Aμερικανοί βουλευτές ζητούν επιπλέον περιορισμούς για τα τουρκικά drones

Επιστολή στον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν σχετικά με το τουρκικό πρόγραμμα μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drone) έστειλαν την Τρίτη 28 μέλη του Κογκρέσου με επικεφαλής τους Γκας Μπιλιράκης και Ντέιβιντ Σίσιλιν οι οποίοι εκφράζουν την ανησυχία τους διότι «έχει αποσταθεροποιήσει πολλαπλές περιοχές στον πλανήτη και απειλεί τα αμερικανικά συμφέροντα, τους συμμάχους και του συνεργάτες μας».

