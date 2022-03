Αιφνίδια επιστροφή Λαβρόφ στη Μόσχα σε πτήση που κατευθυνόταν προς Πεκίνο

Με το περιστατικό της αιφνίδιας επιστροφής του αεροπλάνου που μετέφερε τον υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ, με κατεύθυνση προς το Πεκίνο, κατά τη διάρκεια της πτήσης και ενώ βρισκόταν στα μισά της διαδρομής, απασχολούνται τα διεθνή μέσα ενημέρωσης μετά από σχετικά δημοσιεύματα του Γερμανικού Τύπου.

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild το αεροπλάνο φέρεται να γύρισε πίσω ενώ πέταγε πάνω από την πόλη Νοβοσιμπίρσκ, μια πόλη στη Σιβηρία.

Ένα tweet που δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας την Πέμπτη αναφέρει ότι ο Λαβρόφ παραχώρησε συνέντευξη Τύπου λίγο πριν τη 13.00 τοπική ώρα. Αυτό τοποθετεί χρονικά τον Λαβρόφ στη Μόσχα τη στιγμή που φέρεται να βρισκόταν στην πτήση προς Πεκίνο.

#LIVE : Russian Foreign Minister Sergey #Lavrov and Foreign Minister of the UAE Abdullah Al Nahyan hold a joint press-conference following talks in Moscow 🇷🇺🇦🇪 https://t.co/IWamnjoZrt #RussiaUAE

Δεν είναι σαφές εάν η Κίνα αρνήθηκε να συναντηθεί με τον Ρώσο υψηλόβαθμό αξιωματούχο ή εάν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν τον κάλεσε πίσω στη Μόσχα, σύμφωνα με την Bild. Ο τελικός προορισμός του αεροπλάνου είναι επίσης ασαφής.

Ο Βούλγαρος ερευνητής δημοσιογράφος Christo Grozev ανάρτησε στο Twitter ότι το ρωσικό κυβερνητικό αεροπλάνο γύρισε πάνω από το Νοβοσιμπίρσκ και μόλις προσγειώθηκε στη Μόσχα, αφού «έκλεισε» 8 ώρες πτήση» και παραθέτει σχετικό χάρτη του εν λόγω δρομολογίου.

The Russian government plane that turned around over Novosibirsk just landed in Moscow, after spending 8 hours airborne. Watching this space. pic.twitter.com/39uVELS8yj