Αφγανή γέννησε το μωρό της σε αμερικανικό αεροσκάφος

Αφγανή γέννησε κοριτσάκι μέσα σε αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος, το οποίο τη μετέφερε στη βάση Ράμσταϊν, στη Γερμανία, ανακοίνωσε η διοίκηση αερομεταφορών της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας στο Twitter.

Την ώρα της πτήσης χθες Σάββατο, από αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή και με προορισμό τη Γερμανία, η έγκυος άρχισε να νιώθει συσπάσεις και «περιπλοκές», σύμφωνα με το tweet.

Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους «αποφάσισε τότε να πετάξει σε χαμηλότερο ύψος προκειμένου να αυξήσει την πίεση στο αεροσκάφος, γεγονός που επέτρεψε (…) να σωθεί η ζωή της μητέρας», συνέχισε η αμερικανική διοίκηση αερομεταφορών στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης.

Αμέσως μετά την προσγείωση, Αμερικανοί στρατιωτικοί βοήθησαν την Αφγανή να φέρει στον κόσμο το μωρό της, μέσα στο αεροσκάφος, προτού η γυναίκα μεταφερθεί με το νεογέννητο σε κοντινό νοσοκομείο.

An Afghan woman gave birth to a baby girl on board a #US Air Force evacuation flight from #Kabul, the US Air Mobility Command says.https://t.co/sVhVOjQAsE