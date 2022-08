Αίγυπτος: Τουλάχιστον 41 οι νεκροί και 45 οι τραυματίες από τη φωτιά στην εκκλησία

Τουλάχιστον 40 είναι οι νεκροί και 45 οι τραυματίες από μία φωτιά που ξέσπασε την Κυριακή σε εκκλησία στην πόλη της Γκίζας στην Αίγυπτο, όπως δήλωσαν δύο πηγές ασφάλειας στο Reuters.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι η φωτιά ξέσπασε από βραχυκύκλωμα την ώρα που 5.000 πιστοί ήταν συγκεντρωμένοι στην εκκλησία Αμπού Σιφίν στη συνοικία Ιμπάμπα, με συνέπεια πολλά από τα θύματα να ποδοπατηθούν από τους πιστούς εντός της εκκλησίας από τον πανικό που επικράτησε, σύμφωνα με τις πηγές.

«Οι άνθρωποι ήταν συγκεντρωμένοι στον τρίτο και τέταρτο όροφο, ενώ είδαμε καπνό να βγαίνει από τον δεύτερο όροφο. Οι άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν για να κατέβουν και έπεφταν ο ένας πάνω στον άλλον», δήλωσε ο Γιασίρ Μουνίρ, ένας από τους πιστούς στην ίδια εκκλησία. «Τότε ακούσαμε έναν κρότο, σπίθες και φωτιά να βγαίνουν από το παράθυρο», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος και η κόρη του ήταν στο ισόγειο και μπόρεσαν να διαφύγουν.

«Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των αθώων θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους την ώρα που βρίσκονταν κοντά στον Κύριο σε έναν από τους οίκους λατρείας τους», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.

Συλλυπητήρια ΥΠΕΞ για την τραγωδία σε εκκλησία στην Γκίζα της Αιγύπτου

Βαθιά θλίψη για την τραγική απώλεια ζωών από πυρκαγιά σε εκκλησία στην Γκίζα της Αιγύπτου, εκφράζει με ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης το υπουργείο Εξωτερικών. Εξίσου, εκφράζει εγκάρδια συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, η Ελλάδα στέκεται «με πλήρη αλληλεγγύη στους στενούς μας φίλους, τον λαό και την κυβέρνηση της Αιγύπτου».

Deeply saddened by the tragic loss of life in a fire at a church in Giza, Egypt.Our heartfelt condolences to the bereaved families &wishes for a swift recovery to the injured. At this difficult time,#Greece stands in full solidarity w/our close friends the people &Gov't of #Egypt pic.twitter.com/dgVgZV04Pt