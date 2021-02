A. Φάουτσι: Μάσκες μέχρι το 2022 - Από το φθινόπωρο καλυτερεύουν τα πράγματα

Ο επικεφαλής επιδημιολόγος των ΗΠΑ και σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν, Άντονι Φάουτσι εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι συμπολίτες του θα χρειαστεί να φορούν μάσκες μέχρι να εξαλειφθεί πλήρως η απειλή του κορονοϊού.

Μιλώντας σε εκπομπή του δικτύου CNN, ο Φάουτσι είπε ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν σημαντικά καθώς θα μπαίνουμε στο φθινόπωρο, ωστόσο δεν αναμένει να έχουμε μια επιστροφή στην προ κορονοϊού κατάσταση. «Αν με ρωτάτε για το αν θα υπάρξει κανονικότητα όπως τον Νοέμβριο του 2019, τότε είναι δύσκολο να σας πω ναι. Αν όμως μιλάμε για σύγκριση με τον περασμένο Νοέμβριο, τότε θα τα πράγματα θα είναι πολύ πολύ καλύτερα».

Dr. Fauci says that it's "possible" that Americans will be wearing masks in 2022.



"When it goes way down and the overwhelming majority of the people in the population are vaccinated, then I would feel comfortable in saying, you know, 'We need to pull back on the masks'" #CNNSOTU pic.twitter.com/8Upirj9VGb