Αναβάθμιση του οικιακού χώρου με τους ψυγειοκαταψύκτες BESPOKΕ και τα κλιματιστικά WindFree™ της Samsung

Η Samsung μέσα από το χαρτοφυλάκιο οικιακών συσκευών που διαθέτει, δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να αναβαθμίσουν το χώρο του σπιτιού τους με λύσεις τελευταίας τεχνολογίας. Η σειρά ψυγειοκαταψυκτών BESPOKE, με αμέτρητες επιλογές εξατομίκευσης και ενεργειακή κλάση από Α έως Ε και τα κλιματιστικά WindFree™, με επιλογή έξυπνης λειτουργίας για αποφυγή ψυχρών ρευμάτων αέρα, αποτελούν την ιδανική λύση για αντικατάσταση των παλαιών συσκευών, διευκολύνοντας την καθημερινότητα των χρηστών χάρη στις καινοτόμες λειτουργίες τους.

Samsung BESPOKE ψυγειοκαταψύκτες

Οι ψυγειοκαταψύκτες Samsung BESPOKE προσφέρουν δυνατότητα εξατομίκευσης και διατίθενται με νέες ενεργειακές κλάσεις Α έως Ε, ψύχοντας και διατηρώντας τα τρόφιμα φρέσκα για περισσότερο διάστημα. Τα ψυγεία Bespoke καλύπτουν κάθε ανάγκη και μπορούν να ταιριάξουν σε κάθε στυλ κουζίνας. Οι καταναλωτές μπορούν να «δημιουργήσουν» από την αρχή το ψυγείο που ταιριάζει καλύτερα στο χώρο και τον τρόπο ζωής τους, επιλέγοντας χρώμα και υλικό πάνελ ανάμεσα σε μία μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και υφών. Ακόμα, έχουν τη δυνατότητα, σε περίπτωση που αλλάξουν οι ανάγκες τους, να επεκτείνουν το ψυγείο προσθέτοντας επιπλέον μονάδες. Τα ψυγεία BESPOKE διαθέτουν χαρακτηριστικά και τεχνολογίες υψηλής απόδοσης για αποτελεσματική αποθήκευση και συντήρηση τροφίμων, όπως η τεχνολογία SpaceMax™ που αξιοποιεί τους χώρους εντός και εκτός ψυγείου.

Μέχρι και τις 16 Σεπτεμβρίου 2022, η Samsung σε συνεργασία με το AKISESHOP, χαρίζει δωροεπιταγές αξίας 50€1 σε όσους αποκτήσουν το ψυγείο BESPOKE της επιλογής τους, με δυνατότητα εξαργύρωσης εντός του ηλεκτρονικού καταστήματος του Άκη Πετρετζίκη. Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://www.samsung.com/gr/offer/Bespoke-promo2022/

Samsung WindFree™ κλιματιστικά

Τα κλιματιστικά Samsung WindFree™ προσφέρουν έξυπνο σύστημα ψύξης χωρίς ανεπιθύμητα ψυχρά ρεύματα, χάρη στις χιλιάδες μικρο-οπές που διαχέουν φρέσκο αέρα ομοιόμορφα σε κάθε δωμάτιο. Η τεχνολογία WindFree™ βελτιώνει τα επίπεδα άνεσης στους εσωτερικούς χώρους, αφού διανέμει απαλά τον αέρα, δημιουργώντας ένα περιβάλλον «Ακινησίας Αέρα» (Still Air)2 για ιδανικές συνθήκες μέρα και νύχτα. Επιπλέον, τα κλιματιστικά της σειράς διαθέτουν λειτουργία AI Auto Comfort που αναλύει τις συνθήκες χώρου και τα μοτίβα χρήσης και στη συνέχεια, προσαρμόζει αυτόματα τη θερμοκρασία. Ο συμπιεστής της Samsung με τεχνολογία ψηφιακού μετατροπέα Digital Inverter Boost βοηθά στην εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ το φίλτρο Tri-Care, με το οποίο είναι εξοπλισμένα τα κλιματιστικά, διατηρεί υγιεινό τον αέρα που διαχέεται, εγκλωβίζοντας τα σωματίδια σκόνης, συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση των ιών, των βακτηρίων και των αλλεργιογόνων. Επίσης, οι χρήστες μπορούν να διαχειριστούν τη λειτουργία του κλιματιστικού WindFree™ μέσω της εφαρμογής SmartThings για αναβαθμισμένη εμπειρία Έξυπνου Σπιτιού.

Οι ψυγειοκαταψύκτες BESPOKΕ και τα κλιματιστικά WindFree της Samsung εμπίπτουν στο πρόγραμμα επιδότησης «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ – ΑΛΛΑΖΩ ΣΥΣΚΕΥΗ»3 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Παραπομπές:

1, Για τους όρους και τις προϋποθέσεις επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://www.samsung.com/gr/offer/Bespoke-promo2022/

2. Η ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers) ορίζει ως «Ακινησία Αέρα» (Still Air) τα ρεύματα αέρα με ταχύτητες κάτω των 0,15m/s χωρίς την παρουσία ψυχρών ρευμάτων.

3. Το Πρόγραμμα «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ – ΑΛΛΑΖΩ ΣΥΣΚΕΥΗ» χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.