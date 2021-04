Τουρκική Navtex: Αμφισβητεί την οριοθέτηση της ΑΟΖ Ελλάδας-Αιγύπτου

Σε μια πρώτη επί του πεδίου αμφισβήτηση της Συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ μεταξύ της Ελλάδας και της Αιγύπτου προχώρησε το μεσημέρι η Άγκυρα.

Χθες είχε εκδοθεί ελληνική NAVTEX 260/21 ερευνητικές δραστηριότητες του γαλλικού ωκεανογραφικού σκάφους L’ ATALANTE στο Νοτιοανατολικό Κρητικό πέλαγος και στη Μεσόγειο σε συγκεκριμένα σημεία για τις 15, 16,17 και 18 Απριλίου.

Η περιοχή στην οποία πλέει και πραγματοποιεί τις έρευνες του το γαλλικό σκάφος είναι εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας που έχει οριοθετηθεί με τη Συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου και σε δυο σημεία ανατολικά της γραμμής οριοθέτησης. Ε

ίναι όμως περιοχή την οποία αμφισβητεί η Τουρκία και θεωρεί αυθαίρετα τουρκική υφαλοκρηπίδα και βάσει του Τουρκολιβυκού Μνημονίου και με τον αυθαίρετο μονομερή ορισμό συντεταγμένων τις οποίες έχει καταγράψει σε επιστολή της στον ΟΗΕ τον περασμένο Μάρτιο, ως εξωτερικά όρια της υφαλοκρηπίδας της.

Σήμερα το μεσημέρι οι τουρκικές Αρχές εξέδωσαν δική τους NAVTEX( 0313/21) με την οποία δηλώνουν ότι η ελληνική NAVTEX είναι άκυρη καθώς «εκδόθηκε από αναρμόδιο Σταθμό, εμπίπτει σε περιοχή της τουρκικής υφαλοκρηπίδας και σε περιοχή που η ευθύνη έκδοσης NAVTEX ανήκει στον σταθμό της Αττάλειας».

Ν.Μ.

Αναλυτικά οι Navtex

151800 UTC APR 21

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 260/21

CANCEL NAVWARN 258/21

SOUTHEAST KRITIKO SEA

MEDITERRANEAN SEA

RESEARCH WORKS WILL BE CARRIED OUT

BY VESSEL 'R/V L'ATALANTE'

ON 15 APR 21

AT THE POINTS:

34-01.87N 026-07.69E

33-51.68N 027-59.52E

ON 16 APR 21

AT THE POINT:

33-50.36N 028-05.82E

ON 17 APR 21

AT THE POINT:

33-53.47N 027-51.69E

34-04.31N 027-15.46E

34-12.64N 027-10.51E

ON 18 APR 21

AT THE POINT:

34-23.09N 027-04.31E

WIDE BERTH REQUESTED.

NNNN

TURNHOS N/W :0313/21 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 16-04-2021 13:16)

TURNHOS N/W :0313/21

MEDITERRANEAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCASTED NAVWARN HA69-260/21 FALLS WITHIN TURKISH CONTINENTAL SHELF AND TURKISH NAVTEX SERVICE AREA.

2. ANTALYA NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGE IN THE AREA. HA69/260/21 IS NULL AND VOID.

3. CANCEL THIS MESSAGE 182100Z APR 21.