Αγιά Σοφιά: Χιλιάδες μουσουλμάνοι σε ομαδική προσευχή για το Μπαϊράμι

Χιλιάδες μουσουλμάνοι βρέθηκαν σήμερα σε ομαδική προσευχή στην Αγία Σοφία, στο μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, προκειμένου να προσευχηθούν για το Μπαϊράμι.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, τούρκοι αξιωματούχοι, όπως ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μουσταφά Σέντο, αλλά και ο διευθυντής Θρησκευτικών Υποθέσεων βρέθηκαν στην Αγία Σοφία. Πρόκειται για την πρώτη φορά μετά από 87 χρόνια που γίνεται προσευχή για το Μπαϊράμι στην Αγία Σοφία.

Υπενθυμίζεται ότι χθες δόθηκε στη δημοσιότητα η νέα έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τις θρησκευτικές ελευθερίες, η οποία τονίζει πως η τουρκική κυβέρνηση συνέχισε να περιορίζει τα δικαιώματα των μη μουσουλμανικών θρησκευτικών μειονοτήτων ιδίως εκείνων που δεν αναγνωρίζονται από την Συνθήκη της Λωζάνης.

Η έκθεση παρουσίασε την απόφαση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας και της Μονής της Χώρας σε τζαμί, καταγράφοντας τη διαφωνία που είχε εκφράσει η αμερικανική κυβέρνηση απέναντι σε αυτές τις ενέργειες.

In pictures: For the first time in 87 years, Muslims perform Eid al Fitr prayer at Hagia Sophia Grand Mosque in Turkey's Istanbul ☪️🕊🕌 pic.twitter.com/EKiQrP3py2