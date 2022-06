Αβάσιμες και αναληθείς οι κατηγορίες της Τουρκίας, λένε διπλωματικές πηγές, μετά την κλήση του Έλληνα πρέσβη

Οι κατηγορίες της Τουρκίας για δήθεν υπόθαλψη τρομοκρατικών οργανώσεων στην Ελλάδα απορρίπτονται «εν τω συνόλω τους, καθώς είναι αβάσιμες και αναληθείς», διαμηνύουν διπλωματικές πηγές σήμερα Σάββατο, μετά την κλήση του Έλληνα πρέσβη, Χριστόδουλου Λάζαρη στην Άγκυρα.

«Η Ελλάδα εφαρμόζει πλήρως τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας», καθιστούν εξίσου σαφές οι ίδιες πηγές. «Η Τουρκία βρίσκεται σε αδιέξοδο» και «οι κατηγορίες της Άγκυρας εναντίον της Ελλάδας είναι τελείως ανυπόστατες», σχολιάζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου.

Οι προκλητικοί ισχυρισμοί της Άγκυρας

Σημειώνεται ότι χθες Παρασκευή το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας κάλεσε τον πρεσβευτή της Ελλάδας στην Άγκυρα για να του εκφράσει διαμαρτυρία για τις ευκαιρίες, που όπως υποστήριξε, δίνει η Αθήνα σε τρομοκρατικές οργανώσεις να επιδίδονται σε διάφορες δραστηριότητες.

#BREAKING Greek envoy to Ankara summoned over Greece's support to terrorist PKK, condoning its demonstrations near Turkish Embassy in Athens