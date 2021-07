Αλάσκα: Ισχυρότατος σεισμός μεγέθους 8,2 Ρίχτερ- Aνησυχία για τσουνάμι

Σεισμός μεγέθους 8,2 βαθμών σημειώθηκε στα ανοικτά της χερσονήσου της Αλάσκας, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 35 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ενώ το αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης τσουνάμι προειδοποίησε ότι ενδέχεται να προκληθεί τσουνάμι στο νησί Γκουάμ και τις Βόρειες Μαριάνες Νήσους λόγω του σεισμού.

A major M8.2 earthquake has occurred in Alaska in the North Pacific Ocean. Stay tuned for any updates on the threat of a tsunami to our region. pic.twitter.com/DI6jQKwlKT