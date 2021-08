Αφγανιστάν: Ο κεντρικός τραπεζίτης κατηγορεί τον πρόεδρο για την κατάρρευση

AP Photo/Rahmat Gul, File

Ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας του Αφγανιστάν διέφυγε από την Καμπούλ, αμφισβήτησε την αφοσίωση των αφγανικών δυνάμεων ασφαλείας και κατηγόρησε τον πρόεδρο Ασράφ Γάνι και τους χωρίς πείρα συμβούλους του για την ταχεία και χαοτική πτώση της χώρας στα χέρια των Ταλιμπάν.

Σε σειρά μηνυμάτων του χθες, Δευτέρα, στο Twitter, στα οποία αφηγούνταν πως εργαζόταν στην τράπεζα μέχρι που οι αντάρτες έφτασαν στις πύλες της πόλης, ο ασκών χρέη διοικητή της κεντρικής τράπεζας Αζμάλ Αχμάντι ανέφερε επίσης πως τα αποθέματα δολαρίων ΗΠΑ λιγόστευαν και περιέγραψε πώς διέφυγε από την πρωτεύουσα με μια στρατιωτική πτήση.

«Την Κυριακή άρχισα δουλειά. Όλο το πρωινό οι πληροφορίες ήταν όλο και πιο ανησυχητικές. Έφυγα από την τράπεζα και άφησα επικεφαλής αναπληρωτές. Αισθάνθηκα απαίσια που άφηνα το προσωπικό», δήλωσε. «Δεν χρειαζόταν να τελειώσει έτσι. Έχω αηδιάσει από την έλλειψη οποιουδήποτε σχεδιασμού από την αφγανική ηγεσία. Τους είδα στο αεροδρόμιο να φεύγουν χωρίς να έχουν ενημερώσει άλλους».

Ο Αχμάντι ασκούσε χρέη διοικητή της κεντρικής τράπεζας του Αφγανιστάν εδώ και λίγο περισσότερο από ένα χρόνο, έχοντας προηγουμένως εργαστεί για το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, την Παγκόσμια Τράπεζα και ιδιωτικές εταιρείες, σύμφωνα με μια σύντομη βιογραφία του που είναι αναρτημένη σε κυβερνητική ιστοσελίδα.

«Μοιάζει δύσκολο να το πιστέψει κανείς, όμως υπάρχουν υποψίες όσον αφορά το γιατί (οι Αφγανικές Δυνάμεις Εθνικής Ασφαλείας) εγκατελειψαν τόσο γρήγορα τις θέσεις τους», δήλωσε ο Αχμάντι, αναφερόμενος σε κατηγορίες από μερικούς επικεφαλής φιλοκυβερνητικών πολιτοφυλακών ότι η συνθηκολόγηση του στρατού στο βόρειο Αφγανιστάν ήταν αποτέλεσμα συνωμοσίας.

«Υπάρχει κάτι που παραμένει ανεξήγητο».

Ο Αχμάντι δεν απάντησε στα μηνύματα του Ρόιτερς που ζητούσε κάποιο σχόλιο. Οι παρατηρήσεις του αναρτήθηκαν στον επιβεβαιωμένο λογαριασμό του στο Twitter. Πηγή στην Παγκόσμια Τράπεζα που είχε επικοινωνία με τον Αχμάντι, είπε ότι ο λογαριασμός είναι αυθεντικός.

Ο Αχμάντι λέει πως, καθώς οι Ταλιμπάν προήλαυναν, οι αγορές συναλλάγματος στο Αφγανιστάν βρίσκονταν σε κατάσταση πανικού, ιδιαίτερα αφού την Παρασκευή η κεντρική τράπεζα ενημερώθηκε ότι δεν θα λάμβανε άλλα δολάρια, με αποτέλεσμα να σημειωθεί μεγάλη πτώση του νομίσματος του Αφγανιστάν, του αφγάνι.

«Πραγματοποίησα συναντήσεις το Σάββατο για να καθησυχάσω τις τράπεζες και τα γραφεία συναλλάγματος. Δεν μπορώ να πιστέψω πως ήταν μία μέρα πριν από την πτώση της Καμπούλ», λέει ο Αχμάντι. Προσθέτει πως το αφγανικό νόμισμα σημείωσε πτώση μέχρι και 23%, στα 100 αφγάνι το δολάριο, πριν σταθεροποιηθεί στα 86.

Ο Αχμάντι ανέφερε πως επιβιβάστηκε σε στρατιωτικό αεροπλάνο εν μέσω χάους στην πίστα του αεροδρομίου αφού μια εμπορική πτήση, για την οποία είχε αγοράσει εισιτήρια, κατακλύσθηκε από επιβάτες. Δεν είναι σαφές σε ποιο στρατιωτικό αεροπλάνο επιβιβάσθηκε και δεν ανέφερε τον προορισμό του.

«Υπήρξε συρροή ανθρώπων. Έπεσαν μερικοί πυροβολισμοί. Στενοί συνεργάτες μου με έσπρωξαν με κάποιο τρόπο στο αεροπλάνο», ανέφερε. Σύμφωνα με τον Αχμάντι, η απουσία σχεδιασμού εκ μέρους του Γάνι και η αποτυχία του να εντοπίσει τις ελλείψεις των συμβούλων του οδήγησαν την κυβέρνηση στην κατάρρευση.

«Μόλις ανακοινώθηκε η αναχώρηση του προέδρου, ήξερα πως μέσα σε λίγα λεπτά θα ακολουθούσε χάος. Δεν μπορώ να τον συγχωρήσω που δημιούργησε όλο αυτό χωρίς ένα μεταβατικό σχέδιο».

«Ο ίδιος είχε σπουδαίες ιδέες, αλλά η υλοποίησή τους ήταν κακή. Αν συνέβαλα σ' αυτό, αναλαμβάνω το μερίδιο της ευθύνης που μου αναλογεί».