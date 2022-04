Αμπράμοβιτς: Δανείζεται από πλούσιους φίλους για να πληρώνει το προσωπικό του

Σε σημείο να “εκλιπαρεί” ισχυρούς φίλους του στις ΗΠΑ για δανεικά έχει φτάσει ο Ρώσος ολιγάρχης, Ρόμαν Αμπράμοβιτς, ζητώντας από καθέναν από αυτούς 1 εκατομμύριο δολάρια προκειμένου να διατηρήσει την ρευστότητα του καθώς τα περιουσιακά του στοιχεία έχουν παγώσει από τις Αρχές παγκοσμίως.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ της στήλης Page Six της εφημερίδας New York Post, ο ιδιοκτήτης της ποδοσφαιρικής ομάδας Chelsea αναγκάστηκε να ζητήσει δανεικά για να μπορέσει να εξασφαλίζει τους μισθούς του προσωπικού του που ανέρχονται στα 750.000 δολάρια την εβδομάδα. Ωστόσο, κάποιοι από τους φίλους του φοβούνται να τον δανείσουν.

“Ο Ρόμαν ζητάει από τους πιο στενούς ισχυρούς φίλους του να τού δανείσουν από 1 εκατομμύριο δολάρια. Λέει ότι δεν έχει καθυστερήσει ποτέ τη μισθοδοσία του προσωπικού του που ανέρχεται σε 750.000 δολάρια την εβδομάδα και με τα περιουσιακά του στοιχεία παγωμένα δεν μπορεί να πληρώσει τον κόσμο του. Απευθύνθηκε στον χολυγουντιανό παραγωγό και σκηνοθέτη, Μπρέτ Ράτνερ και την οικογένεια Ροθτσάιλντ μεταξύ πολλών άλλων για χρήματα αλλά, ενώ είναι καλοί φίλοι με τον Ρόμαν, δεν συμφώνησαν να τού δώσουν χρήματα επειδή είτε δεν έχουν σε ρευστό αυτά τα ποσά είτε επειδή δεν είναι ξεκάθαρο τι συνέπειες θα έχουν από τη διεθνή νομοθεσία”, αναφέρει χαρακτηριστικά πηγή που δεν κατονομάζεται στην Page Six.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλαν κυρώσεις στον Αμπράμοβιτς — ο οποίος έχει περιουσία 14,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Bloomberg — στις αρχές Μαρτίου μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Russian oligarch Roman Abramovich begging pals to lend him $1M to pay staff https://t.co/KunwzeZKlq pic.twitter.com/Trp9AV6rSU