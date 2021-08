Αφγανιστάν - Ταλιμπάν: Νωρίς η συζήτηση για τον τρόπο διακυβέρνησης - Να φύγουν οι ξένες δυνάμεις

Ακόμη είναι πάρα πολύ νωρίς για να συζητηθεί το πώς το ισλαμιστικό κίνημα θα ασκήσει την εξουσία σύμφωνα με ηγετικό στέλεχος των Ταλιμπάν οι οποίοι έχουν πάρει τον έλεγχο την Καμπούλ.

«Θέλουμε να έχουν φύγει όλες οι ξένες δυνάμεις προτού αρχίσουμε να αναδιοργανώνουμε το σύστημα διακυβέρνησης», είπε τηλεφωνικά στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters το στέλεχος αυτό των ανταρτών, το οποίο δεν θέλησε να κατονομαστεί.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι μαχητές του κινήματος στην πρωτεύουσα έχουν διαταχθεί να μην τρομοκρατούν τους αμάχους, να τους επιτρέψουν να ξαναρχίσουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες.

Με τους Ταλιμπάν να έχουν πάρει τον έλεγχο την Καμπούλ, οι περισσότεροι δυτικοί διπλωμάτες έχουν εγκαταλείψει την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, σύμφωνα με αμερικάνο αξιωματούχο,

«Μπορώ με ασφάλεια να πω ότι η πλειονότητα του δυτικού διπλωματικού προσωπικού έχει πλέον αναχωρήσει από την Καμπούλ», δήλωσε ο αξιωματούχος, διευκρινίζοντας ότι παραμένει ακόμη κάποιο προσωπικό υποστήριξης.

Δεν διευκρίνισε τον αριθμό των μελών του προσωπικού που απομένει.

Ελικόπτερα μετέφεραν διπλωμάτες από τη συνοικία των πρεσβειών, στη λεγόμενη πράσινη ζώνη, στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ από χθες Κυριακή, όταν οι φονταμενταλιστές αντάρτες μπήκαν στην αφγανική πρωτεύουσα.

Μέλη του αμερικανικού στρατού έστησαν «περίμετρο ασφαλείας» στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ, όπου μετέβη και ανασυντάσσεται το προσωπικό της αμερικανικής πρεσβείας καθώς ετοιμάζεται να αναχωρήσει από το Αφγανιστάν μετά την κατάληψη σχεδόν ολόκληρης της πρωτεύουσας της χώρας από τους Ταλιμπάν, ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι πλέον τερματίστηκε η εκκένωση με απόλυτη ασφάλεια του προσωπικού της πρεσβείας» των ΗΠΑ στην Καμπούλ, ανέφερε σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού ΥΠΕΞ, ο Νεντ Πράις. «Όλο το προσωπικό της πρεσβείας βρίσκεται στο διεθνές αεροδρόμιο Χαμίντ Καρζάι, γύρω από το οποίο έστησε περίμετρο ασφαλείας ο αμερικανικός στρατός», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η διαδικασία εκκένωσης των μελών του γερμανικού διπλωματικού προσωπικού και των γερμανών πολιτών που βρίσκονταν στην Καμπούλ βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς αεροσκάφος των ΗΠΑ στο οποίο επέβαινε μέρος των διπλωματών της πρεσβείας της Γερμανίας προσγειώθηκε στη Ντόχα του Κατάρ τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, κατά τις πληροφορίες του Γερμανικού Πρακτορείου.

Οι Ταλιμπάν πήραν τον έλεγχο του προεδρικού μεγάρου στο Αφγανιστάν, όπως αποτυπώνει και βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το Al Jazeera. Την ίδια στιγμή νοσοκομείο στην αφγανική πρωτεύουσα ανακοίνωσε μέσω Twitter ότι περισσότεροι από 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε συγκρούσεις στα περίχωρα της Καμπούλ.

«Οι περισσότεροι (άνθρωποι που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο) ήρθαν από μάχες στην περιοχή Καραμπάγ», διευκρίνισε χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τις συγκρούσεις. Επίσης, δεν υπάρχει καμιά αναφορά για θανάτους.

Armed Taliban fighters have entered Afghanistan’s presidential palace in Kabul hours after President Ashraf Ghani fled the country.



🔴 LIVE updates: https://t.co/B5EwRybCpq pic.twitter.com/oPIGxxKT1V