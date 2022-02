Αναφορές για ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο - Στα προάστια οι ρωσικές δυνάμεις, αντιστέκονται οι Ουκρανοί

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν κοντά σε μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας στο Κίεβο το βράδυ της Παρασκευής.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο, σημειώθηκαν πέντε εκρήξεις, τριών έως πέντε λεπτών, κοντά σε ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο βόρειο τμήμα της πόλης.

«Οι υπηρεσίες εκτάκτων περιστατικών βρίσκονται καθ’ οδόν. Θα μάθουμε τις λεπτομέρειες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, γέφυρες στην πόλη βρίσκονται υπό προστασία και ειδικό έλεγχο, καθώς τα ρωσικά στρατεύματα πλησιάζουν, ενώ σημεία ελέγχου έχουν εγκατασταθεί κοντά σε στρατηγικής σημασίας στόχους.

«Η κατάσταση τώρα, χωρίς υπερβολή, είναι απειλητική για το Κίεβο. Η νύχτα, τα ξημερώματα, θα είναι πολύ δύσκολα».

Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για τουλάχιστον μία μεγάλη έκρηξη στη δεύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκοβο. Νωρίτερα, κάτοικοι εκεί κλήθηκαν να πάνε αμέσως σε έναν κοντινό σταθμό του μετρό όπου θα μπορούσαν να καλυφθούν από τους βομβαρδισμούς.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, υπάρχουν σφοδρές μάχες στην Τσερνίχιβ, η οποία βρίσκεται μεταξύ της Λευκορωσίας και του Κιέβου, και στη Μελιτόπολη στα νοτιοανατολικά.

Ρωσικές δυνάμεις έχουν παραβιάσει την άμυνα της Χερσώνας, μιας μεγάλης πόλης στο νότο της Ουκρανίας, σύμφωνα με περιφερειακούς αξιωματούχους.

Πρέσβειρα της Ουκρανίας στις ΗΠΑ: Ο εχθρός αιφνιδιάστηκε από την αντίσταση των ουκρανικών δυνάμεων

Οι επιθέσεις των ρωσικών δυνάμεων έχουν γίνει «πιο βίαιες», αλλά οι επιχειρήσεις δεν εξελίσσονται όπως σχεδιάζονταν, σύμφωνα με την πρέσβειρα της Ουκρανίας Οξάνα Μαρκάροβα.

«Ο εχθρός έχει ξεκάθαρα αιφνιδιαστεί από το αποτέλεσμα της προσπάθειας των ενόπλων δυνάμεων και των εθελοντών να προστατευτεί η ακεραιότητα της χώρας», δήλωσε η Μαρκάροβα, η οποία επισήμανε ότι οι ουκρανικές Αρχές συγκεντρώνουν αποδείξεις των «εγκλημάτων» των ρωσικών δυνάμεων, προκειμένου να δοθούν στα διεθνή δικαστήρια.

