Αγωγή κατά της Google από αμερικανικές πολιτείες για μονοπωλιακές πρακτικές

Ap Images

Λίγες μέρες μετά την αγωγή που υπέβαλλαν κατά του Facebook, αμερικανικές πολιτείες ήρθε η σειρά της Google, η οποία κατηγορείται για μονοπωλιακές πρακτικές και κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά.

Ο Γενικός Εισαγγελέας του Τέξας Κεν Πάξτον ανακοίνωσε οτι θα καταθέσει αγωγή μαζί με πολλές άλλες πολιτείες εναντίον της Google που ανήκει στην Alphabet Inc για τη "κυρίαρχη παρουσία της στην αγορά ψηφιακών διαφημίσεων".

"Η Google έχει επανειλημμένα χρησιμοποιήσει τη μονοπωλιακή της δύναμη τόσο για τον έλεγχο των τιμών όσο και για τον ευρύτερο έλεγχο της αγοράς" δήλωσε ο Παξτον μέσω της σελίδας του στο Facebook.

Η Google παρέχει τις εν λόγω διαφημίσεις αναζήτησης σε ιδιοκτήτες ιστοτόπων "εκδοτών" μέσω της πλατφόρμας AdSense for Search. Η Google λειτουργεί ως μεσίτης, όπως ένας διαφημιστικός μεσίτης, μεταξύ των διαφημιζόμενων και των ιδιοκτητών ιστοτόπων που επιθυμούν να επωφεληθούν από τον χώρο γύρω από τις σελίδες των αποτελεσμάτων αναζήτησης στον ιστότοπό τους. Ως εκ τούτου, η AdSense for Search λειτουργεί ως πλατφόρμα μεσιτείας διαδικτυακών διαφημίσεων αναζήτησης.

Υπενθυμίζεται οτι πριν λίγο και καιρό το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ υπέβαλε αγωγή κατά της Google για παραβίαση, εκ μέρους της μεγαλύτερης μηχανής αναζήτησης στον κόσμο της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της χώρας, σε μια υπόθεση που αποτελεί τη μεγαλύτερη σύγκρουση του αμερικανικού κράτους με μια εταιρεία τις τελευταίες δύο δεκαετίες - ίσως και για περίπου έναν αιώνα.

Πριν από έναν και πλέον χρόνο το υπουργείο Δικαιοσύνης και η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (FTC) είχαν ξεκινήσει έρευνες με το ερώτημα της παραβίασης της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας σε βάρος τεσσάρων κολοσσών: της Amazon.com Inc, της Apple Inc, της Facebook Inc και της Google, των αποκαλούμενων GAFA.

Πριν από επτά χρόνια, η FTC κατέληξε σε διακανονισμό με την Google σε μια υπόθεση που αφορούσε τη φερόμενη μεροληψία της μηχανής αναζήτησης με σκοπό να ευνοούντα τα προϊόντα της εταιρείας, μεταξύ άλλων θεμάτων. Ο διακανονισμός έγινε παρά τις αντιρρήσεις που προέβαλαν ορισμένοι νομικοί σύμβουλοι της FTC.

Η Google έχει βρεθεί αντιμέτωπη με παρόμοιες νομικές προκλήσεις και στο εξωτερικό. Από το 2017 μέχρι πέρσι η Ευρωπαϊκή Ένωση της επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 9,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για διάφορους λόγους που αφορούσαν κυρίως την παρεμπόδιση αντίπαλων εταιρειών.