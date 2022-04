Αιφνιδιαστική επίσκεψη Τζόνσον στο Κίεβο - Νέο πακέτο στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας στην Ουκρανία

Αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Κίεβο πραγματοποίησε ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, οποίος συναντήθηκε με τον Ουκρανό πρόεδρό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Την εν λόγω συνάντηση έκανε γνωστή και η βρετανική πρεσβεία στο Twitter χρησιμοποιώντας ως λεζάντα στη φωτογραφία με τους δύο ηγέτες τη λέξη «έκπληξη».

Μάλιστα, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Ντάουνινγκ Στριτ «ο Τζόνσον συναντήθηκε με τον Ζελένσκι «σε μια ένδειξη αλληλεγγύης με τον ουκρανικό λαό».

«Θα συζητήσουν τη μακροπρόθεσμη υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουκρανία και ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει ένα νέο πακέτο οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας», γνωστοποίησε.

«Η Μεγάλη Βρετανία ηγείται της στρατιωτικής υποστήριξης στην Ουκρανία, του αντιπολεμικού συνασπισμού, των κυρώσεων κατά του Ρώσου επιτιθέμενου», έγραψε ο αναπληρωτής επικεφαλής της ουκρανικής προεδρίας Αντρίι Σίμπιγκα στο Facebook αναρτώντας μια φωτογραφία που δείχνει τους δύο ηγέτες να συζητούν.

Ο Μπόρις Τζόνσον είναι ο πρώτος ηγέτης χώρας της Ομάδας των επτά πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών (G7) που επισκέπτεται την Ουκρανία αφότου ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στις 24 Φεβρουαρίου.

Φωτογραφία από τη συνάντηση δημοσίευσε στο twitter η πρεσβεία της Ουκρανίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, χρησιμοποιώντας ως λεζάντα μόνο τη λέξη «έκπληξη».

Τζόνσον: Νέο πακέτο οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας

«Σήμερα συνάντησα τον φίλο μου, πρόεδρο Ζελένσκι, στο Κίεβο ως ένδειξη της ακλόνητης υποστήριξής μας στον λαό της Ουκρανίας. Καθορίζουμε ένα νέο πακέτο οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας που αποτελεί απόδειξη της δέσμευσής μας στον αγώνα της χώρας του ενάντια στη βάρβαρη εκστρατεία της Ρωσίας» ανέφερε σε ανάρτησή του ο Μπόρις Τζόνσον.

Today I met my friend President @ZelenskyyUa in Kyiv as a show of our unwavering support for the people of Ukraine.



We're setting out a new package of financial & military aid which is a testament of our commitment to his country's struggle against Russia’s barbaric campaign. pic.twitter.com/KNY0Nm6NQ3