακούει ξανά.»

«Οι φρικαλεότητες, λοιπόν, είναι ίδιες παντού», υπογραμμίζει.

13:33 Καλίν: Η Τουρκία πρέπει να συνεχίσει τις συνομιλίες με τη Ρωσία

Η Τουρκία και άλλες χώρες πρέπει να συνεχίσουν να συνομιλούν με τη Ρωσία για να βοηθήσουν να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος προεδρικός εκπρόσωπος, Ιμπραχίμ Καλίν, και πρόσθεσε ότι το Κίεβο χρειάζεται μεγαλύτερη στήριξη για να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

«Αν όλοι κόψουν τις γέφυρες με τη Ρωσία τότε ποιος θα μιλάει με εκείνους τελικά; Οι Ουκρανοί πρέπει να έχουν στήριξη με κάθε δυνατό μέσο ώστε να μπορούν να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους... αλλά το ζήτημα της Ρωσίας πρέπει να ακούγεται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», δήλωσε από το διεθνές φόρουμ της Ντόχα ο Ιμπραχίμ Καλίν.

13:29 Ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών: Η Ρωσία επιχειρεί να χωρίσει στα δύο την Ουκρανία

Η Ρωσία επιχειρεί να χωρίσει την Ουκρανία στα δύο για να δημιουργήσει μια περιοχή που θα ελέγχει η Μόσχα έχοντας αποτύχει να καταλάβει ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με τον επικεφαλής της ουκρανικής Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

«Στην πραγματικότητα είναι μια απόπειρα να δημιουργηθεί μια Βόρεια και Νότια Κορέα στην Ουκρανία», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Κιρίλο Μπουντάνοφ και επισήμανε ότι η Ουκρανία σύντομα να ξεκινήσει ανταρτοπόλεμο στο κατεχόμενο από τη Ρωσία έδαφος.

12:46 Η «Λαϊκή Δημοκρατία» του Λουχάνσκ μπορεί να διεξαγάγει δημοψήφισμα για ένταξη στη Ρωσία

Η υποστηριζόμενη από τη Ρωσία αυτοανακηρυχθείσα Λαϊκή Δημοκρατία του Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία θα μπορούσε να διεξαγάγει σύντομα δημοψήφισμα για την ένταξή της στη Ρωσία, δήλωσε σήμερα ο τοπικός ηγέτης Λεονίντ Πασετσνίκ.

«Νομίζω πως στο εγγύς μέλλον θα διεξαχθεί δημοψήφισμα στο έδαφος της δημοκρατίας», δήλωσε ο Πασετσνίκ, σύμφωνα με τοπικό ειδησεογραφικό μέσο ενημέρωσης. «Οι άνθρωποι θα ασκήσουν το απώτερο συνταγματικό τους δικαίωμα και θα εκφράσουν τη γνώμη τους για την ένταξη στη Ρωσική Ομοσπονδία».

12:27 Στους 328 οι Ουκρανοί πρόσφυγες που ήρθαν στην Ελλάδα το τελευταίο 24ωρο

Οι Ουκρανοί πρόσφυγες που εισήλθαν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Σαββάτου 26 Μαρτόυ ανέρχονται στους 328, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με βάση τα στοιχεία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αναλυτικά οι πρόσφυγες πέρασαν:

Από τον Προμαχώνα: 226

Από Ευζώνους: 29

Από τα υπόλοιπα χερσαία σύνορα: 37

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» αφίχθησαν 30, στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» 5 και σε άλλα αεροδρόμια 1.

Συνολικά, από την έναρξη του πολέμου, στην Ελλάδα έχουν περάσει τα σύνορα 14.757 Ουκρανοί υπήκοοι, από τους οποίους 4.669 ανήλικοι.

11:56 Μπλίνκεν: Δεν έχουμε στρατηγική αλλαγής καθεστώτος στη Ρωσία

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν στρατηγική αλλαγής καθεστώτος για τη Ρωσία», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είπε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν «δεν μπορεί να παραμείνει στην εξουσία».

«Νομίζω ότι ο πρόεδρος, ο Λευκός Οίκος, επεσήμανε χθες το βράδυ ότι, πολύ απλά, ο Πρόεδρος Πούτιν δεν μπορεί να έχει την εξουσία να διεξάγει πόλεμο ή να επιτίθεται εναντίον της Ουκρανίας ή οποιουδήποτε άλλου», είπε ο Μπλίνκεν κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Ιερουσαλήμ.

«Όπως γνωρίζετε, και όπως μας έχετε ακούσει να λέμε επανειλημμένα, δεν έχουμε στρατηγική αλλαγής καθεστώτος στη Ρωσία - ή οπουδήποτε αλλού, για αυτό το θέμα», πρόσθεσε.

10:46 Τα πρώτα φορτία σιτηρών εξήχθησαν σιδηροδρομικώς στην Ευρώπη

Έμποροι εξήγαγαν τις πρώτες προμήθειες ουκρανικού καλαμποκιού στην Ευρώπη σιδηροδρομικώς καθώς τα λιμάνια της χώρας παραμένουν αποκλεισμένα λόγω της ρωσικής εισβολής, ανέφερε σήμερα η συμβουλευτική υπηρεσία για θέματα του αγροτικού τομέα APK-Inform.

"Οι πρώτες παρτίδες αρκετών χιλιάδων τόνων καλαμποκιού εξήχθησαν ήδη κατά μήκος των δυτικών χερσαίων συνόρων της Ουκρανίας", ανέφερε σε έκθεση η APK-Inform. "Οι δυσκολίες με την υλικοτεχνική υποστήριξη παραμένουν, η προσφορά εξακολουθεί να υπερισχύει της ζήτησης, αλλά οι τιμές έχουν σταματήσει να πέφτουν", πρόσθεσε.

Η APK-Inform ανέφερε πως οι τιμές ουκρανικού καλαμποκιού DAP για αγοραστές από την Πολωνία και τις χώρες της Βαλτικής είναι από 250 έως 265 δολάρια ο τόνος και 275 δολάρια ο τόνος για τη Σλοβακία.

10:21 Ζελένσκι: Η απάντηση στα ρωσικά στρατεύματα είναι μίσος και περιφρόνηση

Η απάντηση στα ρωσικά στρατεύματα θα είναι μία, μίσος και περιφρόνηση δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ομιλία του το Σάββατο. «Γι' αυτό οι απλοί Ουκρανοί αγρότες αιχμαλωτίζουν τους πιλότους των ρωσικών αεροπλάνων που πέφτουν στη γη μας», είπε μεταξύ άλλων στην ομιλία του, σύμφωνα με το skynews.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι Ουκρανοί αγρότες παίρνουν ρωσικό εξοπλισμό στα χωράφια και τον δίνουν στις Ένοπλες Δυνάμεις μας της Ουκρανίας.

«Και τώρα οι κατακτητές τους αφήνουν στη γη μας και απλά τρέχουν... Στην πραγματικότητα, κάνουν το σωστό, γιατί είναι καλύτερα να ξεφύγουν παρά να πεθάνουν», ανέφερε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος μίλησε επίσης για βραβεία που απένειμε σε στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς που «είχαν διακριθεί στις μάχες με τους Ρώσους κατακτητές».

Παράλληλα αναφέρθηκε στις συνομιλίες που είχε με τον Πολωνό πρόεδρο για τους Ουκρανούς πρόσφυγες στη χώρα και για την αποστολή όπλων, τονίζοντας ότι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να «εντείνουν τη βοήθεια προς την Ουκρανία». Όπως είπε χαρακτηριστικά «περιμένουμε ήδη 31 ημέρες».

10:14 Συμφωνία για δύο ανθρωπιστικούς διαδρόμους

Εντωμεταξύ, σήμερα Κυριακή Ουκρανία και Ρωσία συμφώνησαν για το άνοιγμα δύο ανθρωπιστικών διαδρόμων για την απομάκρυνση αμάχων από περιοχές στην πρώτη γραμμή. Η συμφωνία περιλαμβάνει το να επιτραπεί στους ανθρώπους να φύγουν με ιδιωτικά αυτοκίνητα από τη νότια πόλη Μαριούπολη, δήλωσε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ιρίνα Βερέστσουκ.

Παράπλευρες απώλειες

Δώδεκα δημοσιογράφοι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου, όπως ανέφερε η γενική εισαγγελέας της χώρας Ιρίνα Βενεντίκτοβα σε ανάρτησή της στο Facebook αργά το βράδυ του Σαββάτου.

Τουλάχιστον δέκα δημοσιογράφοι τραυματίστηκαν, συμπλήρωσε. «Το να λες την αλήθεια στον κόσμο για την επίθεση του Πούτιν είναι θανατηφόρο - 12 δημοσιογράφοι έχουν βρει τον θάνατο, μέχρι στιγμής, σε αυτόν τον πόλεμο», έγραψε. Σύμφωνα με τη Βενεντίκτοβα, οι δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν από ρωσικά πυρά. Η ίδια ανέφερε πως οι ξένοι δημοσιογράφοι που έχουν πέσει θύματα επιθέσεων προέρχονται μεταξύ άλλων από τη Βρετανία, την Τσεχία, τη Δανία, την Ελβετία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν σκοτωθεί ένας Αμερικανός, ένας Ιρλανδός και μια Ρωσίδα δημοσιογράφος.

Το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων σημειώνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τον ακριβή αριθμό των νεκρών δημοσιογράφων στην Ουκρανία. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής τουλάχιστον 56 εκπρόσωποι ΜΜΕ έχουν πέσει θύματα επιθέσεων στην Ουκρανία, μεταξύ αυτών 15 ξένοι υπήκοοι.