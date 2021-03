Αλ. Μπουρλά: Απαραίτητη η αξιόπιστη παράδοση εμβολίων για όλους

«Στη μάχη κατά της Covid-19, είναι απαραίτητη η αξιόπιστη παράδοση των προμηθειών του εμβολίου για όλους και παντού.» ανέφερε σε ανάρτησή του στο twitter ο ο επικεφαλής της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλάς με αφορμή την παράδοση εμβολίων στη Ρουάντα.

Αναλυτικά στο μήνυμά του αναφέρει: «Στη μάχη κατά της Covid-19, είναι απαραίτητη η αξιόπιστη παράδοση των προμηθειών του εμβολίου για όλους και παντού. Είναι υπερήφανος που βλέπω δόσεις του εμβολίου των Pfizer/BioNTech να διανέμονται μέσω του COVAX, να έχουν φτάσει στη Ρουάντα, ώστε να προστατέψουν τους υγειονομικούς εργαζόμενους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή».

In the battle against #COVID19, reliable delivery of vaccine supply is essential for everyone, everywhere. Proud to see doses of the Pfizer/BioNTech vaccine delivered through #COVAX have arrived in Rwanda to help protect at-risk frontline healthcare workers. pic.twitter.com/h724PkjthG