Άγνωστοι βανδάλισαν το τελευταίο έργο του Μπάνκσι στο Ρέντινγκ

Άγνωστοι «έσβησαν» με κόκκινο χρώμα τη γραφομηχανή που ήταν στο τελείωμα του σχεδίου της πρόσφατη τοιχογραφίας του γνωστού καλλιτέχνη Μπάνκσι στις φυλακές του Ρέντινγκ.

A mural by street artist Banksy, on the wall of an unused British prison, has been vandalized with the name of a former rival Robbo. The artwork previously featured a typewriter pic.twitter.com/aCE1sTH3hv