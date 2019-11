DSA: «Οι μαθητές γκρεμίζουν τα τείχη, κτίζοντας γέφυρες»

Τριάντα χρόνια μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου, μια ομάδα μαθητών δίνει «ραντεβού» στην Αθήνα, για να γκρεμίσει το δικό της «τείχος». Και να χτίσει τις δικές της γέφυρες.

Σε μια εκδήλωση η οποία δεν θα περιοριστεί στις σκοτεινές μνήμες, αλλά θα κυριαρχούν τα χρώματα και η ελπίδα για ένα αύριο χτισμένο σε δυνατότερα θεμέλια, μαθητές από την DSA Γερμανική Σχολή Αθηνών και την Ελληνογερμανική Αγωγή, διοργανώνουν υπό την Αιγίδα της Πρεσβείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα μια εκδήλωση με τίτλο «Γκρεμίζοντας τείχη, χτίζοντας γέφυρες». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων (αίθουσα Νέοι Φούρνοι, Πειραιώς 100 – Γκάζι) την Τρίτη 12 Νοεμβρίου και ώρα 12.00 μ.

Η ιστορία που θυμόμαστε

Berlin Mauer, 13 Αυγούστου 1961 – 9 Νοεμβρίου 1989. Στα 28 χρόνια, 2 μήνες και 26 μέρες της «πολυτάραχης ζωής» του το τείχος του Βερολίνου δεν άλλαξε μόνο την ιστορία μιας χώρας, μιας ηπείρου, του κόσμου ολόκληρου, έγραψε και τη δική του ιστορία, τη βιογραφία του. Για άλλους τα συρματοπλέγματα, τα ηλεκτροφόρα καλώδια, τα παρατηρητήρια ήταν οι περιοχές της τραγωδίας. Για άλλους μια ανάμνηση, μια «σελίδα» στην οποία μπορούσαν να εκφραστούν πολιτικά συνθήματα. Για όλους όμως το τείχος ήταν ένα ψυχολογικό, πολιτικό και κοινωνικό όριο, το ορατό σύμβολο της διαίρεσης ολόκληρης της Ευρώπης και ένας διεθνής συμβολισμός παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συνθήματα διαμαρτυρίας και ηθικής αγανάκτησης έμειναν κι αυτά στην ιστορία «The world is too small for walls», «es gibt nur ein Berlin» (υπάρχει μόνο ένα Βερολίνο), «Berlin wird Mauer-frei!» (το Βερολίνο θα είναι ελεύθερο από το Τείχος).

Νοέμβριος 1989 – Νοέμβριος 2019. Και όμως πέρασαν 30 χρόνια από την πτώση του. Θυμόμαστε αλλά και σχεδιάζουμε το μέλλον. Με αφορμή την ιστορική αυτή στιγμή τόσο για τη Γερμανία και την Ευρώπη όσο και για τον υπόλοιπο κόσμο, οι μαθητές διοργανώνουν στην Αθήνα εκδήλωση τιμής και μνήμης με τίτλο «Γκρεμίζοντας τείχη, χτίζοντας γέφυρες» ,και ενώνουν τις φωνές τους με μαθητές από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της υφηλίου.

Στην διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνει προβολή οπτικοακουστικού υλικού σχετικού με τα γεγονότα που οδήγησαν στην πτώση του τείχους, συναυλία μαθητικών συγκροτημάτων – χορωδίας, έκθεση εικαστικών έργων των μαθητών και

Εικονική αναπαράσταση της «πτώσης του τείχους». Ένα ομοίωμα του τείχους θα στηθεί από χαρτόκουτα στην αίθουσα της εκδήλωσης. Οι μαθητές των δύο σχολείων θα ζωγραφίσουν πάνω στο τείχος και θα γράψουν σε αυτό μαζί με τους επισκέπτες συνθήματα για την αξία της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της συναδέλφωσης των λαών. Κορυφαία στιγμή της εκδήλωσης θα αποτελέσει η εικονική αναπαράσταση της πτώσης του τείχους.