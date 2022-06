Αμερικανός Αξιωματούχος: «Πιθανόν» η Ρωσία να καταλάβει ολόκληρο το Λουγκάνσκ

Την εκτίμηση ότι η Ρωσία είναι πιθανό να καταλάβει ολόκληρο το Λουγκάνσκ τις επόμενες εβδομάδες εξέφρασε αμερικάνος υψηλόβαθμος αξιωματούχος καθώς όπως υποστήριξε οι Ουκρανοί σημειώνουν βαριές απώλειες και οι προμήθειες σε όπλα και πυρομαχικά μειώνονται.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο που τις δηλώσεις του φιλοξενεί η Washington Post, oι ουκρανικές πόλεις Σεβεροντόνετσκ. Λουσιχάνσκ και Λουγκάνσκ, βρίσκονται όλο και περισσότερο υπό πίεση και ενδέχεται να πέσουν στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων εντός μιας εβδομάδας.

Όπως αναφέρει ο αξιωματούχος, η πρόοδος της Ρωσίας παραμένει σταδιακή και έχει μεγάλο κόστος για τις δικές της δυνάμεις όσον αφορά τους θανάτους και τους τραυματισμούς.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας ανακοίνωσε ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί υπέρμετρη πολεμική ισχύ και πυροβολικό για τη σταδιακή κατάληψη περιοχών γύρω από το Σεβεροντονέτσκ

Η Ρωσία είναι πιθανό να έχει αρχίσει την προετοιμασία για την ανάπτυξη ενός τρίτου τάγματος από διάφορους σχηματισμούς μάχης κατά τις πρόσφατες εβδομάδες, ανέφερε το υπουργείο στην τελευταία ενημέρωση πληροφοριών του, την οποία ανάρτησε στο Twitter.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 June 2022



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦