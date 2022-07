Ουκρανία: Αιματοκύλισμα με 17 νεκρούς από ρωσική πυραυλική επίθεση στη Βινίτσια

Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν την καρδιά της πόλης Βίνιτσια στην κεντρικη Ουκρανία σήμερα , σκοτώνοντας 17 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά και τραυματίζοντας δεκάδες, ανακοίνωσε το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Ουκρανίας.

Ανέφερε ότι κτίρια κατοικιών και γραφείων υπέστησαν «σημαντικές ζημιές και καταστροφές» σε μια επίθεση που σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό έγινε με πυραύλους Kalibr που εκτοξεύτηκαν από υποβρύχιο στη Μαύρη Θάλασσα.

Περίπου 90 άνθρωποι χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα και περίπου 50 από αυτούς ήταν σε σοβαρή κατάσταση μετά την επίθεση με τρεις πυραύλους, η οποία κατέστρεψε επίσης ένα ιατρικό κέντρο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο Διαδίκτυο από την Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης έδειξαν γκρίζο καπνό να υψώνεται από υπολείμματα καμένων αυτοκινήτων και τα ερείπια. Μία από αυτές έδειχνε και ένα εγκαταλελειμένο παιδικό καροτσάκι αναποδογυρισμένο στο δρόμο.

Russia fired missiles at Vinnitsia. 6 wounded and 2 dead, including a small child. Vinnitsia is located in central Ukraine, that was previously considered a safer area. Another terrorist attack by Russia. pic.twitter.com/r3xD7U9bKl