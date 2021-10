Αφγανιστάν: Ο ISIS πίσω από την έκρηξη σε τζαμί - Πάνω από 100 νεκροί

Το ISIS αναλαμβάνει την ευθύνη για την πολύνεκρη επίθεση στο βορειοανατολικό Αφγανιστάν, έπειτα από μία ανακοίνωση που εξέδωσε το «πρακτορείο» προπαγάνδας των τζιχαντιστών «Amaq» και αναρτήθηκε στο Telegram

Όπως φαίνεται, το «Ισλαμικό Κράτος» βρίσκεται πίσω από την αιματηρή έκρηξη η οποία άφησε πίσω της εκατοντάδες νεκρούς κια ακόμη περισσότερους τραυματίες.

Ο Ντοστ Μοχάμαντ Ομπάιντα, αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας για την επαρχία Κουντούζ, δήλωσε ότι η επίθεση μπορεί να πραγματοποιήθηκε από βομβιστή αυτοκτονίας που είχε αναμειχθεί μεταξύ των πιστών μέσα στο τζαμί.

These brutal attacks are as horrendous terrorist act as any in the world. The Afghans will rise against the new colonialist. #Kunduz #Afganistan pic.twitter.com/Jsvl77aayX