Αμερικανική Πρεσβεία: Συλλυπητήριο μήνυμα για το θάνατο του Κ. Παπούλια

Η αμερικανική πρεσβεία, σε ανάρτησή της στο twitter αναφέρει «συμμετέχουμε με τους Έλληνες στο πένθος για τον θάνατο του πρώην Προέδρου Κάρολου Παπούλια, ενός περήφανου πατριώτη και υπέρμαχου της ειρήνης», αναφέρει η αμερικανική πρεσβεία σε ανάρτηση της στο twitter.

«Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους του Προέδρου καθώς και με τον λαό της Ελληνικής Δημοκρατίας».

We join Greeks in mourning the passing of former President Karolos Papoulias, a proud patriot and advocate for peace. Our thoughts are with the President’s family and friends as well as the people of the Hellenic Republic.