Άφιξη Τσαβούσογλου στη Θράκη με δηλώσεις περί «τουρκικής μειονότητας»

To τουρκικό προξενείο στην Κομοτηνή επισκέφθηκε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου. «Πηγαίνω στην Ελλάδα με θετική ατζέντα», διαβεβαίωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ μιλώντας στους δημοσιογράφους λίγο πριν αναχωρήσει από την Τουρκία, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ. Ωστόσο νωρίτερα στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης προχώρησε σε ανάρτηση στο twitter, στην οποία έκανε λόγο για συναντήσεις με μέλη της «τουρκικής μειονότητας».

«Βρίσκομαι στην Ελλάδα για να συναντήσω μέλη της τουρκικής μειονότητας στην Δυτική Θράκη και να συζητήσω για τις διμερείς μας σχέσεις», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το μήνυμα του Τούρκου ΥΠΕΞ έχει γραφτεί υπόψιν σε τουρκικά και αγγλικά ενώ συνοδεύεται από φωτογραφικό στιγμιότυπο της άφιξης του.

#BatıTrakya’daki soydaşlarımızla buluşmak ve ikili ilişkilerimizi ele almak üzere #Yunanistan'dayız.



In #Greece to meet members of Turkish Minority in #WesternThrace and discuss our bilateral relations. pic.twitter.com/9eJ59jNlsy