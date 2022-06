Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 1.000 νεκροί από τον ισχυρό σεισμό 6,1R - O πιο φονικός των τελευταίων 20 χρόνων

Εκατόμβες νεκρών και μεγάλες καταστροφές προκάλεσε ο φονικός σεισμός έντασης 6,1 Ρίχτερ που έπληξε το νοτιοανατολικό Αφγανιστάν κοντά στην πόλη Χοστ. Ο έως τώρα δραματικός απολογισμός των αρχών της χώρας περιλαμβάνει 1.000 νεκρούς και ο αριθμος αυξάνεται.



Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters πρόκειται για τον πιο φονικό σεισμό που έπληξε το Αφγανιστάν από το 2002, όταν μια δίδυμη δόνηση προκάλεσε τον θάνατο 1.100 ανθρώπων.

Οι περισσότεροι θάνατοι εντοπίζονται στην επαρχία Πακτίκα, επισήμανε από την πλευρά του ο Μοχάμαντ Νασίμ Χακάνι επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών των Ταλιμπάν.

Εξάλλου, σύμφωνα με τον ίδιο, νεκροί υπάρχουν στις ανατολικές επαρχίες Νανγκαρχάρ και Χοστ, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την αποτίμηση των ζημιών.

@BakhtarNA : About 255 people, including women & children, have lost their lives & another 500 injured as result of earthquake happened in Paktika province of Afghanistan.



Pictures: Social Media pic.twitter.com/bhLKFLXO2u