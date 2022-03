Aγωνία για 100.000 αμάχους στη Μαριούπολη - Αντιμέτωποι με «ανθρωπιστική καταστροφή» οι κάτοικοι στη Χερσώνα

Σε δράμα δίχως τέλος εξελίσσεται η κατάσταση για τους αμάχους σε Μαριούπολη και Χερσώνα, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ουκρανίας, Ιρίνα Βέρεστσουκ, δήλωσε ότι τουλάχιστον 100.000 άμαχοι ήθελαν να εγκαταλείψουν τη Μαριούπολη, αλλά δεν μπορούσαν λόγω έλλειψης ασφαλών διαδρόμων, σύμφωνα με το Reuters.



Την ίδια στιγμή ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας ανέφερε ότι περίπου 300.000 άνθρωποι στην κατεχόμενη Χερσώνα ξεμένουν από τρόφιμα και ιατρικές προμήθειες και αντιμετωπίζουν «ανθρωπιστική καταστροφή».

Η Ι. Βέρεστσουκ ανέφερε ότι οι βομβαρδισμοί από τις ρωσικές δυνάμεις εμπόδισαν επίσης τα σωστικά συνεργεία να αποκτήσουν πρόσβαση στον χώρο ενός βομβαρδισμένου θεάτρου στη Μαριούπολη, όπου σύμφωνα με αξιωματούχους της πόλης πιστεύεται ότι εκατοντάδες άνθρωποι βρίσκονταν σε υπόγειο καταφύγιο όταν χτυπήθηκε από αεροπορική επιδρομή την περασμένη εβδομάδα. Η Ρωσία έχει αρνηθεί ότι βομβάρδισε το θέατρο ή ότι επιτέθηκε σε αμάχους.



Στο μεταξύ το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας ανέφερε σήμερα ότι περίπου 300.000 άνθρωποι στην κατεχόμενη πόλη Χερσώνα ξεμένουν από τρόφιμα και ιατρικές προμήθειες και κατηγόρησε τη Ρωσία ότι εμποδίζει την εκκένωση αμάχων προς εδάφη που ελέγχονται από την Ουκρανία.

«Οι 300.000 πολίτες της Χερσώνας αντιμετωπίζουν μια ανθρωπιστική καταστροφή λόγω του αποκλεισμού του ρωσικού στρατού. Τα τρόφιμα και οι ιατρικές προμήθειες έχουν σχεδόν εξαντληθεί, ωστόσο η Ρωσία αρνείται να ανοίξει ανθρωπιστικούς διαδρόμους για την εκκένωση αμάχων», ανέφερε στο Twitter ο εκπρόσωπος του υπουργείου Όλεγκ Νικολένκο.

Η Ρωσία δεν σχολίασε αμέσως τις δηλώσεις του Νικολένκο. Η Μόσχα αρνείται ότι στοχεύει αμάχους.

