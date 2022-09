Αιθιοπία: Τουλάχιστον δέκα νεκροί σε νέους βομβαρδισμούς

Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε δύο αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον της Μεκέλε, πρωτεύουσας της επαρχίας Τιγκράι στην Αιθιοπία, λίγες ώρες αφού οι αντάρτες της περιοχής άφησαν ανοικτό το ενδεχόμενο εκεχειρίας και ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση.

Περίπου στις 07:00 (τοπική ώρα, 07:30 ώρα Ελλάδας) δύο επιθέσεις με drone έπληξαν «κατοικημένη περιοχή» και ο απολογισμός ανέρχεται σε «δέκα νεκρούς», δήλωσε ο Κιμπρόμ Γκεμπρεσελασί, αξιωματούχος του νοσοκομείου Ayder Referral.

Τρεις άλλοι άνθρωποι «πρέπει να υποβληθούν εκτάκτως σε χειρουργικές επεμβάσεις», πρόσθεσε ο ίδιος στο Twitter.

Η επίθεση έπληξε κατοικημένη περιοχή της Μεκέλε, με αποτέλεσμα να «σκοτωθούν και να τραυματιστούν αθώοι άμαχοι», είχε σημειώσει νωρίτερα στο Twitter ο Γκετάτσιου Ρέντα, εκπρόσωπος των ανταρτών του Μετώπου Απελευθέρωσης του Λαού του Τιγκράι (TPLF), οι οποίοι συγκρούονται με τον κυβερνητικό στρατό εδώ και σχεδόν δύο χρόνια.

#AbiyAhmed’s drones a few minutes ago attacked a residential area in Mekelle killing and wounding innocent civilians. No desperate and cowardly act could reverse the Regime’s battlefield losses. #TigrayWillPrevail!